Die Ölpreise legen zu Beginn des neuen Jahres deutlich zu. Händler nennen die gute Stimmung an den asiatischen Finanzmärkten als Grund. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagmorgen 52,98 US-Dollar. Das waren 1,18 Dollar mehr als am Donnerstag (31.12.2020). Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg ebenfalls spürbar um 1,01 Dollar auf 49,53 Dollar.

Oil prices touch multi-month highs as OPEC+ expected to hold output

Wie über weite Strecken des vergangenen Jahres werden die Ölpreise auch im neuen Jahr durch die Entwicklung der Corona-Pandemie getrieben. Für Auftrieb sorgt schon seit einiger Zeit die Aussicht auf flächendeckende Impfungen. Damit einher geht die Hoffnung auf eine merklich robustere Konjunktur mit höherem Erdölverbrauch. Dementsprechend bewegen sich die Ölpreise derzeit in der Nähe ihrer Höchststände seit der ersten Corona-Welle im Frühjahr 2020.

Kurszieländerungen bei Schweizer Aktien:

Roche : Bernstein senkt auf 360 (370) CHF - Outperform

: JP Morgan senkt auf Neutral (Overweight) - Ziel 345 (400) Fr. Idorsia : JPMorgan erhöht auf 31 (30) Fr. - Neutral

: JPMorgan erhöht auf 31 (30) Fr. - Neutral Alcon: JPMorgan erhöht auf 61 (57) CHF - Neutral

Die Schweizer Börse wird ohne grosse Bewegungen in das neue Jahr starten. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär praktisch unverändert bei 10'703 Punkten. Ausser Roche (-0,4%) notieren sämtliche Blue Chips leicht im Plus.

JP Morgan senkt das Rating für Roche auf "Neutral" von "Overweight" und reduziert das Kursziel auf 345 von 400 Franken. Die jüngsten Daten aus den USA deuteten darauf hin, dass der Druck von Biosimilars auf die Umsätze mit den altgedienten Blockbustern Avastin, Herceptin und Mabthera deutlich stärker ausfallen dürfte als bislang befürchtet.

Zum Auftakt des Börsenjahres 2021 wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag höher starten. Am Mittwoch hatte er das turbulente Jahr 2020 mit einem Minus von 0,3 Prozent bei 13.718,78 Punkten beendet. Die großen Themen der vergangenen Monate begleiten Börsianer aber vorerst weiter: Die Coronavirus-Pandemie ist trotz der angelaufenen Massenimpfungen noch nicht überwunden.

Mit dem Ablauf der Übergangsfrist ist der Brexit nun zwar endgültig vollzogen, die Anpassung an die neuen Gegebenheiten wird aber noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Vor diesem Hintergrund warten Börsianer gespannt auf die Stimmungsbarometer der deutschen, britischen und europäischen Einkaufsmanager. Außerdem werfen sie ein Auge auf das Treffen der Opec+. Experten rechnen damit, dass die großen Exportländer eine Lockerung ihrer Förderbremse beschließen werden

Bitcoin hat einen rasanten Anstieg am Wochenende hinter sich. Die Kryptowährung verteuerte sich allein am Wochenende um bis zu 20 Prozent und stieg bis auf 34'800 Dollar. Derzeit kostet ein Bitcoin 33'330 Dollar.

Der jüngste Höhenflug des Bitcoin ist atemberaubend. Gestartet zu Jahresbeginn 2020 mit etwa 8000 Dollar, fiel der Kurs während der ersten Corona-Welle im Frühjahr zunächst auf weniger als 4000 Dollar. Danach begann ein langsamer Anstieg, der sich im Herbst stark beschleunigte. Seit Ende September kletterte der Kurs um mehr als 23 000 Dollar oder rund 220 Prozent.

Der SMI wird laut Daten der IG Bank zwei Stunden vor Handelseröffnung rund 0,21 Prozent tiefer gehandelt.

Die Börse in Tokio hat sich zum Jahresauftakt zunächst schwächer gezeigt. Experten verwiesen auf eine Ankündigung von Ministerpräsident Yoshihide Suga, wegen der Coronavirus-Pandemie in Tokio und umgebenden Präfekturen die Ausrufung des Notstandes zu prüfen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt am Montag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 27'276 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,7 Prozent bei 1793 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnnt hingegen 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans bewegt sich kaum.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,2 Prozent auf 103,00 Yen und gab 0,5 Prozent auf 6,4931 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,8832 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,9 Prozent auf 1,2250 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0824 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3688 Dollar.

