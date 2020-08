09:15

Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte am Montag zuletzt um 2,3 Prozent auf 4811,68 Punkte zu. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 1,0 Prozent auf 25'421,29 Punkte.

Von der chinesischen Notenbank bereitgestellte Finanzspritzen für Banken schürten offenbar Hoffnungen auf noch weitergehende geldpolitische Unterstützungsmassnahmen. Dass Kreisen zufolge Gespräche zwischen China und den USA über Fortschritte im Handelsabkommen beider Länder verschoben wurden, liess die Anleger kalt. Gleiches galt für den zunehmenden Druck von US-Präsident Donald Trump auf den chinesischen Mutterkonzern der Video-App Tiktok, seine US-Aktivitäten zu verkaufen.

Derweil sank der japanische Nikkei-225-Index um 0,8 Prozent auf 23'096,75 Punkte. Dazu passte die Nachricht, dass die weltweit drittgrösste Volkswirtschaft im zweiten Quartal einen Rekordeinbruch von mehr als einem Viertel gegenüber dem Vorjahr erlitten hatte.

+++

09:10

Der SMI gewinnt 0,2 Prozent auf 10'179 Punkte auf der Stelle. Die vergangene Woche hat der Schweizer Leitindex mit einem Plus von 0,9 Prozent beendet - die zweite Gewinnwoche in Folge.

Auch zum Wochenstart bleiben die US-chinesischen Beziehungen ein zentrales Thema. So wurden die ursprünglich für Samstag angesetzten Handelsgespräche zwischen den beiden Nationen auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch die stockenden Verhandlungen zwischen den beiden politischen Lagern über ein weiteres US-Konjunkturpaket bleiben ein wichtiges Thema. Insgesamt dürfte der Wochenstart aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Das Nachrichtenaufkommen diese Woche ist in erster Linie geprägt von vielen Abschlüssen von Firmen aus den hinteren Reihen.

Bis auf eine US-Zulassung für Roche (+0,4 Prozent) gibt es bei den Blue Chips keine wirklich bewegenden Unternehmens-Nachrichten.

Stattdessen liefern die hinteren Reihen den Grossteil des Meldungsaufkommens. So zeigt sich der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter (+4,8 Prozent) ziemlich Corona-resistent. Der Umsatz sank zwar im ersten Semester, der Reingewinn aber stieg an.

Mit der Börseneröffnung reagieren die Aktien vom Spezialkunststoffhersteller Gurit (-3,6 Prozent) auf die Zahlen und den neu ernannten CEO. Auch Metall Zug, V-Zug (+1,5 Prozent) und Hochdorf (-5,3 Prozent) sollten nach Zahlen im Auge behalten werden.

+++

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hebt das Kursziel für den breiten S&P 500 Index um 20 Prozent an. Auf Jahresende soll der Index auf 3600 Punkten zu liegen kommen.

+++

08:20

+++

08:10

Der SMI steht laut Schätzungen 0,06 Prozent tiefer. Alle Aktien ausser Zurich (plus 0,3 Prozent) stehen im Minus. Und auch der breite Markt gibt um 0,09 Prozent nach. Zu den Gewinnern gehört neben GAM (+0,1 Prozent) und Tecan (+0,9 Prozent) auch Schweiter (+1,9 Prozent). Der Verbundwerkstoffspezialist Schweiter zeigt sich mit seinen Halbjahreszahlen einigermassen Corona-resistent.

+++

07:50

Am Montag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag war der Dax 0,7 Prozent schwächer bei 12'901 Punkten aus dem Handel gegangen. Anleger treibt vor allem die Furcht vor neuen flächendeckenden Reisebeschränkungen um. Sorge bereitet unter anderem die Einstufung von fast ganz Spanien als Risikogebiet. Im Vordergrund steht die Frage, ob erneute Einschränkungen drohen, die eine Konjunkturerholung ausbremsen könnten.

+++

07:40

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1855 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.

Auch zum Franken notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,0778 Franken etwas höher als am Freitagabend. Der US-Dollar zeigt sich mit aktuell 0,9091 Franken nahezu unverändert.

Der Wochenstart dürfte am Devisenmarkt zumindest mit Blick auf die erwarteten Konjunkturdaten eher ruhig ausfallen. In der Eurozone stehen keine nennenswerten Wirtschaftszahlen auf dem Programm. In den USA werden ein Stimmungsindikator aus der Industrie und Zahlen vom Immobilienmarkt veröffentlicht. Notenbanker halten sich mit öffentlichen Auftritten weitgehend zurück.

+++

06:40

Der chinesische Impfstoffspezialist Cansino Biologics hat die Patentzulassung der heimischen Behörden für seinen Corona-Impfstoffkandidaten Ad5-nCOV erhalten, wie die staatliche Zeitung "People's Daily" unter Berufung auf Dokumente der Aufsichtsbehörde für geistiges Eigentum berichtet. Es sei das erste derartige Patent in China.

+++

05:55

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 23'108 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,6 Prozent und lag bei 1614 Punkten, da das Land im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie den größten wirtschaftlichen Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen hinnehmen muss.

Die Börse in Shanghai lag hingegen 2,3 Prozent im Plus 2,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 2,4 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans fiel um 0,2 Prozent.

China traders ready for stock daily limits to double next week https://t.co/JVVMykfEWV — Bloomberg (@business) August 17, 2020

+++

05:45

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 106,48 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,9405 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9092 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1860 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 1,0783 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3095 Dollar.

+++

Die Börsenvorschau für diese Woche finden Sie hier.

+++

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)