Der Euro ist am Montag schwächer in die neue Woche gestartet. Die Gemeinschaftswährung knüpfte damit an die Kursverluste der vergangenen Handelstage an. Im Tagesverlauf zog Gemeinschaftswährung allerdings wieder etwas an: Am späten Nachmittag kostet sie 0,9730 US-Dollar und damit wieder in etwa so viel wie am Freitagabend, aber noch weniger als am Morgen.