Die Aktie der Solartechnikgruppe Meyer Burger (+5,9 Prozent) ist am Donnerstag mit der Aussicht auf gute Geschäftschancen in China auf dem Vormarsch. Analysten verweisen auf Berichte, wonach die chinesische Regierung in der Stromproduktion noch stärker auf die Solarenergie setzen will. China habe die Ziele zur Solarstromproduktion für 2025 auf 874 Gigawatt von bislang 649 Gigawatt deutlich erhöht, heisst es. Im Jahr 2021 belief sich die Stromproduktion aus Sonnenkraft auf 103 Gigawatt. Das seien für Meyer Burger und ihre PV-Module positive News. Die Gruppe dürfte auch von den staatlichen Projekten in China profitieren und das wiederum wecke Kursfantasien an der Börse.