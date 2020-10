08:20

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt die negativen Vorgaben aus den USA und Asien auf und wird mit Verlusten in den Handel gehen. Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der Bank Julius Bär rund eine Stunde vor Handelseröffnung 0,3 Prozent tiefer bei 9'957 Punkten.

Grosser Gewinner ist Sika (+1,9%). Der Bauchemiekonzern wartete am Morgen mit Zahlen auf und hat trotz der Auswirkungen der Pandemie die Erwartungen der Analysten übertroffen.

07:30

Der Dax dürfte Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag erneut niedriger starten. Bereits zur Wochenmitte hatten die wachsenden Virus-Sorgen die Börsen fest im Griff gehabt. Der Leitindex hatte 1,4 Prozent auf 12.557 Punkte verloren und lag damit so niedrig wie seit Anfang Oktober nicht mehr. In Deutschland hat das Robert-Koch-Institut (RKI) erstmals über 10.000 Virus-Neuinfektionen an einem Tag registriert.

Auch der Poker um die Corona-Hilfen in den USA macht die Anleger nervös. Die US-Wirtschaft erhole sich weiter nur langsam von den Einbrüchen der Virus-Krise, stellte die US-Notenbank Fed in ihrem Konjunkturbericht Beige Book fest. Auf der Konjunkturagenda stehen am Donnerstag die US-Frühindikatoren. Zudem gibt der GfK-Index Auskunft über die Kauflaune der deutschen Konsumenten. Bei den Unternehmen dürfte unter anderem Continental im Fokus stehen, nachdem der Autozulieferer im dritten Quartal operativ rote Zahlen geschrieben hat.

06:20

Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch Hoffnungen auf eine schnelle Einigung über ein billionenschweren US-Konjunkturpaket noch vor den US-Wahlen trotz Fortschritten bei den Gesprächen aufgegeben. US-Präsident Donald Trump beschuldigte die Demokraten, nicht für einen akzeptablen Kompromiss bereit zu sein. Zuvor war ein knapp einstündiges Gespräch zwischen der Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi und US-Finanzminister Steven Mnuchin allerdings erfolgreich verlaufen und brachte Demokraten und Republikaner "näher daran, etwas aufs Papier zu bringen", teilte Pelosis Sprecher mit.

China stocks pull back after a volatile session in the U.S. on signs a stimulus package may not pass before the election.

Sands China rises after it said October was its strongest month in Macau since January https://t.co/THEL30iU1X pic.twitter.com/wT2EHGtEPI

— Bloomberg Next China (@next_china) October 22, 2020