Die Nachrichten katapultierten Biogen-Aktien an der Spitze des S&P 500 um knapp 40 Prozent nach oben. Vom Aufwind profitierten auch Wettbewerber wie Eli Lilly. Dessen Papiere waren im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch gesprungen und schnellten am Ende um 7,5 Prozent in die Höhe.