An der Schweizer Börse steht eine an Unternehmenszahlen reich befrachtete Woche bevor. Mit Logitech, der UBS, dem Logistiker Kühne+Nagel und Novartis melden sich alleine am Dienstag vier Schweizer Grosskonzerne zu Wort. Weiter folgen die Swisscom sowie die Credit Suisse am Donnerstag mit Zahlen, wobei bei der Grossbank der strategisch Umbau im Fokus steht. Am Freitag gibt es dann noch Zahlen von Holcim und Swiss Re.