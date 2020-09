11:45

Am Schweizer Aktienmarkt zeichnet sich am Freitagvormittag ein versöhnlicher Wochenausklang ab. Dabei erhält der Leitindex SMI vor allem von den beiden Pharmaschwergewichten Roche und Novartis Rückenwind. Ab Mittag könnte der Handel dann allerdings etwas volatiler werden, denn ab dann verfallen die ersten Futures und Optionen. An diesem Freitag ist nämlich grosser Verfall an den Terminbörsen, der "Hexensabbat". Wie Händler erklären, ist durch den starken Anstieg an privaten Tradern zuletzt ein sehr hohes Volumen an Optionsabsicherungen hinzugekommen. Ein Grossteil dieser Optionen verfalle am heutigen Handelstag.

Der SMI gewinnt gegen 11:30 Uhr um 0,59 Prozent hinzu auf 10'581,39 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, steigt um 0,35 Prozent auf 1'601,40 und der breite um SPI 0,64 Prozent auf 13'123,04 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln gewinnen 16 hinzu, zwölf geben nach und Kühne+Nagel sowie Clariant sind unverändert.

Dass der Markt sich klar gegen den allgemeinen Trend der europäischen Börsen stemmt, verdankt er vor allem den Aufschlägen der beiden Pharmawerte Roche (+2,1%) und Novartis (+1,8%). Dabei hat Roche mit gleich zwei Corona-Meldungen einen positiven Akzent gesetzt. Der Konzern hat in einer Studie die Wirksamkeit eines Mittels bei der Behandlung von coronabedingter Lungenentzündung gemeldet und die Lancierung eines Corona-Antikörper-Tests.

Mit Lonza (+1,4%) und Vifor (+1,2%) sind noch zwei weitere Vertreter der Gesundheitsbranche gesucht. Vifor hatte am Morgen mitgeteilt, seine Tochter OM Pharma für 435 Millionen Franken an die Optimus Holding zu verkaufen, ein vom ehemaligen Vifor-Chef Etienne Jornod mitgegründetes Unternehmen.

Noch deutlicher fallen die Kursbewegungen bei den beiden SMI-Tauschkandidaten Partners Group (+4,2%) und Adecco (-3,0%) aus. An Montag werden Adecco nämlich durch Partners Group im Leitindex ersetzt.

Darüber hinaus fallen Dormakaba (-0,7%), die Namenaktien von Swatch (-0,4%) und Bucher (+0,4%) aus dem SMIM und werden ab Montag durch SIG Combibloc (+1,7%), Galenica (+1,1%) und Cembra (+0,4%) ersetzt.

Erneut leichter sind dagegen die Anteilsscheine der beiden Grossbanken CS (-1,3%) und UBS (-1,1%). Sie folgen damit ihren europäischen Konkurrenten. Der entsprechende Branchenindex weist mit die grössten Abgaben auf. Aber auch Versicherer wie Swiss Re (-1,2%) oder Swiss Life (-0,3%) sind auf der Verliererliste zu finden.

Zu stärkeren Bewegungen kommt es vor allem aber im breiten Markt. Hier profitieren etwa Valora mit +6,2 Prozent von einer Hochstufung durch die ZKB. Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose fallen ebenfalls mit Kursgewinnen von annähernd 4 Prozent positiv auf.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

10:30

Die Schweizer Börse kann ihre Gewinne zum Vormittag ein wenig ausbauen. Gegen 10:30 Uhr notiert der SMI 0,4 Prozent im Plus. Grosser Gewinner ist Roche (+2,3%). Adecco ist grosser Verlierer (-3%). Der Stellenvermittler rutscht nächste Woche aus dem SMI und wird von Partners Group ersetzt.

Der Pharmakonzern hat einerseits in einer Studie mit einem bereits zugelassenen Mittel die angepeilte Wirksamkeit in der Behandlung von coronabedingter Lungenentzündung erzielt. Zudem lanciert Roche einen Antikörpertest, mit dem Personen identifiziert werden können, die mit dem Coronavirus angesteckt waren und selbst bereits Antikörper entwickelt haben.

Der aktuelle Stand im SMI (Kurse: 10:30 Uhr).

Quelle: cash.ch

+++

10:05

Der Euro hat sich am Freitag in einem ruhigen Umfeld stabil über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Vormittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1847 Dollar und damit in etwa so viel wie im frühen Handel.

Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0765 wenig verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9085 Franken.

Vor dem Wochenende stehen eher wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, die an den Finanzmärkten Kursbewegung hervorrufen könnten. Am interessantesten dürften Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA sein, die am Nachmittag veröffentlicht werden.

In der Eurozone werden einige Auftritte ranghoher Notenbanker erwartet, darunter eine Rede von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos. Die EZB hatte in letzter Zeit verstärkt vor einer aus ihrer Sicht zu deutlichen Aufwertung des Euro gewarnt.

+++

09:50

Die Ölpreise haben am Freitag ihre Aufschläge vom Vortag ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 43,62 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 30 Cent auf 41,27 Dollar.

Am Donnerstag waren die Erdölpreise deutlich gestiegen, nachdem Saudi-Arabien einen scharfen Appell an die Mitglieder des Ölverbundes Opec+ gerichtet hatte. Die Saudis sind unzufrieden mit der vereinbarten Förderdisziplin. Einige Länder, zu denen Irak und die Vereinigten Arabischen Emirate zählen sollen, setzen sich offenbar über die verabredeten Förderschranken hinweg. Auch deutete Saudi-Arabien an, dass die Produktion des Verbunds falls nötig verringert werden könnte.

Ausserdem warnte Saudi Arabien Shortseller, die auf sinkende Ölpreise wetten, davor, die Entschlossenheit des Landes nicht zu unterschätzen, andere Länder, die zu viel Ölförderten, in die Schranken zu weisen.

Saudi Arabia showed its determination to protect the oil recovery, warning short sellers not to challenge its resolve https://t.co/4xp9kd5OEn — Bloomberg Energy (@BloombergNRG) September 18, 2020

+++

09:30

In der Hoffnung auf eine anziehende Nachfrage beim weltgrössten Abnehmer China decken sich Anleger mit Kupfer ein. Das Industriemetall gewinnt am Freitag ein Prozent und ist mit 6850 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor gut zwei Jahren.

+++

09:10

Der Schweizer Aktienmarkt verzeichnet Gewinne zum Handelsstart. Die Vorgaben aus Übersee werden als gemischt bezeichnet. An der Wall Street sind am Vortag erneut vor allem die zuletzt stark gestiegenen Technologieaktien verkauft worden, aber auch die Standardwerte-Indizes schlossen im Minus. In Asien ziehen die Kurse dagegen überwiegend an, wenn auch nur moderat. Im Handelsverlauf könnte sich dann allerdings der grosse Verfall an den Terminbörsen, der "Hexensabbat", bemerkbar machen.

Der SMI notiert kurz nach Handelseröffnung rund 0,25 Prozent höher bei 10'549 Punkten. Gewinner sind Lonza (+1,1%), Roche (1,1%) und Novartis (+0,9%). Der breite SPI gewinnt 0,2 Prozent auf 13'060 Zähler.

Roche kann mit gleich zwei Meldungen zur Corona-Bekämpfung punkten. Der Konzern hat einerseits in einer Studie mit einem bereits zugelassenen Mittel die angepeilte Wirksamkeit in der Behandlung von coronabedingter Lungenentzündung erzielt. Zudem lanciert Roche einen Antikörpertest, mit dem Personen identifiziert werden können, die mit dem Coronavirus angesteckt waren und selbst bereits Antikörper entwickelt haben.

Mit Vifor Pharma (+0,9%) steht noch ein weiteres Unternehmen aus der Gesundheitsbranche im Fokus. Vifor hat mit der Optimus Holding einen Käufer für die Tochter OM Pharma gefunden. Der Kaufpreis liege bei 435 Millionen Franken.

In den hinteren Reihen fallen Adecco, Richemont und Swiss Re mit Verlusten von je einem Prozent.

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

+++

08:20

Aktuelle Kurszieländerungen am Schweizer Aktienmarkt

ZKB stuft Valora auf ÜBERGEWICHTEN (Marktgewichten) herauf

Kepler Cheuvreux geht bei VAT Group auf BUY (Hold) bis 218 (105) Franken

+++

08:05

Der Schweizer Aktienmarkt wird laut vorbörslichen Daten hauchdünn im Plus eröffnen. Der SMI wird knapp eine Stunde vor Handelseröffnung laut Daten der Bank Julius Bär 0,06 Prozent höher gehandelt bei 10'525 Zählern. Roche notiert 0,9 Prozent im Plus, die restlichen SMI-Vertreter verlieren.

+++

07:20

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,4 Prozent im Minus bei 13.208,12 Punkten geschlossen, weil Anleger enttäuscht über die US-Geldpolitik waren. Börsianer sind weiter damit beschäftigt, die jüngsten Aussagen der US-Notenbank (Fed) und der Bank von England (BoE) zu verdauen. Erstere verzichtete vorerst auf erhoffte zusätzliche Geldspritzen. Letztere spielt die Einführung von Negativ-Zinsen durch.

Bei den Konjunkturdaten stehen die Leistungsbilanzen der Euro-Zone und der USA auf dem Terminplan, sowie die US-Frühindikatoren. Unabhängig davon verfallen im Tagesverlauf Futures und Optionen auf Indizes sowie Optionen auf einzelne Aktien. Zum sogenannten Hexensabbat schwanken Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise derjenigen Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen

+++

06:25

Die Börse in Tokio hat sich am Freitag zunächst uneinheitlich gezeigt. Experten sprachen von einer vorsichtigen Stimmung am Markt vor einem langen Wochenende - die Handelsplätze in Japan bleiben am Montag und Dienstag geschlossen.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 23.326 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,2 Prozent und lag bei 1642 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag ebenfalls 0,2 Prozent im Plus, wie auch der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen.

-China, Hong Kong, Japan stocks ⬆️

-Oil ⬆️ at $41.11

-Gold ⬆️

-Australia’s 10-year yield climbs three basis points to 0.88%https://t.co/fqODguCwsO pic.twitter.com/15asqdj5pM — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 18, 2020

+++

06:00

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 104,82 Yen, gab dagegen 0,1 Prozent auf 6,7549 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9085 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1849 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0765 Franken an. Das Pfund Sterling verlor 0,2 Prozent auf 1,2951 Dollar.

+++

01:00

Die Enttäuschung über ausgebliebene Impulse von Seiten der US-Geldpolitik hat an der Wall Street auch am Donnerstag noch nachgehallt. Die Standardwerte gaben leicht und die konjunktursensiblen Tech-Aktien recht stark nach. Die Notenbank will den Leitzins angesichts der Corona-Krise offenbar über Jahre hinweg an der Nulllinie belassen, wie sie bereits am Mittwoch bekannt gegeben hatte. Dies war aber bereits erwartet worden, und von machen Anlegern offenbar erhoffe, weitere erfreuliche Neuigkeiten gab es kaum.

The Nasdaq is about to see another 20% drop, warns @Convertbond of the @BearTrapsReport. Here's what's got him worried about tech's rapid run. $QQQ pic.twitter.com/QztvolHYmk — CNBC's Fast Money (@CNBCFastMoney) September 17, 2020

Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hatte in einem nervösen Handel nur kurz den Sprung ins Plus geschafft und gab am Ende um 0,47 Prozent auf 27 901,98 Punkte nach. Am Mittwoch hatte das Börsenbarometer anfängliche Gewinne fast gänzlich eingebüsst.

Der marktbreite S&P 500 büsste am Donnerstag 0,84 Prozent auf 3357,01 Punkte ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 1,48 Prozent auf 11 080,95 Punkte nach unten.

(cash/Reuters/AWP/SDA/Bloomberg)