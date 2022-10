— cash (@cashch) October 27, 2022

Das Institut mutet dem Markt eine regelrechte Informationsflut zu. So hat die Bank das dritte Quartal mit einem massiven Verlust beendet, der noch sehr viel höher ausfiel als von Analysten im Vorfeld prognostiziert. Über eine Kapitalerhöhung will sich die CS zudem frische Mittel beschaffen. Angepeilt ist ein Bruttoerlös von rund 4,0 Milliarden Franken. Darüber hinaus will sie mit einer radikal restrukturierten Investmentbank und Sparmassnahmen wie einem Stellenabbau aus der Krise finden. Analysten betonen denn auch in ihren ersten Kommentaren, dass es eine Vielzahl an Informationen zu bewerten gebe. Einig sind sie sich, dass die vorgelegten Zahlen eher schwach waren. Die übrigen Finanzwerte entwickeln sich eher uneinheitlich. UBS geben mit -1,6 Prozent auch stärker nach. Allerdings waren die Papiere am Dienstag nach Quartalszahlen um annähernd 8 Prozent in die Höhe geschossen. Julius Bär (-0,7%), Partners Group (-0,6%) und Zurich (-0,1%) sind ebenfalls auf der Verliererliste zu finden. Dagegen notieren Swiss Re (+0,3%) und Swiss Life (+0,2%) im Plus.