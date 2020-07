06:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fällt um 2,3 Prozent auf 21'819 Punkte. Die Suche nach sicheren Anlagen liess den Kurs der japanischen Währung steigen, was die heimischen Exportwerte zusätzlich belastete. Zudem drückten am Freitag schwache Gewinne des Halbleiterherstellers Advantest auf die Stimmung der Investoren.

Ähnlich verlief der Handel an anderen asiatischen Börsen. Trotz eines positiven Auftakts zu Handelsbeginn drehte der MSCI-Index für Aktien außerhalb Japans am späten Morgen ins Minus und gab 0,2 Prozent nach. Auch in China gaben die Kurse nach.

Der Euro steigt leicht zum Franken auf 1,0783. Der Dollar gibt gegen die Schweizer Währung dagegen deutlich nach und fällt auf ein neues Fünf-Jahres-Tief zum Franken. Der "Greenback" fällt bis auf 90,61 Rappen.

Der Rekordeinbruch der US-Wirtschaft im Frühjahr und ein Anstieg der Arbeitslosenanträge hatten bei US-Anlegern am Donnerstag die Furcht vor einer Verzögerung der Erholung geweckt. US-Präsident Donald Trump sorgte mit einem Tweet, in dem er eine Verschiebung der Präsidentenwahl ins Gespräch brachte, für zusätzliche Verunsicherung. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gab am Donnerstag 0,8 Prozent auf 26'313,65 Punkte. Der breiter gefasste S&P lag 0,4 Prozent im Minus bei 3246,72 Zählern. Der Index der Technologiebörse Nasdaq legte dagegen 0,4 Prozent zu auf 10.587,81 Punkte. "Die Märkte versuchen sich zu stabilisieren, nachdem die Tür zum Sorgenkabinett geöffnet wurde", sagte Carol Schleif vom Investor Abbot Downing.

