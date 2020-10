09:10

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt die negativen Vorgaben aus den USA und Asien auf und geht mit klaren Verlusten in den Handel. Die weiter rasant steigenden Infektionszahlen mit Covid-19 und die damit verbundene Furcht vor einem erneuten Lockdown der Wirtschaft stimmten die Anleger immer negativer, heisst es am Markt. Kein Wunder sind die Vorgaben aus Fernost überwiegend negativ.

Dazu kommt, dass die Hoffnungen auf die Verabschiedung eines weiteren billionenschweren Konjunkturpakets in den USA noch vor den Präsidentenwahlen zusehends schwinden.

SMI sinkt um 09:10 Uhr um 0,9 Prozent auf 9'900 Zähler. Am Mittwoch hatte der Leitindex bereits 1,54 Prozent eingebüsst und erstmals seit Mitte Juni wieder unter der psychologisch wichtigen Marke von 10'000 Punkten geschlossen.

Damit nähert sich der SMI allmählich einer technisch überkauften Situation, sagt ein Händler. Dies lasse aber auch eine baldige Gegenbewegung erwarten. Der breite SPI verliert ebenfalls 0,9 Prozentpunkte bei 12'383 Zählern.

Einziger Gewinner im SMI ist Sika (+2,3%). Der Bauchchemiekonzern hat einmal mehr gute Zahlen vorgelegt. Auch Geberit schlägt sich in einem fallenden Markt noch vergleichsweise gut (unverändert).

Grösste Verlierer im SMI sind zyklische Werte wie Swatch (-2,2%) und Richemont (-1,41%) sowie die Banken-Titel UBS und CS (je -1,3%).

Auch die Schwergewichte Roche (-0,7%), Novartis (-1,1%) und Nestlé (-0,8%) verlieren, ebenso wie Lonza (-1,4%). Roche kündigte am Morgen an, gemeinsam mit der US-Firma Atea Pharmaceuticals ein Medikament zur Behandlung von am Coronavirus erkrankten Patienten zu entwickeln.

Am breiten Markt verlieren Cembra 3,3 Prozent. Am Morgen kündigte CEO Robert Oudmayer seinen Rücktritt für das nächste Jahr an.

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 41,52 US-Dollar. Das waren 21 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 23 Cent auf 39,78 Dollar.

Damit haben die Preise nach dem Rutsch vom Vortag weiter nachgegeben. Erneut wurde somit - wie schon zur Monatsmitte - die Marke von 40 Dollar für amerikanisches Rohöl unterschritten.

Beobachtern zufolge halten die steigenden Corona-Neuinfektionen in Europa und den USA die Märkte weiter in Atem. Trotzdem zeigten sich die Experten des Analysehauses BCA Research zuversichtlich, dass die neuen Corona-Beschränkungen lokal beschränkt und von kurzer Dauer sein werden.

Daneben berichteten Händler von einem erhofften Anstieg der chinesischen Nachfrage zum Jahresende. Grund dafür seien neue Import-Lizenzen für die dortigen Raffinerien.

Grosser Gewinner ist Sika (+1,9%). Der Bauchemiekonzern wartete am Morgen mit Zahlen auf und hat trotz der Auswirkungen der Pandemie die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Die Aktie von Cembra gibt vorbörslich um 1,9 Prozent nach. Am Morgen kündigte CEO Robert Oudmayer seinen Rücktritt für das nächste Jahr an.

Der Dax dürfte Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag erneut niedriger starten. Bereits zur Wochenmitte hatten die wachsenden Virus-Sorgen die Börsen fest im Griff gehabt. Der Leitindex hatte 1,4 Prozent auf 12.557 Punkte verloren und lag damit so niedrig wie seit Anfang Oktober nicht mehr. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 10.000 Virus-Neuinfektionen an einem Tag registriert.

Auch der Poker um die Corona-Hilfen in den USA macht die Anleger nervös. Die US-Wirtschaft erhole sich weiter nur langsam von den Einbrüchen der Virus-Krise, stellte die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht Beige Book fest. Auf der Konjunkturagenda stehen am Donnerstag die US-Frühindikatoren. Zudem gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Konsumenten. Bei den Unternehmen dürfte unter anderem Continental im Fokus stehen, nachdem der Autozulieferer im dritten Quartal operativ rote Zahlen geschrieben hat.

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch Hoffnungen auf eine schnelle Einigung über ein billionenschweren US-Konjunkturpaket noch vor den US-Wahlen trotz Fortschritten bei den Gesprächen aufgegeben. US-Präsident Donald Trump beschuldigte die Demokraten, nicht für einen akzeptablen Kompromiss bereit zu sein. Zuvor war ein knapp einstündiges Gespräch zwischen der Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin allerdings erfolgreich verlaufen und brachte Demokraten und Republikaner "näher daran, etwas aufs Papier zu bringen", teilte Pelosis Sprecher mit.

