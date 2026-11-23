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17:40
Der Swiss Market Index (SMI) geht 1,12 Prozent höher bei 14'735,64 Punkten aus dem Handel. Zugleich legt der Swiss Performance Index (SPI) um 1,32 Prozent auf 20'765,32 Zähler zu.
Massgeblich geprägt war das Geschehen von der Nachricht, dass der Verwaltungsrat von Nvidia den zuvor entlassenen Jensen Huang auf den CEO-Posten zurückbeordert.
«Der Markt reagiert positiv, weil die Entscheidung als Vertrauensbeweis dafür gesehen wird, dass Nvidia weiter Chips liefern wird und die Geschäfte wie gewohnt weiterlaufen», sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management. Dennoch sieht der Verwaltungsratsentscheid als «Musterbeispiel für schlechte Unternehmensführung».
Unter den Einzelwerten ist denn mit ABB auch ein technologielastiger SMI-Titel herausgestochen (plus 4,6 Prozent). Der Konzern hat ausserdem die Übernahme des deutschen Industrieunternehmens Ziehl-Abegg bekannt gegeben. Positiv aufgefallen sind auch Richemont (plus 3,2 Prozent) und Sandoz (plus 3,1 Prozent). Beim Generikahersteller brachte ein positiver Analystenkommentar der Deutschen Bank Schub.
Am breiten Markt waren Schweizer Technologie-Titel gefragt, insbesondere AMS Osram (plus 8,1 Prozent), Comet (plus 6,9 Prozent), Inficon (plus 6,1 Prozent) und VAT (plus 5,3 Prozent) rückten vor. Blass blieben dagegen Matador (minus 11 Prozent), GAM (minus 8,9 Prozent), Aryzta (2,7 Prozent) sowie Barry Callebaut (minus 2,5 Prozent).
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16:40
Am Schweizer Aktienmarkt sind die Technologiewerte im Hoch: AMS Osram (plus 9 Prozent), Comet (plus 8,3 Prozent), Inficon (plus 7 Prozent), VAT (plus 6 Prozent) und Sensirion (plus 6,9 Prozent) profitieren von der Euphorie im Technologiesektor. Diese wurde von der Nachricht zur Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze des Chipkonzerns Nvidia ausgelöst.
Der SPI steht 1,2 Prozent höher, der SMI verbessert sich um 1,1 Prozent. Der Nasdaq-100 rückt um 7,8 Prozent vor, und der Dow Jones steht 3,2 Prozent in der Gewinnzone.
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16:20
Nach dem jüngsten Ausverkauf starten die US-Börsen mit einem Kursfeuerwerk in die neue Handelswoche. Grund ist die Ankündigung von Nvidia, dass der wegen einer Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Agentin zurückgetretene Vorstandschef Jensen Huang mit sofortiger Wirkung wieder auf den Chefsessel zurückkehrt. Das liess die Kurse von Aktien rund um das Thema Künstliche Intelligenz hochschiessen.
Der Nasdaq-Index sprang zur Eröffnung am Montag um 7,3 Prozent auf 24'270 Punkte. Der Dow-Jones-Index lag 2,3 Prozent höher bei 49'240 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 4,6 Prozent auf 7227 Punkte.
Nvidia-Aktien sprangen in den ersten Handelsminuten um rund 29 Prozent auf 161,90 Dollar. Der US-Chipkonzern war damit auf Kurs, seinen Börsenwert um mehr als 900 Milliarden Dollar zu steigern. Huang war vor knapp zwei Wochen nach Enthüllungen über aussereheliche Beziehungen zurückgetreten, darunter eine Beziehung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin.
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15:50
Der Nasdaq 100 rückt um 6 Prozent auf 26'536 Punkte vor. Der Dow Jones Index steigt unterdessen auf 49'409 Zähler (plus 2,7 Prozent).
Im Gefolge legen auch andere Tech-Werte zu, so etwa Arm (plus 15 Prozent) und Sandisk (plus 17 Prozent). Defensive Titel wie Coca-Cola (minus 1 Prozent) und UnitedHealth (minus 4 Prozent) werden verkauft.
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15:30
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15:20
Anleger feiern die Rückkehr des wegen einer Affäre mit einer mutmasslichen chinesischen Agentin zurückgetretenen Vorstandschefs Jensen Huang auf den Chefsessel von Nvidia. Die Titel springen vor US-Börsenstart mehr als 27 Prozent nach oben, nachdem der Chipkonzern erklärt hat, Huang sei ab sofort wieder Konzernchef.
Huang war am 12. November nach Enthüllungen über aussereheliche Beziehungen zurückgetreten, darunter eine Beziehung zu einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Die Nachricht seiner Rückkehr treibt den gesamten Technologiesektor an. Die Nasdaq-100-Futures springen mehr als sechs Prozent nach oben. Auch in Europa bauen Technologiewerte ihre Gewinne aus.
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14:54
Nach der heftigen US-Börsenkorrektur vor allem im Tech-Sektor können die Anleger am Montag auf Besserung hoffen. Mehr als eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 3,6 Prozent erholt auf 25'928 Punkte. Allein am Freitag hatte der technologielastige Auswahlindex annähernd sechs Prozent eingebüsst und seinen Wochenverlust auf gut zehn Prozent hochgeschraubt. Seit dem Rekord Anfang Oktober steht sogar ein 20-prozentiger Rückgang zu Buche. Den ebenfalls gebeutelten Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 1,9 Prozent höher bei 49'071 Punkten.
Marktbeobachter bleiben allerdings skeptisch. «Angesichts des brutalen Kursrückgangs der vergangenen Woche wird es zwangsläufig zu einer technischen Erholung kommen, aber ich glaube nicht, dass diese von Dauer sein wird», meint etwa Pierre-Yves Gauthier vom Aktienresearch-Anbieter AlphaValue. Die Schwäche werde noch eine Weile anhalten, «da die Bewertungen weiter sinken müssen».
Ähnlich äussert sich Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets bei IG. Dass der Halbleiterindex im marktbreiten S&P 500 fast so stark verloren habe wie beim historischen Corona-Schock im März 2020 «unterstreicht den aussergewöhnlichen Verkaufsdruck, liefert für sich genommen aber noch kein Signal für eine Bodenbildung».
Für etwas Zuversicht bei den Anlegern könnte aber die Meldung von Oracle sorgen, dass sich der Software- und Rechenzentren-Konzern die nötige Finanzierung zur Erfüllung eines Vertrags mit dem KI-Unternehmen OpenAI vollständig gesichert hat. Dessen Volumen dürfte nach Einschätzung der US-Bank JPMorgan fast die Hälfte des bestehenden Auftragsbestands von Oracle ausmachen.
«Die Bereitschaft von Partnern und Kunden, den kapitalintensiven Deal zu unterstützen, unterstreicht das gestärkte Vertrauen der Branchenakteure in die wirtschaftlichen Grundlagen der Verträge - ganz im Gegensatz zur derzeit eher angespannten Stimmung unter den Anlegern», betonte Analyst Samik Chatterjee in einem aktuellen Kommentar. Die Oracle-Titel erholten sich vorbörslich um 4,5 Prozent.
Auch andere Nutzniesser Künstlicher Intelligenz steuern auf klare Kursgewinne zu, insbesondere die Halbleitertitel. So ging es für Nvidia um 8,6 Prozent hoch. Am Freitag waren die Aktien um weitere knapp 14 Prozent abgesackt - auch wegen eines Berichts, wonach die US-Börsenaufsicht SEC die Bilanzierungspraktiken des KI-Chipriesen untersucht. Der Wochenverlust war mit fast 23 Prozent der höchste seit dem Jahr 2008, und gegenüber dem Rekord Anfang Oktober stand fast eine Kurshalbierung zu Buche. Bei den Papieren der Branchenkollegen Sandisk, Intel und Micron Technology zeichnet sich am Montag ebenfalls eine deutliche Erholung ab.
Berappeln dürften sich auch die Notierungen der anderen Mitglieder des exklusiven «Magnificent Seven»-Klubs. Diesem gehören neben Nvidia der iPhone-Hersteller Apple, der Softwaregigant Microsoft, der Handels- und Technologieriese Amazon, die Google-Mutter Alphabet, der Facebook-Konzern Meta und der Elektroauto- und Roboterbauer Tesla an.
Ebenfalls eine Billionen-Marktkapitalisierung weisen inzwischen der Chiphersteller Broadcom , der im Juni an die Börse gegangene Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX sowie mit der KI-Plattform Anthropic der Börsendebütant vom vergangenen Donnerstag auf. Aus den traditionellen Branchen kann nur der Handelskonzern Walmart in dieser Grössenordnung mithalten, der ein starkes Onlinegeschäft aufgebaut hat.
Beim OpenAI-Konkurrenten Anthropic droht derweil der vorbörsliche Erholungsversuch zu verpuffen. Schon am Freitag waren die Aktien zeitweise fast wieder auf die 83 Dollar zurückgefallen, zu denen das Unternehmen tags zuvor an die Börse gegangen war. Vom Donnerstags-Schlusskurs und vom ersten Kurs von 111,50 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.
Ein Übernahmeangebot liess die Papiere des Cybersicherheitsanbieters Zscaler um 20 Prozent auf knapp 234 Dollar nach oben schnellen. Für die Titel von Konkurrent Crowdstrike, dessen Offerte Zscaler mit insgesamt 43,9 Milliarden Dollar bewertet, ging es indes um rund sieben Prozent bergab.
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14:41
Die sechstägige Verlustserie des Dax wurde am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zunächst gestoppt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine «Erholung auf Bewährung», bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung nach oben setzten. Der deutsche Leitindex legte am frühen Nachmittag um 0,8 Prozent auf rund 25'000 Punkte zu.
Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27'000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade Tech-Aktien standen weltweit enorm unter Druck. Der europäische Technologieindex rutschte vom Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab die Jahresgewinne komplett ab. Am Montag werden an der Nasdaq kräftige Kursgewinne erwartet.
Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen Technologieaktien und die zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratenen Rohstoff- und Industriewerte. Der MDax verbesserte sich am Montag um 0,9 Prozent auf gut 29.000 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,9 Prozent aufwärts.
Zu den grössten Dax-Gewinnern zählten Infineon mit plus 3,3 Prozent. Die Papiere des Chipkonzerns hatten seit ihrem Hoch im Juni rund die Hälfte an Wert eingebüsst. Gefragt waren zu Wochenbeginn auch die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag noch auf einem Tief seit 2025 gelandet waren. Hier sorgen sich die Anleger seit einiger Zeit um eine veränderte Kriegsführung, die zulasten klassischer Artillerie gehe.
Im MDax ging es für Nemetschek nach einer Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George gar um sechs Prozent abwärts. Der Experte gab seine positive Empfehlung auf und votiert stattdessen jetzt skeptisch mit «Underweight». Er monierte die zunehmende Komplexität des Softwareentwicklers und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an dessen Wachstum.
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14:18
US-Aktien mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz erholen sich vorbörslich von dem jüngsten Ausverkauf. Vor allem bei Chipwerten greifen Anleger wieder zu.
Nvidia-Titel ziehen vor US-Börsenstart mehr als acht Prozent an, nachdem der Chipkonzern im Quartalsverlauf fast 45 Prozent an Wert verloren hatte. AMD und Broadcom verteuern sich jeweils um rund sechs Prozent. Auch Anthropic erholt sich um 4,8 Prozent, nachdem die Aktie am Freitag 8,5 Prozent verloren hatte.
Die Nasdaq-100-Futures legen um 3,5 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq-Index war in der vergangenen Woche um zehn Prozent eingebrochen. Analysten blieben dennoch zurückhaltend. Solange die Volatilität hoch bleibt, lässt sich selbst ein starker Aufschwung kaum als Beginn einer nachhaltigen Erholung deuten«, kommentierte Ipek Ozkardeskaya, Analystin bei der Swissquote Bank. Die KI-Blase sei geplatzt.
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13:48
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13:05
Die Futures auf die US-Aktienmärkte tendieren deutlich im Plus:
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12:20
Europas Aktienmärkte haben den jüngsten Kursrutsch an den US-Börsen am Montag gut weggesteckt. Im Zuge der sich in New York abzeichnenden Erholung ging es in Europa wieder bergauf - vor allem für die gebeutelten Technologiewerte.
Gegen Mittag legte der EuroStoxx 50 um 0,91 Prozent auf 5996 Punkte zu. Die vergangene Woche hatte der Eurozonen-Leitindex angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet. Der Schweizer SMI gewann am Montag 0,54 Prozent auf 14'651 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,55 Prozent auf 10'403 Punkte hoch.
«Es könnte die Stunde der Schnäppchenjäger geschlagen haben», kommentierte Timo Emden, Chefmarktanalyst beim Broker CapTrader, die Kursentwicklung. «Die zentrale Frage am Markt lautet nun, ob der Tiefpunkt gefunden ist oder sich die Erholung als Strohfeuer entpuppt. Die Anleger machen sich derzeit weniger Sorgen um das Ausbleiben einer möglichen Jahresendrally als vielmehr um die Frage, wie tief der Abwärtssog noch reichen könnte.»
Dass sich die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone im November wegen schwacher Daten aus Frankreich überraschend nicht verbessert hat, liess die Aktienkurse kalt. Auch in Grossbritannien blieben die Einkaufsmanagerindizes hinter den Erwartungen zurück. Hier wie dort liegen sie allerdings weiter über der sogenannten Expansionsschwelle von 50 Punkten, was auf Wachstum hindeutet.
Im marktbreiten Stoxx Europe 600 erholte sich der Technologiewerte-Index zu Wochenbeginn mit plus 2,2 Prozent am deutlichsten. Dies stand im Einklang mit den vorbörslichen Indikationen für die US-Technologiebörse Nasdaq, deren Auswahlindex Nasdaq 100 am Freitag seine Talfahrt beschleunigt und einen Wochenverlust von mehr als zehn Prozent erlitten hatte.
Im französischen Cac 40 zählte Infineon-Konkurrent STMicroelectronics mit einem Kursanstieg von drei Prozent zu den Favoriten.
Dagegen führte der Index der Autobauer und -zulieferer mit einem weiteren Rückgang um 0,6 Prozent auf ein erneutes Tief seit August 2020 die Verliererliste an. Die Renault-Titel stemmten sich dank einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux mit plus zwei Prozent gegen den Branchentrend.
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11:51
Der Goldpreis hat sich am Montag etwas von seinem 14-Monats-Tief aus der Vorwoche erholt. Die Feinunze verteuerte sich um rund 2,5 Prozent auf 3618 Dollar. In der vergangenen Woche war der Preis um etwa neun Prozent gefallen. Das war der stärkste Wochenverlust seit März. «Der Ausverkauf bei Technologiewerten und die Erwartung einer schwächeren Konjunktur wegen des nachlassenden KI-Booms haben die Märkte veranlasst, den künftigen Zinspfad der US-Notenbank Fed neu zu bewerten», sagte Kyle Rodda, Analyst bei Capital.com. «Das hat dem Gold eine gewisse fundamentale Unterstützung verschafft.» Händler sehen derzeit eine Wahrscheinlichkeit von 93,5 Prozent für eine Zinserhöhung der Fed im Dezember, wie aus dem FedWatch-Tool der Börse CME hervorgeht. In der Vorwoche hatte sie bei nahezu 100 Prozent gelegen.
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11:45
Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der sehr schwachen Vorwoche am Montag in den Korrekturmodus gewechselt. Während die Tech-Werte zu einer Gegenbewegung ansetzen, entwickeln sich die hiesigen Schwergewichte nach einem verhaltenen Start mittlerweile ebenfalls etwas freundlicher. Die Nervosität bleibt aber unverändert hoch. So hat sich etwa der als «Angstbarometer» fungierende Volatilitätsindex VSMI am Morgen leicht reduziert, er verbleibt aber noch immer klar über der Marke von 20 Punkten, die er am vergangenen Freitag erstmals seit April wieder überschritten hatte. Laut einem Kommentar der Zürcher Kantonalbank ist derzeit der «Risk off»-Modus angesagt.
Denn die Spekulationen um eine schnellere Gangart der amerikanischen Notenbank bei den Zinserhöhungen in Kombination mit den Sorgen um die Nachhaltigkeit des KI-Booms hätten zuletzt bei den Aktionären leichte Panik aufkommen lassen. Zu den Befürchtungen, die KI-Unternehmen könnten ihre hohen Schulden bei steigenden Zinsen nicht mehr tragen, und den Zweifeln, ob die massiven Investitionen je rentieren werden, komme die Erwartung höherer regulatorischer Widerstände für den Sektor nach dem Wahlsieg der Demokraten noch hinzu. Als wäre das nicht genug, habe die Nachricht über die Untersuchung der US-Börsenaufsicht gegen Nvidia wegen möglicher Bilanzierungsfehler für zusätzliche Unruhe gesorgt.
Trotz der zuletzt wieder gestiegenen Sorgen wegen einer möglichen neuen Eskalation im Nahen Osten hält sich der Ölpreis relativ stabil bei rund 92 Dollar. Ende Oktober hatte das Fass noch mehr als 115 US-Dollar gekostet. Zurzeit wurde spekuliert, US-Präsident Donald Trump könnte nach dem Jahreswechsel eine neue Offensive in der Region starten.
Im Fokus stehen auch zu Wochenbeginn weiterhin die Tech-Werte. Im SMI liegen ABB (+1,9 Prozent) an dritter Stelle und bei den Top-50 VAT (+2,7 Prozent) auf einem der vordersten Plätze. ABB hat am Morgen über eine grössere Akquisition berichtet. Für 2,65 Milliarden Dollar übernimmt ABB den deutschen Ventilatoren- und Motorenhersteller Ziehl-Abegg, was in Marktkreisen positiv beurteilt wird.
Aber auch im breiten Markt sind tech-nahe Titel wie Comet (+3,4 Prozent), Huber+Suhner (+2,8 Prozent), Inficon (+3,6 Prozent) oder AMS Osram (+2,5 Prozent) gesucht.
Bei den Blue Chips ziehen zudem Partners Group (+1,86 Prozent) oder Sandoz (+2,13 Prozent) überdurchschnittlich an. Sandoz erhalten dabei Rückenwind von einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf «Buy» von «Hold». Und der Vermögensverwalter kann nach dem Segen der Anteilseigner einen seiner wichtigsten Private-Equity-Fonds grundlegend umbauen.
Neben Nestlé geben Amrize (-1,1 Prozent) nach, gebremst durch eine Rückstufung durch Kepler Cheuvreux auf «Hold» von «Buy». Nach den enttäuschenden Neunmonatszahlen hält das Institut die mittelfristigen Unternehmensziele angesichts der schwächeren Baukonjunktur und steigender Kosten nicht mehr für erreichbar.
Im SMIM der 30 grössten Aktien nach dem SMI fallen Julius Bär (-3,4 Prozent) etwas deutlicher zurück. Der am Morgen vorgelegte Zahlenkranz wird von Analysten als «gemischt» bewertet, wobei vor allem der Neugeldzufluss kritisch hervorgehoben wird.
Im breiten Markt werden Clariant (-0,87Prozent) von einem sich möglicherweise anbahnender Milliardendeal zurückgebunden. Grundsätzlich stehen Analysten einer möglichen Transaktion mit der US-Firma Ashland aber aufgeschlossen gegenüber.
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11:30
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10:15
Die sechstägige Verlustserie des Dax wurde am Montag auf dem tiefsten Niveau seit Anfang Oktober zunächst gestoppt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nennt es eine «Erholung auf Bewährung», bei der zunächst charttechnisch orientierte Käufer auf eine Gegenbewegung setzen. Der deutsche Leitindex legte rund eine Stunde nach Handelsbeginn um 0,8 Prozent auf 25.008 Punkte zu.
Von seinem Rekord Mitte des Monats bei etwas mehr als 27'000 Punkten war der Dax zuletzt schnurstracks um mehr als 8 Prozent abgesackt. Gerade der Tech-Sektor stand zuletzt weltweit enorm unter Druck. In Europa rutschte der Stoxx Europe 600 Technology von seinem Höchststand im Oktober um fast 17 Prozent ab auf das tiefste Niveau seit Mai. Der US-Auswahlindex Nasdaq 100 sank gar um gut 20 Prozent und gab seine kompletten Jahresgewinne ab.
Nun setzte eine kleine Gegenbewegung ein. An der Spitze standen der Stoxx Europe 600 Technology und die zuletzt ebenfalls massiv unter Druck geratenen Indizes der Rohstoff- und Industriesektoren. Der MDax verbesserte sich am Montagmorgen um 0,7 Prozent auf 28'949 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent aufwärts.
An der Dax-Spitze gewannen Infineon fast 3,5 Prozent. Die Papiere des Chipkonzerns hatten seit ihrem Rekord im Juni rund die Hälfte an Wert eingebüsst. Gefragt waren zu Wochenbeginn auch die Aktien von Rheinmetall , die am Freitag noch auf einem Tief seit 2025 gelandet waren. Hier sorgen sich die Anleger seit einiger Zeit um die veränderte Kriegsführung und die zunehmende Bedeutung von Drohnen zulasten klassischer Artellerie.
Unerwartet schwach präsentierte sich derweil Bayer trotz der Genehmigung ihres Glyphosat-Vergleichs in den USA. Analysten hatten eigentlich mit einer positiven Kursreaktion gerechnet, auch wenn die Entscheidung nicht ganz überraschend kam. Anfänglich höhere Kurse wurden aber für Gewinnmitnahmen genutzt.
Im MDax ging es für Nemetschek nach einer Kehrtwende des JPMorgan-Analysten Joseph George gar um 5 Prozent in den Keller. Er gab seine Empfehlung auf und votiert stattdessen jetzt skeptisch mit «Underweight». Der Experte monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum.
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09:58
Der Schweizer Aktienmarkt dreht nach einem verhaltenen Start in die Gewinnzone. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn steht der Leitindex SMI 0,46 Prozent höher bei 14'639 Punkten, der breite SPI gewinnt 0,47 Prozent. Im SMI geben einzig Amrize (-1,56 Prozent) und Nestlé (-0,2 Prozent) nach. Sandoz und ABB legen je 1,75 Prozent zu.
Nach dem Tech-Ausverkauf der Vorwoche folgt damit ein Stabilisierungsversuch. Vom Allzeithoch zu Wochenbeginn bis Freitagabend hatte der SMI rund 700 Punkte oder 3,5 Prozent eingebüsst. Dank seiner defensiven Ausrichtung fiel der Rückgang aber vergleichsweise moderat aus.
Der Nasdaq Composite sackte allein am Freitag um über 5 Prozent ab, auf Wochensicht um mehr als 10 Prozent. Auch die positiven US-Futures deuten auf eine Beruhigung hin. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh, schreibt die LBBW: Der breite Ausverkauf belege die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Swissquote geht weiter. Der KI-Hype habe eine Blase entstehen lassen, die nun geplatzt sei, so die Onlinebank. Sie nennt neben der Nasdaq auch die techlastigen Börsen in Südkorea und Taiwan, die in eine Korrektur- oder Bärenmarktphase gerutscht seien.
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09:50
Die Aktien der Bank Julius Bär notieren am Montag im frühen Handel deutlich im Minus. Der Zahlenkranz wird von Analysten als «gemischt» bewertet, wobei vor allem der Neugeldzufluss kritisch hervorgehoben wird.
Die Julius-Bär-Aktien notieren um 9.45 Uhr 2,8 Prozent tiefer bei 63,52 Franken. Die Papiere stehen damit auf Jahressicht nach einer starken Entwicklung im Sommer nun noch leicht im Plus. Insbesondere ab Mitte November ging es spürbar abwärts. Der Gesamtmarkt ist gleichzeitig moderat fester (SPI +0,14 Prozent).
Die Nettoneugelder lägen «deutlich» unter den Erwartungen, heisst es etwa bei der ZKB. Lob verteilt die Kantonalbank derweil beim Risikoabbau, dass der verbleibende Umfang der noch aufzulösenden Kundenbeziehungen schnell schrumpfe. Und auch die Kosteneffizienz der Bank sei zumindest in der Periode Juli bis Oktober besser als erwartet ausgefallen. Daher sei ein «gemischtes» Fazit zu ziehen, so das Fazit.
Ähnlich sieht man den Zahlenkranz bei Vontobel. Im «durchwachsenen» Zwischenbericht sei die saisonale Abschwächung beim Neugeldzufluss «deutlich erkennbar». Da der Risikoabbau zudem noch weiter gehe, sei für 2027 eine Kosten-Ertrags-Quote von etwas über 67 Prozent zu erwarten, was die Erwartungen verfehle.
Bei den Experten von Octavian heisst es zudem, dass die Risikoreduktion im Kundenportfolio die Bank «stärker als erwartet» belastet. Der Markt dürfte daher nach Ansicht der Analysten negativ auf das Handels-Update reagieren. Und auch die Aussagen der Bank bezüglich der Prognosen für das Geschäftsjahr 2027 dürften die Kursentwicklung der Aktie belasten, wie es weiter heisst.
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09:21
Der chinesische Aktienmarkt ist am Montag auf den tiefsten Stand seit 16 Monaten gefallen. Anleger zeigten sich verunsichert über den sich verschärfenden weltweiten Ausverkauf bei KI-Aktien, neue US-Beschränkungen für Chips und die schwächelnde heimische Konjunktur.
Der Leitindex Shanghai Composite gab um bis zu 1,6 Prozent nach und rutschte damit zeitweise unter die wichtige Marke von 3500 Punkten. Der Index der Standardwerte CSI300 verlor in der Spitze 1,3 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong sackte um bis zu 1,8 Prozent auf ein 19-Monats-Tief ab.
In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, der Terminhandel deutete jedoch auf Verkaufsdruck hin. Behörden in Asien bemühten sich, die Kursverluste in der Region zu bremsen. Die Schritte seien jedoch angesichts des weltweiten Ausverkaufs «unzureichend», sagte Wang Yapei vom Vermögensverwalter Zijie Private Fund. «Die Talfahrt an der Börse zehrt am Vermögen der Menschen und bremst den Konsum.» Die taiwanische Finanzaufsicht verschärfte am Samstag die Vorschriften für Leerverkäufe weiter. In China kündigten die Börsen eine Reihe von Stützungsmassnahmen an, darunter gelockerte Anforderungen an kreditfinanzierte Aktienkäufe. Die Regierung in Südkorea stellte in Aussicht, bei einer Verschlechterung der Lage umgehend Mittel aus Stabilisierungsfonds einzusetzen. Der Leitindex Kospi brach dennoch um fünf Prozent ein, nachdem er bereits in der vergangenen Woche auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen war.
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09:18
Obwohl es zuletzt mehrfach Angriffe auf Tankschiffe in der Strasse von Hormus gegeben hatte, sprechen Marktbeobachter von fortlaufenden Rohöllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf. «Die derzeitigen Ölströme aus dem Nahen Osten dürften zu einem Anstieg der weltweiten Ölvorräte führen», sagte Analyst John Oh von der Commonwealth Bank of Australia.
Nach Einschätzung des Experten Oh gibt es bei den Ölpreisen trotz der Rückgänge im Monatsverlauf weiter eine Risikoprämie von 25 bis 30 Dollar pro Barrel. Er begründete dies mit der Sorge, dass sich die Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran weiter zuspitzen könnten.
US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende dem Fernsehsender Fox News gesagt, dass die USA ihre Angriffe auf den Iran nach dem Jahreswechsel möglicherweise wieder aufnehmen könnten, sollten beide Länder keine Einigung auf ein Friedensabkommen erzielen.
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09:14
Der Schweizer Aktienmarkt startet praktisch unverändert in die neue Handelswoche.
Der SMI steht um 09.05 Uhr 0,01 Prozent tiefer bei 14'571 Punkten, etwas gebremst von den leicht negativen Vorzeichen der Schwergewichte Nestlé (-0,96 Prozent), Novartis (-0,16 Prozent) und Roche (-0,30 Prozent). Die Mehrheit der Aktien steht indes knapp im Plus. Der SPI legt 0,04 Prozent zu auf 20'502 Punkte.
Für ABB (+1,44 Prozent) geht es nach der Ankündigung eines grösseren Zukaufs in Deutschland etwas deutlicher nach oben und für Sandoz (+1,34 Prozent) nach einer Aufstufung durch die Deutsche Bank auf «Buy» von «Hold».
Gegen den Trend büssen Amrize (-2,04 Prozent) deutlich an Terrain ein. Für Julius Bär werden keine vorbörslichen Kurse gestellt. Die Bank hat mit den Zahlen zu den ersten zehn Monaten 2026 die Schätzungen der Analysten weitgehend verfehlt.
Nachdem der Leitindex SMI zu Beginn der Vorwoche ein neues Allzeithoch bei 15'272 Punkten markiert hatte, rasselte er im Zuge der Schwäche des Tech-Sektors bis zum Börsenschluss am Freitag um rund 700 Punkte in die Tiefe. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte allein am Freitag um über 5 Prozent ab, nachdem die Freude über den ersten Handelstag von Anthropic der Ernüchterung gewichen ist. Gemäss den vorbörslichen Kursen steuern die hiesigen Blue Chips nun auf eine freundliche Eröffnung der neuen Woche zu.
Die zumindest vorläufige Beruhigung zeigt sich auch an der Erholung einiger asiatischer Märkte und in klar positiven US-Futures. Für eine Entwarnung sei es aber dennoch zu früh, heisst es etwa in einem Kommentar von LBBW. Denn der breite Ausverkauf an den Aktienmärkten der vergangenen Woche sei ein Beleg für die wachsenden Zweifel an der KI-Story. Wie gründlich die Stimmung gekippt sei, zeige sich allein schon an der Entwicklung des Börsenneulings Anthropic, der am ersten vollen Handelstag nach dem IPO um beinahe 9 Prozent zurückgefallen sei und phasenweise nur noch knapp über dem Ausgabepreis notiert habe.
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08:23
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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08:07
Auch der breite Markt tendiert vor Handelsstart höher mit 0,12 Prozent.
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07:54
Bei Niveaus um 1,10 für EUR/USD sei es derzeit schwer, Argumente für einen stärkeren Euro zu finden, heisst es in einer Einschätzung der Commerzbank. Für eine nachhaltige Bewegung nach oben müssten entweder die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die US-Notenbank zurückkommen, oder die Erwartungen an die EZB noch falkenhafter werden oder die Realwirtschaft im Euroraum müsste robuster werden.
Zur Entwicklung der Wirtschaft in Europa werden die für den späteren Vormittag geplanten Einkaufsmanagerindizes neue Indikationen liefern.
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07:35
Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Eine anhaltende Verkaufswelle bei KI-Aktien hatte die Börsen am Freitag belastet und den Dax erstmals seit Anfang Oktober unter die Marke von 25'000 Punkten gedrückt. Er schloss 2,6 Prozent tiefer bei 24'802,78 Zählern. Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang, hohe US-Zinsen, strengere Exportbeschränkungen für China und politische Diskussionen über mögliche Baustopps für neue Rechenzentren setzten in der vergangenen Woche der gesamten Halbleiterbranche zu.
Weder starke Zahlen des US-Chipriesen Nvidia noch der Rekordbörsengang des KI-Entwicklers Anthropic konnten die Anleger in Europa und in den USA beruhigen. Die US-Technologiebörse Nasdaq brach zum Wochenschluss um 5,3 Prozent ein. Nach der KI-Woche richten Börsianer den Blick am Montag auf Konjunkturdaten.
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06:23
Der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, tendiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG mit 0,19 Prozent höher.
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05:50
Behörden in Asien haben sich bemüht, die fallenden Börsen der Region zu stützen. Die Regierung in Südkorea bekräftigte ihre Pläne, den Aktienmarkt bei Bedarf zu stabilisieren. Der Leitindex Kospi brach dennoch um fünf Prozent ein. Sorgen über die Wetten auf den Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) und ein breiter Ausverkauf bei Technologiewerten wogen schwerer als die Zusicherungen aus Seoul. Die Behörden hatten angekündigt, bei einer Verschlechterung der Lage umgehend Mittel aus Stabilisierungsfonds einzusetzen. Der Index war in der vergangenen Woche auf ein Zehn-Monats-Tief gefallen.
«Die Unsicherheiten im Ausland schlagen stark durch, die Kurse an unserem Aktienmarkt schwanken deutlich mehr. Deshalb haben wir uns des Themas angenommen», sagte Finanzminister Lee Hyoung-il auf einer Pressekonferenz in der Verwaltungsstadt Sejong. Wann die Massnahmen greifen, hänge von der Marktlage ab. Die Regierung bereite sich darauf vor, zu gegebener Zeit gezielt die nötigen Schritte zu ergreifen. Lee zufolge ist die viertgrösste Volkswirtschaft Asiens weiter gut in Fahrt. Halte der derzeitige Trend an, sei im kommenden Jahr ein Wachstum im oberen Drei-Prozent-Bereich möglich. Die Risiken von aussen seien jedoch nach wie vor gravierend, sagte der Minister. Er verwies auf die unklare Regulierung der KI-Branche, geopolitische Instabilität und weltweit steigende Zinsen. Schwankungen im Halbleitersektor könnten auf die Gesamtwirtschaft übergreifen und dort die Ausschläge verstärken.
Auf die Frage nach möglichen Änderungen der Regeln für Leerverkäufe sagte Lee, die Regierung wolle härter gegen illegale Geschäfte dieser Art vorgehen. Zudem solle der Handel strenger auf unfaire Praktiken überwacht werden. Darauf liege der Schwerpunkt, nicht auf weiteren Lockerungen. Südkorea hatte Ende 2023 ein vollständiges Verbot von Leerverkäufen verhängt, um Kursschwankungen und illegalen Handel einzudämmen. Im März 2025 hob das Land das Verbot nach 17 Monaten auf, nachdem es ein zentrales System zum Aufspüren unzulässiger Transaktionen eingerichtet hatte. Die taiwanische Finanzaufsicht verschärfte am Samstag die Vorschriften für Leerverkäufe weiter. In China kündigten die Börsen eine Reihe von Stützungsmassnahmen an, darunter gelockerte Anforderungen für kreditfinanzierte Aktienkäufe.
Der taiwanische Leitindex stabilisierte sich. Die Märkte in Hongkong und China fielen auf neue Mehrmonatstiefs. In Japan blieben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen, die Futures deuteten jedoch auf Verkaufsdruck hin. In der vergangenen Woche waren Technologie- und Chipwerte eingebrochen, die als Herzstück des KI-Booms gelten. Das Börsenbarometer in Taipeh verzeichnete den stärksten Rückgang seit 1990. Taiwan ist Sitz der weltweit führenden Hersteller moderner Chips und ein entscheidendes Glied der KI-Lieferkette. Der Nasdaq-Index verlor zehn Prozent und damit so viel wie seit dem Beginn der Corona-Pandemie im März 2020 nicht mehr. Der Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang und das holprige Börsendebüt des KI-Unternehmens Anthropic spiegelten die eingetrübte Stimmung wider. Die Anthropic-Aktie schloss an ihrem ersten vollen Handelstag 8,5 Prozent im Minus. Die Futures auf den US-Auswahlindex Nasdaq 100 stiegen am Montag im frühen Handel um fast drei Prozent. Bei den Kontrakten auf den S&P 500 betrug das Plus zwei Prozent. Anleger fragen sich, ob die enormen und überwiegend geliehenen Summen für den Bau von KI-Rechenzentren schnell genug Erträge abwerfen, um die Kredite zu bedienen. Fraglich ist zudem, ob die Gewinne ausreichen, um die hohe Bewertung mancher Aktien zu rechtfertigen. «Wir müssen hier etwas vorsichtig sein», sagte Portfoliostratege Damien Boey von Wilson Asset Management in Sydney. Die Stimmungsindikatoren, die er verfolge, hätten für die US-Börsen in der vergangenen Woche an drei Handelstagen im Bereich «Panik» gelegen. Das könne mitunter signalisieren, dass das Schlimmste überstanden sei. Diesmal reiche die Kraft jedoch womöglich nicht für eine Trendumkehr. «Ohne eine Kehrtwende der Notenbanken fehlt der Auslöser dafür, dass auf die Panik der Anleger eine dauerhafte Erholung folgt», erklärte Boey.
Die Shanghaier Börse hat am Montag schwächer tendiert. Der dortige Leitindex verlor 1,0 Prozent auf 3499,91 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,6 Prozent auf 3930,08 Punkte.
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