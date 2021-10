06:35

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG-Bank 0,12 Prozent tiefer.

Die Zins- und Inflationssorgen der Anleger in Asien schicken am Mittwoch die Börsen zunächst auf Talfahrt. Die Börsianer erwarten, dass die steigende Inflation die US-Notenbanker zum Handeln zwingen wird und Zinserhöhungen unvermeidlich sind. "Es gibt einige Dinge, die den Anlegern Sorgen bereiten, und die Inflationsnachrichten sind allgegenwärtig", sagte Khoon Goh, Leiter Research für die Region Asien bei der ANZ Bank in Singapur. "Hier rücken die Erwartungen, wann die Fed die Zinsen anheben könnte, in den Mittelpunkt. Die Ankündigung des Taperings nächste Woche ist so gut wie beschlossene Sache - die Märkte konzentrieren sich auf die Anhebung."

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,6 Prozent tiefer bei 28.947 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,4 Prozent und lag bei 2010 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,2 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 114,03 Yen und stagnierte bei 6,3828 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9196 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1598 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0669 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3773 Dollar.

Der Neo-Broker Robinhood enttäuscht nachbörslich mit seinen Zahlen. Im dritten Quartal 2021 erzielte Robinhood einen Umsatz in Höhe von 365 Millionen US-Dollar. Das war zwar mehr als im Vorjahresquartal, als der Börsenneuling beim Umsatz einen Wert in Höhe von 202 Millionen US-Dollar ausgewiesen hatte.

Die Wall Street hatte aber mit deutlich mehr gerechnet. Die Aktie schmiert im nachbörslichen Handel um knapp 10 Prozent ab - unter ihren IPO-Preis.

Angetrieben von der gut laufenden Berichtssaison ist die jüngste Rekordjagd an den New Yorker Börsen am Dienstag weiter gegangen. Nach einer siebenwöchigen Durststrecke des Nasdaq 100 erfasste sie nun auch den technologielastigen Auswahlindex, der vor einer Schar von Quartalszahlen grosser US-Tech-Konzerne in der Spitze bis auf knapp 15 711 Punkte stieg. Allgemein liess der Schwung bei den New Yorker Indizes im Verlauf aber merklich nach. Der Nasdaq-Index gewann am Ende noch 0,29 Prozent auf 15 559,49 Zähler.

Die stärker auf Standardwerte fokussierten Indizes konnten ihre Rally fortsetzen, sie klettern seit Tagen schon von Bestmarke zu Bestmarke. Der Dow Jones Industrial rückte zwischenzeitlich nah an die 35 900 Punkte heran, konnte sich aber nur knapp im Plus ins Ziel retten. Am Ende gewann er noch 0,04 Prozent auf 35 756,88 Punkte. Der marktbreite S&P 500 verblieb am Dienstag mit 4574,79 Zählern mit 0,18 Prozent im Plus.

Der Anstieg des Nasdaq-Barometers wurde angeführt von einer anhaltenden Rekordrally beim Chipkonzern Nvidia , dessen Aktien zeitweise erstmals die Marke von 250 US-Dollar überschritten. Um 6,7 Prozent legte der Kurs hier zuletzt noch zu. Früh konnte auch Tesla seine Rally fortsetzen mit einem Lauf bis an die Marke von 1100 Dollar. Dann aber setzten Gewinnmitnahmen ein, der Kurs rutschte mit 0,6 Prozent ins Minus.

