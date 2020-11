10:30

Alle bedeutenden europäischen Börsen gewinnen am Montag hinzu. Den grössten Gewinn verzeichnet der deutsche Leitindex Dax mit plus 0,7 Prozent. Der Swiss Market Index steht 0,4 Prozent höher.

Performance der weltweit wichtigsten Indizes (Quelle: Bloomberg).

09:55

Aktuell werden der Deutschen Börse zufolge keine Kurse für die Stoxx-Indizes EuroStoxx 50 , Stoxx 50 und Stoxx Europe 600 berechnet. Der Börsenbetreiber sprach am Montag von einem Problem mit der Datenversorgung. Die Deutsche Börse arbeite an einer Lösung des Problems, könne aber nicht sagen, wann dieses behoben sei.

09:30

Kurz nach Handelsbeginn rutscht der SMI in den negativen Bereich. Aktuell verliert der Schweizer Leitindex 0,3 Prozent. Die beiden zyklischen Werte Richemont (-1,8 Prozent) und Swatch (-1,2 Prozent) geben am meisten nach.

SMI-Kurstableau (Quelle: cash.ch).

09:05

Der SMI notiert 0,1 Prozent höher auf 9'601 Zähler. Die vergangene Woche hat der Leitindex mit einem Minus von 4,4 Prozent beendet. Für Oktober ergibt sich gar ein Minus von über sechs Prozent.

Im Mittelpunkt der Marktteilnehmer steht weiterhin die US-Präsidentschaftswahl am Dienstag. "Endlich ist es soweit. Dann hat die Ungewissheit hoffentlich bald ein Ende", sagt ein Händler. Allerdings könnte durchaus mehrere Tage hinweg unsicher sein, wer die Wahl gewonnen hat. Bis dahin dürften sich die Anleger wohl zurückhalten, heisst es am Markt.

Donald Trump vs Joe Biden - Die wichtigsten Fragen und Antworten zur US-Präsidentschaftswahl https://t.co/NVLBjC9vIy pic.twitter.com/BCsbTX6A1f — cash (@cashch) November 1, 2020

Doch dies ist nur ein Aspekt. Denn nach wie vor steigen in den USA und auch in Europa die Ansteckungen mit Covid-19 weiterhin stark. Zudem beraten die Mitglieder des Offenmarktausschusses der US-Notenbank Fed über die Geldpolitik in der weltgrössten Volkswirtschaft. Die Ergebnisse der Beratungen werden am Donnerstag veröffentlicht. Bis dahin werden ausserdem zahlreiche Unternehmensergebnisse und Konjunkturzahlen veröffentlicht. Höhepunkt der Daten ist am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht.

Zu Wochenbeginn sind die Impulse dünn gesät. Nebst dem Konjunkturbarometer der KOF und dem Einkaufsmanagerindex (PMI) stehen zwei ausserordentliche Generalversammlungen (Julius Bär und AMS) auf dem Programm. Ausserdem werden die Unternehmensumfragen der Institute Markit und ISM veröffentlicht. Dabei geht es um die Stimmung im Industriesektor sowohl in Europa als auch in den USA. Die Indikatoren liefern wichtige Hinweise auf die konjunkturelle Lage in der Corona-Krise.

Fester gestellt werden einzig die Genussscheine von Roche (+0,7). Der Pharmakonzern hat nun auch in der EU die Zulassung für die Kombinations-Therapie aus Tecentriq (Atezolizumab) und Avastin (Bevacizumab) zur Behandlung von Leberkrebs erhalten. Erst in der vergangenen Woche hatte der Konzern in China grünes Licht dafür bekommen.

Auch Novartis (+0,5 Prozent) hat gute Nachrichten veröffentlicht. Gemäss Daten einer Phase-IV-Studie hat das Migräne-Mittel Aimovig die primären und sekundären Endpunkte einer Vergleichsstudie bezüglich Verträglichkeit und Effizienz erreicht.

08:15

08:10

Julius Bär berechnet den SMI um 0,1 Prozent bei 9594 Punkten höher. Die grosse Mehrheit der 20 Titel ist 0,1 Prozent tiefergestellt. Nur Roche (+0,9 Prozent) steht im Plus. Der Pharmakonzern erhält die Zulassung in der EU für eine Kombinations-Therapie bei Leberkrebs.

Der breite Markt steht 0,1 Prozent im Minus. Die Bewegungen reichen von plus 0,0 Prozent bei EFG International bis minus 0,6 Prozent bei Schindler.

07:50

Die Furcht vor einer Nachfrage-Delle beim Treibstoff wegen der sich ausweitenden Coronavirus-Beschränkungen in ganz Europa drücken die Ölpreise. Ein Barrel der Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich zum Wochenanfang 3,5 Prozent auf 36,60 Dollar. US-Leichtöl WTI notierte mit 34,38 Dollar je Barrel knapp vier Prozent schwächer.

07:30

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten. Am Freitag war er belastet durch Rekordwerte bei den Corona-Infektionen und die neuerlichen Einschränkungen im Kampf gegen den Erreger 0,4 Prozent schwächer bei 11'556,48 Punkten aus dem Handel gegangen - auf Wochensicht war der Verlust mit 8,6 Prozent so gross wie seit Mitte März nicht mehr gewesen.

Bis Ende November liegt das öffentliche Leben in Deutschland weitgehend flach. Gaststätten, Kinos oder Theater sind geschlossen, der Einzelhandel darf weniger Kunden empfangen. Damit soll die zweite Welle in der Pandemie gebrochen werden. Volkswirte gehen davon aus, dass der erzwungene Stillstand tiefe Spuren in der Konjunktur hinterlässt. Dabei dürften Börsianer auch auf die Einkaufsmanagerindizes für Oktober achten, deren detaillierte Ergebnisse am Vormittag vorgelegt werden und die zu den frühesten Konjunkturindikatoren zählen.

05:10

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,4 Prozent höher bei 23'303 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,7 Prozent und lag bei 1606 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 1,5 Prozent.

Konjunktur - Chinas Fabrikaktivität steigt im Oktober auf fast zehnjähriges Hoch https://t.co/04m3ZbbEc0 pic.twitter.com/aIFPFcmRNI — cash (@cashch) November 2, 2020

Der chinesische Caixin/Markit-Index machte den Anlegern Hoffnung, das das Land auf dem besten Weg ist, wieder das Vor-Pandemie-Niveau zu erreichen. Auswirkungen wie in Europa und den Vereinigten Staaten aufgrund der zweiten Coronavirus-Welle könnten somit China erspart bleiben. Enttäuschende Ergebnisse und Aussichten einiger der grössten Unternehmen der Wall Street - wie Apple und Facebook vergangene Woche - haben allerdings auf die Stimmung der Börsinar geschlagen. "Die Märkte blicken auf das vierte Quartal und auf Anfang 2021. Die Wachstumsaussichten scheinen angesichts der Tendenz zu strengeren Einschränkungen in Europa getrübt", schrieben Analysten von Perpetual. Die entscheidende Frage sei nun, wie lange die Beschränkungen nötig seien, um das Virus unter Kontrolle zu bringen.

05:00

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 104,64 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,6863 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9170 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1639 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0675 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,2934 Dollar.

