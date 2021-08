07:05

Gold erholt sich etwas von seinem "Flash Crash" in der Nacht auf Montag, in der das Edelmetall binnen weniger Minuten rund 60 Dollar an Wert verloren hat. Grund waren offenbar Wetten darauf, dass die Fed wegen der guten US-Arbeitsmarktdaten bald ihre finanziellen Stimuli zurückfahren könnte. Gold verlor kurzzeitig bis zu 4 Prozent bis auf unter 1690 Dollar je Unze. Auch Silber büsste zwischenzeitlich sogar 7 Prozent.

Stand Montagmorgen notiert der Goldpreis noch immer 1,4 Prozent im Minus bei 1738 Dollar. Damit liegt der Preis für eine Unze so tief wie seit dem April nicht mehr. Silber verliert aktuell noch knapp 2 Prozent bei 23,87 Dollar je Unze. Das ist der tiefste Stand seit Anfang Januar.

+++

06:30

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank rund zweieinhalb Stunden vor Börseneröffnung 0,14 Prozent höher. Am Freitag hatte der Leitindex 0,19 Prozent tiefer bei 12'176 Punkten geschlossen.

+++

06:10

Die asiatischen Börsen geraten am Montag ins Wanken. Die Anleger waren sich unschlüssig, ob der starke US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag die US-Notenbank dazu veranlassen könnte, die Reduzierung ihrer Stimulierungsmaßnahmen vorzuziehen. "Es gibt kaum Unstimmigkeiten, dass eine Ankündigung des Taperings irgendwann zwischen September und Dezember kommt", sagte Rodrigo Catril, Devisenstratege bei NAB. Die Reduzierung der Anleihen könnte dann "irgendwann zwischen November und Januar" erfolgen.

Die Feiertage in Tokio und Singapur sorgten für dünne Handelsbedingungen, die Märkte blieben geschlossen. Die Börse in Shanghai lag 0,9 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 1,3 Prozent.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,21 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,4746 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9149 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1757 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0760 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3866 Dollar.

(Reuters)