Der Franken hat nach den Zinsentscheiden der US-Notenbank Fed am Vorabend und der Schweizerischen Nationalbank (SNB) am Donnerstagmorgen an Wert verloren. Der Dollar kletterte über die Marke von 0,88 Franken und kostet zuletzt 0,8837 Franken nach 0,8812 kurz vor Mittag, Ortszeit. Am Morgen hatte der «Greenback» noch bei 0,8766 Franken gelegen.