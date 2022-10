Der am Sonntag veröffentlichte Tankan-Bericht bescheinigte der japanischen Wirtschaft im abgelaufenen Quartal die dritte Verschlechterung in Folge. Im weiteren Verlauf des Tages wird das Augenmerk auf den ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA für September liegen. "Es ist unwahrscheinlich, dass der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe den Optimismus in Bezug auf die US-Wirtschaft beeinträchtigen wird, der sich durch die positiven Wirtschaftsindikatoren der letzten Wochen weiter verstärkt hat", schrieb Saxo Bank-Marktstratege Redmond Wong in einer Notiz.