An den europäischen Leitbörsen ging es am Donnerstag nach viel Hin und Her letztendlich klar aufwärts. Rückenwind gab nicht zuletzt das deutliche Plus an den amerikanischen Börsen. Der EuroStoxx 50, der nach den US-Inflationsdaten zeitweise um mehr als zwei Prozent abgesackt war, schloss mit einem Plus von 0,93 Prozent auf 3362,40 Punkte. In Paris gewann der Leitindex Cac 40 nach einem kräftigen Auf und Ab 1,04 Prozent auf 5879,19 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,35 Prozent auf 6850,27 Punkte zu.