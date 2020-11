10:20

Die europäischen Börsen befinden sich zum Wochenschluss durchs Band im Plus. Angeführt wird die Konsolidierung durch den italienischen Leitindex FTSE MIB (+0,7 Prozent). Der Schweizer Leitindex SMI zeigt hingegen mit einem minimen Plus von 0,2 Prozent eine Underperformance gegenüber den übrigen europäischen Indizes.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

09:35

Der SMI steht kurz nach Handelseröffnung 0,2 Prozent höher. Insbesondere Finanztitel wie die Credit Suisse (+1,1 Prozent), Swiss Re (+0,9 Prozent) und UBS (+0,9 Prozent) gehören zu den Gewinnern.

SMI-Tableau (Quelle: cash.ch).

09:10

Der SMI steigt um 0,2 Prozent auf 10'508 Punkte.

Am Freitag nehme die Risikoneigung ohnehin eher ab. Damit zeichnet sich für den SMI, der seit Ende Oktober rund 1'000 Punkte zugelegt hat, für die zu Ende gehende Woche praktisch eine Nullrunde ab.

Auch die Vorgaben aus den USA und aus Fernost lassen keine klare Richtung erkennen. Die Impulse von Seiten der Unternehmen sind ebenfalls dünn gesät. Einzig der Rückversicherer Swiss Re hält den jährlichen Investorentag ab. Auch Konjunkturdaten stehen nur wenige auf dem Programm. Am Nachmittag wird das Verbrauchervertrauen in der Eurozone veröffentlicht. Zudem äussern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter die Führungsriege der EZB.

Einen Anstieg verbucht Swiss Re (+0,5 Prozent). Der Rückversicherer sieht sich trotz der Corona-Pandemie auf Wachstumskurs und ortet bessere Marktbedingungen. Der Konzern hat am Freitag vor dem Investorentag die Finanzziele und Prioritäten im Kapitalmanagement bestätigt.

Auf der anderen Seite werden ABB mit 24,35 Franken um 0,7 Prozent tiefer gestellt. Während UBS nach dem Investorentag vom Donnerstag das Kursziel für den Technologiekonzern auf 28 von 27 Franken erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt, hat die Deutsche Bank die Aktie auf "Sell" von "Hold" herabgestuft. Am Vortag hatte der Titel bereits 3 Prozent eingebüsst.

Am breiten Markt fallen Ascom (+7,4 Prozent) positiv auf. UBS hat den Titel auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Zudem erhält die Technologiefirma von mehreren Banken einen Konsortialkredit von 60 Millionen Franken.

Dagegen werden U-blox um 4,0 Prozent tiefer indiziert. Der Spezialchiphersteller will die britische Telit übernehmen.

08:20

Neue Kursziele bei Schweizer Aktien: ABB: UBS erhöht Kursziel von 27 auf 28 Franken, "Buy"

UBS erhöht Kursziel von 27 auf 28 Franken, "Buy" ABB: Deutsche Bank mit Kursziel von 22 Franken, senkt Rating von "Hold" auf "Sell"

Deutsche Bank mit Kursziel von 22 Franken, senkt Rating von "Hold" auf "Sell" Ascom: UBS erhöht Kursziel von 12 auf 16 Franken, erhöht Rating von "Neutral" auf "Buy"

UBS erhöht Kursziel von 12 auf 16 Franken, erhöht Rating von "Neutral" auf "Buy" Georg Fischer: Julius Bär erhöht Kursziel von 1050 auf 1200 Franken, "Buy"

Julius Bär erhöht Kursziel von 1050 auf 1200 Franken, "Buy" Sonova: Berenberg erhöht Kursziel von 210 auf 215 Franken, "Hold"

Berenberg erhöht Kursziel von 210 auf 215 Franken, "Hold" Swatch: HSBC mit Kursziel von 255 Franken, senkt Rating von "Buy" auf "Hold"

08:10

Der Schweizer Aktienmarkt wird am Donnerstag mit leichten Gewinnen in den Handel gehen. Die Bank Julius Bär berechnet den SMI vorbörslich 0,08 Prozent höher bei 10'499 Punkten. Ausser ABB (-0,9 Prozent) und Swatch (-0,7 Prozent) sind sämtliche Blue Chips im Plus. Am meisten gewinnt Swiss Re mit plus 1,6 Prozent. Der Konzern bestätigte am Freitag vor dem Investorentag die Finanzziele und Prioritäten im Kapitalmanagement.

Der breite Markt gewinnt vorbörslich 0,2 Prozent hinzu. Dabei sticht Ascom mit einem plus von 6,6 Prozent hervor. Das Technologieunternehmen U-Blox wird hingegen mit einem minus von 1,9 Prozent abgestraft.

07:55

Die Ölpreise haben am Freitag im frühen Handel leicht nachgegeben. Starke Impulse gab es zunächst nicht. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 44,13 US-Dollar. Das waren sieben Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 14 Cent auf 41,76 Dollar.

Im Trend sind die Ölpreise in den vergangen Tagen und Wochen gestiegen. Wichtigster Grund sind Hoffnungen auf einen oder mehrere wirksame Corona-Impfstoffe. Dadurch wird perspektivisch eine Stärkung der schwächelnden Rohölnachfrage erwartet. Auch Ölprodukte wie Benzin oder Diesel dürften davon profitieren.

Dennoch gilt es als wahrscheinlich, dass die grossen Rohölanbieter ihre Förderung langsamer normalisieren werden als bisher geplant. So wird damit gerechnet, dass der Ölverbund Opec+ seine für Anfang 2021 geplante Produktionsausweitung wegen der angespannten Corona-Lage um drei bis sechs Monate verschiebt.

07:45

Die Verbraucherpreise in Japan sind so stark gefallen, wie seit fast zehn Jahren nicht mehr. Unter Ausschluss der schwankungsanfälligen Lebensmittel- und Energiepreise fiel die Teuerungsrate im Oktober um 0,7 Prozent zum Vorjahr.

Dies ging am Freitag aus Regierungsdaten hervor. Einen solch starken Rückgang hatte es zuletzt im März 2011 gegeben. Experten erklärten am Freitag, die Wirkung der Mehrwertsteuererhöhung aus dem vergangenen Jahr verpuffe allmählich. Angesichts der Coronavirus-Pandemie dürften die Verbraucherpreise zunächst weiter fallen. Dies schürt Sorgen über eine Rückkehr der Deflation in Japan.

07:30

Zum Abschluss der Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte er wegen der wieder wachsenden Sorgen vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie ein knappes Prozent auf 13'086,16 Punkte verloren.

Die Corona-Krise lässt Investoren auch zum Verfall an den Terminmärkten nicht los. Am Freitag laufen Optionen auf Indizes und einzelne Aktien aus. Zu diesem Termin schwanken die Aktienkurse üblicherweise stark, weil Investoren die Preise der Wertpapiere, auf die sie Derivate halten, in eine für sie günstige Richtung bewegen wollen.

06:40

Der SMI wird laut Berechnungen der IG Bank unverändert (-0,01 Prozent) in den Handel gehen. Am Donnerstag schloss der Schweizer Leitindex mit 0,7 Prozent im Minus bei 10'490 Punkten.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt am Freitag 0,5 Prozent tiefer bei 25'497 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sinkt um 0,1 Prozent und liegt bei 1724 Punkten. Die Börse in Shanghai liegt dagegen 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fällt um 0,5 Prozent.

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 103,80 Yen und stagnierte bei 6,5763 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9096 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1875 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0808 Franken. Das Pfund Sterling stagnierte bei 1,3264 Dollar.

00:00

Die wichtigsten US-Börsen haben am Donnerstag doch noch allesamt in der Gewinnzone geschlossen. Im frühen Handel drehten zunächst die technologielastigen Nasdaq-Börsen ins Plus. Gegen Handelsende gelang dies dann auch dem Wall-Street-Börsenbarometer Dow Jones Industrial . Mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent auf 29'483,23 Punkte ging er aus dem Geschäft.

Der marktbreite S&P 500 legte letztlich um 0,4 Prozent auf 3581,87 Punkte zu. Der Nasdaq 100 rückte um 0,8 Prozent auf 11 985,43 Punkte vor.

Insgesamt allerdings mangelte es an klaren Impulsen: Die Konjunktur- und Stimmungsdaten fielen gemischt aus. Während die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend stieg, trübte sich das Geschäftsklima in der US-Region Philadelphia im November weniger deutlich als erwartet ein.

Mit Blick auf die Pandemie halten sich Pessimisten und Optimisten weiterhin die Waage. Einige Anleger sind vorsichtig, da die aktuelle Lage alles andere als rosig ist, womit auch entsprechend wirtschaftliche Sorgen einhergehen. Andere setzen auf vielversprechende Daten zu ersten Impfstoffen und hoffen auf ein baldiges Ende der Viruskrise.

Seit dem Ausbruch der Pandemie starben in den USA mehr als eine Viertelmillion mit dem Virus infizierte Menschen und die Lage bleibt weiter alarmierend. Immer noch befänden sich die Vereinigten Staaten an einem "gefährlichen Punkt" in der Pandemie, sagte etwa Admiral Brett Giroir dem Sender MSNBC. Er gehört der Corona-Arbeitsgruppe im Weissen Haus an. Erst am Vortag wurden in New York wieder die Schulen geschlossen, nachdem in der Metropole die 3-Prozent-Schwelle an positiven Corona-Tests überschritten wurde.

Einmal mehr hatten die Technologiewerte die Nase vorn. Apple , Microsoft und Intel fanden sich im Dow unter den Favoriten und legten um 0,5 bis 1,2 Prozent zu. An der Nasdaq verzeichneten zudem die Aktien des Elektroautobauers Tesla bei etwas über 508 US-Dollar ein Rekordhoch. Mit einem Plus von 2,6 Prozent auf etwas unter 500 Dollar beendeten sie dann den Handel.

Johnson & Johnson zeigten sich mit minus 0,2 Prozent wenig bewegt von Informationen des Pharmakonzerns in Sachen Corona-Impfstoff. Voraussichtlich im Januar oder Februar könnten Aussagen über die Wirksamkeit des unternehmenseigenen Impfstoffs gemacht werden, hiess es. Da sind Moderna sowie Biontech /Pfizer schon deutlich weiter. Ihre Impfstoffe gelten aktuellen Studiendaten zufolge als hochwirksam. Eine Notfallzulassung wird daher bereits in Kürze erwartet. Moderna stiegen um 4,4 Prozent, Biontech um 5,0 Prozent. Pfizer indes verloren 0,4 Prozent.

Die Anteilscheine von Macy's legten um 2,1 Prozent zu. Die angeschlagene traditionsreiche Kaufhauskette schrieb in den drei Monaten bis Ende Oktober einen hohen zweistelligen Millionen-Dollar-Verlust und die Erlöse sanken im Jahresvergleich kräftig um fast ein Viertel. Am Markt war jedoch Schlimmeres befürchtet worden.

Die Papiere von Nvidia schlossen nach einem schwachen Start an der Nasdaq mit plus 0,1 Prozent letztlich kaum verändert. Das Geschäft mit Rechenzentren und neuen Grafikkarten bescherte dem Computerkonzern im vergangenen Quartal zwar einen kräftigen Umsatzsprung, allerdings mahnte Nvidia, dass sich das Erlöswachstum im Rechenzentren-Geschäft im laufenden Quartal etwas abschwächen könnte.

Dass der Börsenbetreiber Nasdaq die US-Firma Verafin kaufen will, verhalf den Nasdaq-Papieren zu einem Plus von 1,7 Prozent. Das Unternehmen ist unter anderem spezialisiert auf die softwaregestützte Überwachung von Finanzdienstleistungen mit Blick auf die Entdeckung von kriminellen Aktivitäten und die Einhaltung von regulatorischen Auflagen.

