Eine Gruppe von ausländischen Anleiheinvestoren will ihre Rechte gegenüber dem in Zahlungsschwierigkeiten steckenden chinesischen Immobilienentwickler Evergrande notfalls juristisch durchsetzen. Bislang sei von Evergrande kein wirkliches Engagement für eine Restrukturierung zu erkennen, obwohl der Baukonzern dies bereits mehrfach in Aussicht gestellt habe, erklärte die Investorengruppe, die von Rechtsanwälten der Kanzlei Kirkland & Ellis und der Investmentbank Moelis & Company beraten wird. Man sehe daher keine andere Möglichkeit, als juristische Schritte in Erwägung zu ziehen. Evergrande hat mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden bei chinesischen und ausländischen Investoren. Zuletzt verschob der Konzern mehrfach Zahlungsfristen für Anleihezinsen oder Kredite.

Die Aktien von Nestlé gewinnen dank eines positiven Analystenkommentars gegen den Markttrend 0,4 Prozent. Berenberg erhöht das Kursziel für Nestlé im Rahmen einer Branchenstudie auf 140 von 130 Franken und belässt die Einstufung auf "Buy". Gegenüber dem aktuellen Kurs von 120,68 Franken entspricht dies einem Aufwärtspotenzial von 16 Prozent.

Eine Kombination aus verbesserter operativer Leistung und Innovationsfähigkeit stimmten ihn zuversichtlich, dass der Nahrumgsmittelkonzern mittelfristig ein organisches Wachstum von 5 Prozent erzielen könne, schreibt Analst James Targett. Nestlé sei zwar nicht immun gegen Inflationsdruck, aber seines Erachtnes spiegle sich dies bereits in den Prognosen wider. Im nun laufenden Geschäftsjahr dürfte der organische Umsatz über den Konsenserwartungen liegen, gestützt durch ein höheres Wachstum der Bereiche, durch Marktantelsgewinne und Portfoliomanagement. Letzteres werde weiterhin im Fokus bleiben. Dazu gehörten

die mögliche Veräusserung der US-Tiefkühlsparte und weitere Investitionen in Nestlé Health Science, Heimtierprodukte, Kaffee und pflanzliche Produkte, so der Experte.

09:50

Der SMI notiert 0,6 Prozent tiefer bei 12'455 Punkten und damit nicht mehr weit über dem Jahrestief bei 12'448. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gibt 0,5 Prozent auf 1995 Punkte nach und der breite SPI 0,4 Prozent auf 15'799 Punkte.

Die Bodenbildung nach dem schwachen Start ins Börsenjahr 2022 scheint damit noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich die dritte Woche in Folge mit Verlusten ab. Die Vorgaben aus den USA waren wiederum klar negativ, wobei Technologie-Aktien (Nasdaq) einmal mehr noch schwächer abgeschnitten hatten als die Standardwerte. Der Dow Jones steht nun so tief wie seit fast einem Monat nicht mehr und der Nasdaq 100 befindet sich mit einem Minus von über 10 Prozent seit dem letzten Hoch im Korrekturbereich.

Das Sentiment habe sich verschlechtert, heisst es in Börsenkreisen. Die Spekulationen unter den Investoren nähmen zu, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im März wegen der hohen Inflation um mehr als die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte anheben könnte, was wiederum das Wirtschaftswachstum in den USA beeinträchtigen könnte. Deshalb sei auch die Phase der abnehmenden Risikofreude wohl noch nicht beendet.

Am meisten unter Druck stehen derzeit SGS (-3,0 Prozent), Geberit (-1,5 Prozent) und mit etwas Abstand Givaudan (-1,2 Prozent). SGS werden dabei von einer Abstufung durch die Credit Suisse auf "Underperform" aus Bewertungsgründen zurückgebunden. Und für Geberit hat Jefferies das Kursziel gesenkt und die Einschätzung "Underperform" bestätigt. Givaudan wiederum erhalten von einer Kurszielerhöhung und der Bestätigung der Kaufempfehlung durch Berenberg kaum Unterstützung.

Belastet wird der Gesamtmarkt indes insbesondere von den schwachen Novartis (-0,8 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent). Nestlé (-0,0 Prozent) gehören dagegen zu den "Gewinnern", gestützt von einer Bestätigung des Ratings "Buy" mit höherem Kursziel, ebenfalls durch Berenberg.

Bei den Nebenwerten fallen jeweils nach ersten Angaben zum Geschäftsjahr 2021 Zur Rose (+5,6 Prozent), Comet (+2,5 Prozent) oder Galenica (+2,9 Prozent) etwas auf.

Bucher Industries (+3,4 Prozent) erhalten von einer Kaufempfehlung etwas Rückenwind, wie ein Händler erklärt.

09:30

Anleger folgen einer Kaufempfehlung für Auto1. Die Papiere steigen um 5,6 Prozent auf 16,33 Euro und stehen damit an der MDax-Spitze. Die Analysten von Goldman Sachs nahmen die Bewertung der Titel mit "Buy" wieder auf und setzten ein Kursziel von 27 Euro.

09:10

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,2 Prozent auf 12'500 Punkte.

Die Vorgaben aus den USA sind klar negativ, wobei Technologie-Aktien (Nasdaq) einmal mehr noch schwächer abgeschnitten haben als die Standardwerte. Der Dow Jones steht nun so tief wie seit fast einem Monat nicht mehr und der Nasdaq 100 befindet sich auf einem Dreimonatstief. Mit einem Minus von über 10 Prozent seit dem Hoch ist letzterer in den Korrekturbereich abgerutscht.

Das Sentiment habe sich verschlechtert, heisst es in Börsenkreisen. Die Spekulationen unter den Investoren nähmen zu, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im März wegen der hohen Inflation um mehr als die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte anheben könnte, was wiederum das Wirtschaftswachstum in den USA beeinträchtigen könnte. Deshalb sei auch die Phase der abnehmenden Risikofreude wohl noch nicht beendet.

08:25

08:10

Julius Bär berechnet den Swiss Market Index (SMI) um 0,32 Prozent bei 12'566 Punkten höher. 19 von 20 SMI-Titel befinden sich im Plus. Das Gewinnerfeld wird von Richemont (+0,9 Prozent) angeführt. Der einsame Verlierer ist SGS (-0,8 Prozent).

Der breite Markt gewinnt 0,57 Prozent. Die Aktien von Zur Rose steigen nach Zahlen um 1,8 Prozent. Gleiches gilt für Galenica, Belimo und Comet ( jeweils +2,8 Prozent) Dahinter folgen SPS (+1,7 Prozent), VAT (+1,6 Prozent), Inficon (+1,6 Prozent), Idorsia (+1,4 Prozent)

07:40

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel klar über der Marke von 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1351 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.

Der Franken bewegte sich derweil ebenfalls kaum gegenübe den Hauptwährungen. Das EUR/CHF-Paar notierte am Morgen bei 1,0394 und das USD/CHF-Paar bei 0,9155. Am Vorabend hatten die entsprechenden Werte bei 1,0395 bzw. 0,9155 gelegen.

07:25

Vor dem Hintergrund anhaltender Diskussionen über die Geldpolitik wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag höher starten. Am Mittwoch hatte er 0,2 Prozent auf 15'809,72 Punkte zugelegt.

Einen Tag, nachdem die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe erstmals seit fast drei Jahren wieder über die Marke von null Prozent geklettert war, blicken Börsianer vor allem auf die Daten zur Teuerung in Europa. Experten erwarten für Dezember wie im Vormonat einen Preisanstieg um fünf Prozent im Jahresvergleich.

Im Gegensatz zur US-Notenbank Fed und zur Bank von England (BoE), die in den kommenden Wochen ihre Zinsen wohl anheben werden, lockerte die People's Bank of China (PBoC) ihre Geldpolitik. Wegen einer drohenden Abkühlung der Konjunktur in der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft senkte die Zentralbank einen wichtigen Schlüsselsatz.

Aufmerksam werden Investoren auch den Zinsentscheid der türkischen Zentralbank verfolgen. Diese hatte die Geldpolitik in den vergangenen Monaten trotz anziehender Inflation mehrfach gelockert. Auch einige Firmenbilanzen stehen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnet die Online-Videothek Netflix ihre Bücher.

07:15

Einen Tag, nachdem die Rendite der zehnjährigen deutschen Bundesanleihe erstmals seit fast drei Jahren wieder über die Marke von null Prozent geklettert war, notiert sie wieder im negativen Bereich. Der Zins liegt aktuell bei minus 0,007 Prozent. Der Höchststand am Mittwoch hatte bei plus 0,025 Prozent gelegen.

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der IG Bank vorbörslich 0,36 Prozent höher eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 0,03 Prozent verloren.

05:40

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Indexl liegt 1,1 Prozent höher bei 27'769 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um ein Prozent und liegt bei 1939 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewinnt 1,1 Prozent.

05:35

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 114,39 Yen und stagnierte bei 6,3432 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9153 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1348 Dollar und zog ebenfalls um 0,1 Prozent auf 1,0391 Franken an. Das Pfund Sterling gewann auch 0,1 Prozent auf 1,3624 Dollar.

00:00

Auch nach drei schwachen Börsentagen des US-Leitindex Dow in Folge hat sich dieser am Mittwoch nicht zu einer Erholung aufraffen können. Nach vorübergehenden, aber übersichtlichen Kursgewinnen verlor der Dow Jones Industrial weitere 0,96 Prozent auf 35'028,65 Punkte. Er kam im Späthandel zunehmend unter Druck und rutschte auf den niedrigsten Stand seit fast einem Monat.

In den vergangenen Tagen hatten die hohe Inflation und die damit einher gehende Erwartung einer deutlich restriktiveren Geldpolitik der US-Notenbank Fed die Börsen belastet. Die Renditen am US-Anleihenmarkt gaben am Mittwoch zwar leicht nach, das sorgte an den Aktienmärkten aber nicht für Entlastung.

Der marktbreite S&P 500 schloss mit 0,97 Prozent im Minus bei 4532,76 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100, der jüngst stärker unter Druck geraten war, verlor 1,07 Prozent auf 15'047,84 Zähler und fiel sogar auf den tiefsten Stand seit drei Monaten.

Börsianern zufolge nehmen die Spekulationen zu, dass die US-Notenbank die Leitzinsen im März um mehr als die bislang erwarteten 0,25 Prozentpunkte anheben könnte. Sie würde mit einer höheren Zinsanhebung die anhaltend hohe Inflation in den Vereinigten Staaten bekämpfen.

Der Konsumgüterriese Procter & Gamble erhöhte nach einem starken Quartal das Umsatzziel für das noch bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr. Im zweiten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz um sechs Prozent. Schub brachte vor allem das Geschäft mit Haushalts- und Gesundheitsprodukten. Die Procter-Aktien stiegen an der Spitze des Dow um 3,4 Prozent.

Der Grossversicherer UnitedHealth übertraf im zweiten Corona-Jahr sein mehrfach angehobenes Gewinnziel. Mit 17,3 Milliarden US-Dollar lag der auf die Aktionäre entfallende Überschuss 2021 zwölf Prozent höher als im Vorjahr. Die UnitedHealth-Papiere legten um 0,3 Prozent zu.

Die Investmentbank Morgan Stanley schnitt im vierten Quartal 2021 im Aktienhandel überraschend gut ab. Um 13 Prozent legte hier der Umsatz zu, Analysten hatten kaum eine Veränderung erwartet im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal. Die Aktie gewann 1,8 Prozent.

Die Bank of America beendete das Jahr 2021 anders als andere US-Geldhäuser ebenfalls mit einem überraschend guten Quartal. Dank gestiegener Erträge und der Auflösung von Rückstellungen für Kreditausfälle verdiente das Institut deutlich mehr als ein Jahr zuvor. Der Aktienkurs legte um 0,4 Prozent zu.

Die Aktien von Ford büssten fast acht Prozent ein. Hier strichen Anleger wie schon tags zuvor Kursgewinne ein, nachdem die Papiere seit Anfang Oktober um mehr als 70 Prozent zugelegt hatten.

