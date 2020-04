10:40

Der SMI gibt um 10:40 um 0.7 Prozent nach. Die Schwergewichte Roche, Novartis und Néstle (-2,1, -1,0 und -1,0 Prozent) ziehen den Schweizer Leitindex nach unten.

10:15

Die Aktienempfehlung für Stadler Rail wurde von Citi von Neutral auf Kaufen hochgestuft. Die Bank verweist auf die starke Bilanz und den guten Auftragsbestand des Schweizer Zugherstellers. Das Kursziel erhöht Citi von 45 auf 50 Franken. Die Bestätigung des Berliner U-Bahn-Vertrags über 3 Milliarden Euro als verbindlichem Auftrag und ein besseres Risiko und Ertragsprofil nach dem Kursrückgang seit Jahresbeginn sind ebenfalls positiv für den Titel, schreibt Citi-Analyst Edward Maravanyika in einer Notiz. Die Aktien von Stadler Rail gewinnen am Mittwochmorgen 2,6 Prozent.

09:10

Der SMI verliert 0,5 Prozent auf 9'841 Punkte. Der breite SPI steht ebenfalls 0.5 Prozent tiefer bei 12'139 Punkten.

Insgesamt steht den Investoren ein ereignisreicher Handelstag bevor. Hierzulande ist der Unternehmenskalender mit den Zahlen von AMS zwar überschaubar, einzelne Werte könnten aber durch die Quartalszahlen ausländischer Konkurrenten in den Fokus rücken. Ab dem Mittag stehen dann mit den BIP-Zahlen aus den USA wichtige Daten auf der Agenda. Investoren erhoffen sich einen ersten Eindruck darüber, wie stark das Coronavirus die Wirtschaftsleistung belastet hat. Am Abend wird dann noch die US-Notenbank Fed ihre jüngsten Entscheidungen bekannt geben. Weitere Massnahmen werden nicht erwartet.

Neben den US-BIP-Zahlen dürften sich Anleger vor allem für das Fed interessieren, sind sich Händler einig. Immerhin sei es nicht zuletzt den Notenbanken zu verdanken, dass sich die Märkte aktuell auf dem höchsten Stand seit mehreren Wochen befinden. "Der derzeitige Optimismus wird auch durch die allgegenwärtige Präsenz von Zentralbankinterventionen unterstützt." Diese Interventionen haben zwar die Stimmung stabilisiert. Nun müssten sich die Anleger aber mit der Realität auseinandersetzen, mahnen einige Akteure an.

Überzeugende Quartalszahlen - AMS zeigt sich in Hochform - Aktie vorbörslich gefragt https://t.co/STdHLQUa13 pic.twitter.com/mpB5aRAc6I — cash (@cashch) April 29, 2020

Dass die AMS-Aktien mit einem Plus von 12,5 Prozent aus dem Rahmen fallen, liegt sowohl an den eigenen Zahlen des Unternehmens als auch an der insgesamt guten Branchenstimmung nach den Alphabet-Zahlen. AMS selbst hat im Startquartal 2020 sowohl den Umsatz als auch die Ergebnisse deutlich gesteigert. Trotz Coronakrise rechnet die Gruppe auch im zweiten Quartal mit hohen Umsätzen und Margen.

Überdurchschnittlich fest präsentieren sich zudem die Gewinner des Vortages. So gewinnen etwa die beiden Grossbanken UBS (+0,5 Prozent) und CS (+1,2 Prozent) weiter hinzu. Die UBS hatte am Dienstag mit guten Zahlen gepunktet.

Aber auch Zykliker wie ABB und Adecco (+0,9 und +0,4 Prozent) sind erneut gesucht. ABB hatte ebenfalls am Vortag mit seinen Quartalszahlen überzeugt.

Im breiten Markt fallen Oerlikon auf, die gegen den Trend um 1,7 Prozent verlieren. Sie leiden unter einer Abstufung von BaaderHelvea.

08:10

Julius Bär berechnet den SMI bei 9935 Punkten um 0,5 Prozent höher. Kein einziger SMI-Titel ist vorbörslich im Minus. Die Gewinne liegen zwischen 0,3 und 0,7 Prozent.

Am breiten Markt zeichnet sich nach erfreulichen Quartalszahlen und einem positiven Ausblick ein Kursfeuerwerk beim Halbleiterhersteller AMS ab. Die Aktien gewinnen im vorbörslichen Handel 5,5 Prozent.

08:00

Die Ölpreise sind am Mittwoch im asiatischen Handel gestiegen und haben damit an die Erholung vom Vorabend angeknüpft. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 21,25 Dollar. Das waren 79 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für die US-Sorte WTI stieg um 1,62 Dollar auf 13,96 Dollar je Barrel. Zwischenzeitlich war der Preis für US-Öl am Dienstagvormittag bis an die Marke von 10 US-Dollar gefallen.

Trotz der leichten Erholung bleibt die Unsicherheit am Rohölmarkt bestehen. Einer wegen der Corona-Pandemie wegbrechenden Nachfrage steht ein viel zu hohes Angebot gegenüber. Dies hat zur Folge, dass immer mehr Erdöl in die verbliebenen freien Lager fliesst. Wie am Vorabend bekannt wurde, hatte der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Anstieg der amerikanischen Lagerbestände um insgesamt 9,98 Millionen Barrel verzeichnet. Davon seien 2,49 Millionen in Lager am Hauptumschlagplatz für US-Öl in Cushing, Oklahoma geflossen. Marktbeobachter rechnen damit, dass die Lager dort innerhalb des nächsten Monats ihr Limit erreichen werden.

07:30

Nach der Rally zum Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch mit erneuten Kursgewinnen starten. Am Dienstag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Erholung der Weltwirtschaft von den Folgen der Coronavirus-Pandemie 1,3 Prozent auf 10'795,63 Punkte zugelegt.

Mit Spannung warten Investoren auf die Ergebnisse der geldpolitischen Beratungen der US-Notenbank am Abend (MESZ). Die Fed habe in der Virus-Krise frühzeitig und vergleichsweise aggressiv ihre Geldpolitik gelockert, um die Folgen der Pandemie abzufedern, sagte Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. "Das würde dafür sprechen, dass der Markt am ehesten darauf setzen würde, dass die Fed als erste Notenbank ihr Repertoire unkonventioneller Geldpolitik erweitert, sollte dies notwendig werden."

European economic activity shows early signs of post-lockdown rise https://t.co/1fzRJe9KDe — Financial Times (@FT) April 29, 2020

07:25

Der Euro ist am Mittwoch vor geldpolitischen Beschlüssen der US-Notenbank Fed leicht gestiegen. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0845 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend.

Zum Franken verteidigt der Euro bei einem Stand von 1,0554 Franken das Niveau von Dienstagabend. Der US-Dollar ist hingegen auch zum Franken etwas leichter, wie Kurse von 0,9728 Franken zeigen.

06:30

Die Ratingagentur Fitch hat wegen der Coronavirus-Epidemie ihre Bonitätsnote für Italien auf "BBB-" von "BBB" gesenkt. Der Ausblick sei dabei "stabil", teilte die US-Agentur am Dienstag nach US-Börsenschluss mit. Die Note liegt damit nur eine Stufe über dem sogenannten Ramschniveau, das spekulative Anlageformen beschreibt. Der Schritt sei die Folge der signifikanten Auswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft und Finanzen des Landes. Der Euro gab nach der Fitch-Veröffentlichung zum Dollar nach.

Die Ratingagentur hatte bereits im Februar erklärt, es drohe eine Herabstufung und verwies dabei auf ein extrem hohes Niveau der Staatsverschuldung sowie fehlende Reformen etwa beim Haushalt. Inzwischen gehört das Euro-Land zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Staaten weltweit.

05:55

Die Börse in Tokio hat aufgrund eines Feiertages geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans stieg um 0,5 Prozent.

-Asia-Pacific stocks up 20 Prozent from recent lows

-U.S. futures ⬆

-Hong Kong, South Korea, Australia stocks up ⬆

-Yen ⬆

-Oil ⬆https://t.co/C86NM7k7aT pic.twitter.com/YPjrxIoaRO — Bloomberg (@business) April 29, 2020

Dennoch zeigten sich Analysten in Bezug auf die Aktienrallye vorsichtig. "Die Erholung der globalen Aktienkurse gegenüber den März-Tiefs ging nicht mit einer Ausweitung der Marktbreite einher", sagte Jefferies-Analyst Sean Darby.

Die Ratingagentur Moody's geht davon aus, dass die Volkswirtschaften der G20 in diesem Jahr um 5,8 Prozent schrumpfen werden und diese sich auch 2021 wahrscheinlich nicht auf den Stand vor dem Virusausbruch erholen werden. Orientierungshilfe suchten die Investoren auch bei der US-Notenbank Federal Reserve, die am Mittwoch zum Abschluss ihrer zweitägigen Sitzung eine Grundsatzerklärung abgeben soll. Die Europäische Zentralbank tagt am Donnerstag. Analysten sagten, es sei unwahrscheinlich, dass die Fed angesichts des bisherigen Umfangs ihrer Bemühungen, den wirtschaftlichen Schäden durch das Coronavirus entgegenzuwirken, weitere wichtige politische Schritte unternehmen würde.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 106,54 Yen und stagnierte bei 7,0773 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9728 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0844 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0551 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,4 Prozent auf 1,2466 Dollar.

(cash/AWP/SDA/Reuters/Bloomberg)