Einige Fed-Entscheider haben angedeutet, dass ihre falkenhafte Haltung bald im neuen Jahr ausklingen könnte. James Bullard von der St.-Louis-Fed geht davon aus, dass die Währungshüter ihr aggressives "Front-Loading" Anfang des Jahres beenden und dann situativ nachsteuern können. "Ich denke, dass wir im Jahr 2023 näher an dem Punkt sein werden, an dem wir eine, wie ich es nennen würde, normale Geldpolitik betreiben können", so Bullard auf Bloomberg TV. In der Eurozone tritt heute das Schweigegelübde der EZB-Räte vor der Sitzung nächste Woche in Kraft. Bloomberg-Ökonomen gehen von einer 75-Basispunkte-Erhöhung aus.