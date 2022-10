Der Kurseinbruch an der Börse in Hongkong nach der Machtzementierung von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping belastete das Geschehen hierzulande bisher wenig, heisst es am Markt. Die Anleger dürften ihren Blick dagegen verstärkt auf die weiter in Fahrt kommende Bilanzsaison richten. In den nächsten Tagen werden mehrere Blue Chip-Unternehmen ihre Zahlen veröffentlichen. Dazu zählen alleine am Dienstag Logitech, UBS, Kühne+Nagel und Novartis. Ein Höhepunkt dürfte der Donnerstag sein, wenn die Credit Suisse über ihren strategischen Umbau berichtet und zudem noch Quartalszahlen veröffentlicht. Ebenfalls am Donnerstag wird die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsentscheidung veröffentlichen. Erwartet wird am Markt eine Erhöhung um 75 Basispunkte.