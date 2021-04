07:20

In Erwartung einer neuen Welle von Firmenbilanzen wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Mittwoch höher starten. Am Dienstag hatte er 1,6 Prozent im Minus bei 15.129,51 Punkten geschlossen. Im Tagesverlauf legen unter anderem die Deutsche Börse, die niederländische Brauerei Heineken und die französische Supermarktkette Carrefour Geschäftszahlen vor.

Relevante Konjunkturdaten stehen dagegen nicht auf dem Terminplan. Daneben werfen die geldpolitischen Beratungen der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag ihre Schatten voraus. Die Währungshüter würden ihr Bekenntnis zu einer ultra-lockeren Geldpolitik zwar bekräftigen, prognostizierte Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Früher oder später dürfte auch im Frankfurter Ostend die Debatte über eine Rücknahme der Pandemie-Stützen beginnen. Einige Anleger fürchten, dass diese schon in dieser Woche angestossen werden könnte."

07:00

Jefferies erhöht nach den Q1-Zahlen das Kursziel für Sika auf 325 von 316 Franken und bestätigt die Einstufung "Buy". Der Bauchemiekonzern habe mit den Umsätzen zum ersten Quartal 2021 einmal mehr eine starke Leistung gezeigt, schreibt Analyst Priyal Woolf. Und trotz der nicht günstigen Bewertung der Aktie sehe er weiteres Aufwärtspotenzial. Dabei geht er davon aus, dass Sika im Laufe des Jahres die Guidance anheben wird und die Konsenserwartungen steigen werden. Potenzial sieht er beim organischen Wachstum, aber auch durch Übernahmen sowie bei den Margen.

Auch die Bank Barclays erhöht nach Q1-Zahlen das Kursziel für Sika auf 310 von 300 Franken und bestätigt die Einstufung "Overweight". Sika beendete den Börsenhandel am Dienstag auf 271,80 Franken.

06:25

Der Swiss Market Index (SMI) legt laut vorbörslichen Daten der IG Bank um 0,34 Prozent zu. Am gestrigen Dienstag hatte der Leitindex 1,2 Prozent im Minus bei 11'078 Zählern geschlossen.

06:10

Der jüngste Optimismus der asiatischen Anleger über steigende Impfraten in den USA, Grossbritannien und Europa ist am Mittwoch der Sorge über Rekordzahlen bei Infektionen mit dem Coronavirus in Indien und Brasilien gewichen. Eine Verschärfung der Reisebestimmung infolge der Neuinfektionen könnte eine Bremse für die Erholung der Weltwirtschaft darstellen. "Erneute Sorgen über die globale wirtschaftliche Erholung belasteten die Rohstoffpreise und Rohstoffwährungen. Viele Länder auf der ganzen Welt - wie Indien und Brasilien - stellen neue Rekorde bei Infektionen und Todesfällen auf", schreiben die Analysten der Commonwealth Bank of Australia. Solange das Virus existiere, bestehe die Gefahr, dass sich Virusmutanten entwickeln und sich auf andere Länder ausbreiten.

-China stocks fall following second day of declines in U.S.

-Alibaba and Tencent drop after Daiwa name them top picks

-Sportswear maker Anta tumbles after share sale https://t.co/79nlvAAYZ6 pic.twitter.com/kfK8488Hjy — Bloomberg Next China (@next_china) April 21, 2021

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 28.462 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 2 Prozent und lag bei 1887 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,3 Prozent.

05:50

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 107,95 Yen und stagnierte bei 6,4983 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9159 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,2032 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1021 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,3929 Dollar.

22:50

Nach der jüngsten Rekordjagd haben die US-Börsen am Dienstag schwächer geschlossen. Der Dow Jones Industrial weitete im Handelsverlauf seine zunächst moderaten Verluste aus und büsste letztlich 0,75 Prozent auf 33 821,30 Punkte ein. Am Freitag noch hatte der US-Leitindex bei 34 256 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Am Montag setzten dann erste, leichte Gewinnmitnahmen ein.

This week's market decline looks like a brief pause for now, analysts say https://t.co/TVUkQ1pc8Y — CNBC (@CNBC) April 20, 2021

Die "positive Tendenz" des Dow sei dennoch "auf allen analysierten Zeitebenen unverkennbar", kommentierte Analyst Andreas Büchler von Index-Radar die jüngsten Bewegungen aus charttechnischer Sicht. Aktuell habe der Dow nach oben Luft bis etwa 34 500 Zähler, und dieser kurzfristige Aufwärtstrend steige zugleich aktuell täglich um rund 80 Punkte. "Auf der Unterseite lässt sich daraus eine erste Haltezone um 33 900/33 950 Punkte ableiten." Stärker allerdings dürfte Büchler zufolge die Nachfrage anziehen, sollte der Dow bis auf etwa 33 300 Punkte absacken.

Der marktbreite S&P 500 sank am Dienstag um 0,68 Prozent auf 4134,94 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 , dem zeitweise der Dreh ins Plus gelungen war, gab letztlich um 0,71 Prozent auf 13 809,30 Zähler nach.

