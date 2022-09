11:30

Der SMI notiert um 0,6 Prozent tiefer auf 10'831 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,4 Prozent auf 1654 und der breite SPI um 0,7 Prozent auf 13'870 Zähler.

Zwar trübten Zins- und Inflationssorgen weiterhin die Stimmung, vor allem nach dem Schock US-Inflationszahlen vom Vortag. Doch scheine der Markt inzwischen sehr viel Negatives bereits in die Kurse eingepreist zu haben, heisst es weiter. "Wir sprechen nun schon sehr lange über diese Themen", sagt ein anderer Börsianer. Zudem hätten SMI & Co im laufenden Jahr auch stärker korrigiert als die Wall Street. Am Vortag hatte die eine hohe Inflation die US-Aktien massiv unter Druck gesetzt.

Dabei waren vor allem Technologiewerte, die als besonders zinsabhängig gelten, unter die Räder geraten. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Wie sich der Markt kurzfristig weiter entwickle, dürfte wohl auch davon abhängen, wie es an den US-Börsen weitergehe. "Die nächsten Hürde, die es zu überwinden gilt, sind wohl der grosse Eurex-Verfall und die ganzen Indexanpassungen am Freitag", sagt zudem ein Händler. Eine gewisse Stütze gehe auch davon aus, dass so manche Marktteilnehmer versuchten, Schnäppchen zu machen.

Grössere Abschläge gibt es für Straumann (-1,7 Prozent), deren Kurs aber die Einbussen etwas eingrenzen kann. Eine Verkaufsempfehlung der UBS hatte den Titel bachab geschickt. Die Analysten der Grossbank begründen die Kaufempfehlung mit einer hohen Bewertung der Aktie im Sektorvergleich.

Auch bei Nestlé (-1,7 Prozent) sorgt die Absetzung der Kaufempfehlung auf "Neutral" durch Exane BNP für fallende Kurse. Da Nestlé die am stärksten gewichtete Aktie des SMI ist, wirkt sich dies auch deutlich negativ auf den Index aus.

Dahinter folgt eine bunte Mischung aus defensiven Werten wie den Zyklikern Schindler, ABB, Adecco und Holcim, den defensiven Swisscom und Novartis sowie der Grossbank UBS, die zwischen 1,6 und 0,7 Prozent verlieren.

Aber auch im Mittelfeld, in dem wenig veränderte Kurse dominieren, ergibt sich kein klares Bild. Mit Sika, Julius Bär, Swiss Life und Richemont sind ebenfalls mehrere Sektoren vertreten.

Die grössten Gewinne verbuchen Partners Group (+1,4 Prozent auf 946 Fr). Der Asset Manager habe bei seinem Update gezeigt, dass er mit steigenden Zinsen und Margendruck umgehen könne, sagt ein Händler. "Und unter 1000 Franken ist die Aktie einen Versuch wert", sagt ein Händler.

Zudem Gewinnern zählen zudem Sonova (+0,9 Prozent), Roche (+0,7 Prozent) und Givaudan (+1,0 Prozent). Roche profitieren davon, dass Berenberg das Rating für die Papiere des Pharmariesen Roche auf "Buy" von "Hold" hochgestuft hat. Dagegen hat Berenberg die Empfehlung für Novartis (-0,8 Prozent) auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

Bei Givaudan dürfte ebenfalls der gute "Track Record" der Firma nach der Kurskorrektur Käufer angelockt haben, heisst es weiter.

Auch die Mehrheit der Technologiewerte schlage sich im Vergleich zur schwachen US-Börse Nasdaq, die am Vortag 5,2 Prozent verloren hatte, recht wacker, meint ein Händler. So geben Logitech (-0,3 Prozent) und Inficon (-0,2 Prozent) nur wenig nach, VAT (+0,1 Prozent), Temenos (+0,2 Prozent) und Comet (+0,1 Prozent) sind gar etwas höher. Auch bei AMS-Osram (-0,6 Prozent) halten sich die Einbussen in Grenzen.

Die Aktien von Lalique steigen am breiten Markt um 1,8 Prozent. Der Luxusgüterkonzern hat sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. Zudem wurde die Übernahme des Seidenlabels Fabric Frontline bekannt gegeben.

+++

+++

11:15

Die Nestlé-Aktien geben am Mittwoch im Vormittagshandel mit minus 2 Prozent ungewohnt deutlich nach. Nach einer Abstufung durch die französische Grossbank Exane BNP Paribas ist der Titel im SMI der grösste Verlierer.

Exane BNP Paribas stuft die Titel nun nur noch mit "Neutral" ein, nach bisher "Overweight". Das Kursziel bietet mit 119 Franken zwar weiterhin ein

Aufwärtspotenzial. Mittlerweile sei ihr Vertrauen in das Aufwertungspotenzial aber geschwunden, schreiben die Experten der Bank.

Mit den Gewinnprognosen für den Nahrungsmittelkonzern lägen sie mittlerweile nur noch leicht über den Konsenserwartungen für 2022 bis 2024, so die Analysten weiter. Gleichzeitig sei die Nestlé-Aktien aber relativ gesehen noch immer hoch bewertet.

+++

10:35

Starke Halbjahreszahlen von Inditex hellen die Stimmung im europäischen Einzelhandelssektor auf. Die Aktien der Zara-Mutter steigen um rund fünf Prozent, der Branchenindex gewinnt 2,2 Prozent. Papiere des Rivalen H&M steigen um rund ein Prozent. Zalando stehen mit einem Plus von zwei Prozent an der Dax-Spitze. Die Ergebnisse von Inditex hätten positiv überrascht, erklärten mehrere Analystenhäuser. JP Morgan zufolge lag das operative Ergebnis neun Prozent über den Schätzungen. Die Analysten von RBC wiesen darauf hin, dass sich die langfristigen liquiden Mittel (FCF) verbessert hätten, was vor allem an einer starken Kostenkontrolle gelegen habe.

Mode - Zara-Mutter verbucht Rekordwerte - Inflation könnte aber Wachstum bremsen https://t.co/ofFabcFI53 pic.twitter.com/hcFSYrJdJZ — cash (@cashch) September 14, 2022

+++

10:05

Die Aktien der Grossbank UBS verlieren 0,9 Prozent auf 16,075 Franken. Seit Jahresbeginn steht der Titel damit gut 1 Prozent tiefer.

Credit Suisse erhöht das Kursziel für UBS von 22 auf 22,50 Franken und bestätigt die Einstufung "Outperform". Das implizite Aufwärtspotenzial beträgt 40 Prozent.

Analyst Jon Peace erhöht nach dem positiven Update zu den Dividenden und Aktienrückkäufen seine Prognosen für die Rückkäufe im laufenden Jahr auf 5,5 Milliarden US-Dollar. Bei der Dividende geht er nun für 2022 von den von der UBS angekündigten 0,55 Dollar je Aktie aus. Zudem aktualisiert Peace sein Bewertungsmodell unter der Annahme höherer Zinssätze, stärkerer Aktienmärkte und einem widerstandsfähigeren Handelsgeschäft. Unter dem Strich erhöht er seine EPS-Schätzungen für 2022 bis 2024 um durchschnittlich 2 Prozent, was auch zur Kurszielerhöhung geführt habe. Seine EPS-Prognosen für 2022 bis 2024 lägen im Durchschnitt nun 10 Prozent über den Konsenserwartungen, so Peace.

+++

+++

09:55

Die Gaspreise bewegen sich wieder etwas nach oben. Der europäische Future steigt um 2,8 Prozent auf 200 Euro je Megawattstunde. Im Vergleich zu seinem Rekordhoch von Ende August hat der Preis in den vergangenen Wochen aber insgesamt fast 50 Prozent verloren. Börsianer nannten gut gefüllte Speicher und eine geringere Nachfrage als Gründe dafür. Allerdings dürften die Preise angesichts ausbleibender russischer Lieferungen mit zunehmend kälterer Witterung steigen.

+++

09:40

Der SMI notiert um 0,4 Prozent tiefer auf 10'845 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, sinkt um 0,5 Prozent auf 1653 und der breite SPI um 0,6 Prozent auf 13'884 Zähler.

Den negativen Vorgaben aus den USA und aus Fernost könne sich der hiesige Markt zwar nicht entziehen. Doch schlage er sich besser, meinen Händler. Zum einen hätten SMI & Co im laufenden Jahr bereits stärker korrigiert als die Wall Street. Und da der SMI bereits am Vortag nachgegeben habe, dürfte der Kurstaucher der US-Aktien zu einem Grossteil auch bereits eingepreist worden sein, sagt ein Händler.

Ob sich der Markt Verlauf die Verluste gar noch ganz eindämmen könne, müsse sich weisen. "Aber es könnte durchaus sein, dass Anleger versuchen, Schnäppchen zu machen", sagt ein Händler. Und letztlich habe es sich meist ausbezahlt, an schwachen Handelstagen zuzugreifen. Am Vortag hatte die unerwartet hohe Inflation in den USA die Aktienmärkte massiv unter Druck gesetzt. Dabei waren vor allem Technologiewerte, die als besonders zinsabhängig gelten, unter die Räder geraten. Aber auch am breiten Markt kam es zu massiven Kursverlusten. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Dies führte auch zu einem starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen.

Grössere Abschläge gibt es für Straumann (-3,6 Prozent). Ein Verkaufsempfehlung der UBS laste auf dem Titel. UBS hat den Medizintechniktitel auf "Sell" von "Neutral" zurückgesetzt.

Dahinter folgen Zykliker wie Schindler (-1,5 Prozent) und Adecco (-1,5 Prozent) sowie die defensiven Nestlé (-1,6 Prozent). Mit UBS (-1,2 Prozent) ist auch eine Bank unter den grössten Verlierern bei den Standardwerten.

Auch am oberen Ende ergibt sich kein klarer Trend. Gesucht sind Roche (+0,9 Prozent) und Partners Group (+1,1). Dann kommen der Versicherer Swiss Re (+0,0 Prozent) und CS (+0,2 Prozent) mit geringen Einbussen.

Roche profitieren davon, dass Berenberg das Rating für die Papiere des Pharmariesen Roche auf "Buy" von "Hold" hochgestuft hat. Dagegen hat Berenberg die Empfehlung für Novartis (-0,6 Prozent) auf "Hold" von "Buy" gesenkt.

Während in den USA die Technologiewerte arg unter Druck standen, ziehen sich die Schweizer Mitbewerber vergleichsweise gut aus der Affäre. Temenos (+0,2 Prozent), Logitech (-0,2 Prozent) und VAT (+0,5 Prozent) und AMS-Osram (-0,2 Prozent) geben klar weniger nach als die Nasdaq (-5,2 Prozent).

+++

09:15

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,2 Prozent auf 10'865 Punkten.

Deutlich fester sind im SMI einzig Lonza (+1,2 Prozent), Partners Group (+1,2 Prozent), Roche (+1,1 Prozent) und Sika (+0,4 Prozent). Oddo hat die Abdeckung für Sika mit "Outperform" gestartet. Und Berenberg hat den Pharmariesen auf "Buy" von "Hold" hochgestuft. Dagegen hat Berenberg die Empfehlung für Novartis (-0,7 Prozent) auf "Hold" von "Buy" gesenkt. Leichte Kursgewinne verzeichnen auch die Aktien der Credit Suisse (+0,1 Prozent) und Logitech (+0,2 Prozent).

+++

Der chinesische Mischkonzern Fosun International gerät an der Börse unter die Räder. Die Aktien brechen um mehr als zehn Prozent ein, nachdem der Konzern einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge ins Visier der chinesischen Finanzaufsicht geraten ist. In dem Bericht heisst es unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen, dass die Behörden die grössten Banken und Staatsfirmen des Landes angewiesen haben, ihre finanziellen Engagements bei Fosun zu überprüfen. Fosun hatte dies als "puren Unsinn" zurückgewiesen.

+++

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) verliert 0,5 Prozent auf 10'841 Punkte.

Am Vortag hatte die unerwartet hohe Inflation in den USA die Aktienmärkte massiv unter Druck gesetzt. Dabei waren vor allem Technologiewerte, die als besonders zinsabhängig gelten, unter die Räder geraten. Aber auch am breiten Markt kam es zu massiven Kursverlusten. Denn die Marktteilnehmer erwarten nun weiterhin deutliche Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed. Dies führte auch zu einem starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen.

Am Markt war von einer bösen Überraschung die Rede. Die Commerzbank erwartet daher für heute einen "sell everything day" - einen Tag, an dem die Anleger Risiken komplett scheuen, und durch die Bank verkaufen. Ob es im Verlauf aber nicht doch zu einer Beruhigung komme, müsse sich weisen. "Aber es könnte durchaus sein, dass Anleger versuchen Schnäppchen zu machen", sagt ein Händler. Und letztlich habe es sich meist ausbezahlt, an schwachen Handelstagen zuzugreifen. Zudem habe die Schweiz am Vortag ebenfalls um 0,9 Prozent Minus geschlossen und damit einen Teil der Verluste bereits vorweggenommen.

+++

08:00

Gemäss vorbörslichen Angaben der Bank Julius Bär wird der SMI den Handel mit einem Minus von 0,61 Prozent eröffnen. Die grössten Gewinne verzeichnet dabei die Aktie von Sika (plus 1 Prozent). Die grössten Verlusten schreiben hingegen die Aktien von Logitech (minus 1,32 Prozent) und der Credit Suisse (minus 0,93 Prozent).

Banken - Schluss mit dem «Credit-Suisse-Bashing»: Das sind die Stärken und Chancen der Grossbank https://t.co/TZTDGpTxSi pic.twitter.com/s6OZ4dS6Nt — cash (@cashch) September 13, 2022

+++

06:10

Der SMI wird gemäss vorbörslichen Angaben der IG Bank mit einem Minus von 0,62 Prozent in den Handel starten.

+++

05:50

Die asiatischen Aktien geben nach dem jüngsten US-Inflationsbericht am Mittwoch nach. Die Aussicht auf ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed verschreckte die Anleger. Analysten hatten mit einem deutlicheren Nachlassen der Inflation gerechnet. "Die Märkte reagierten heftig auf die meiner Meinung nach bescheidene Verfehlung des Verbraucherpreisindexes (VPI) in den USA.

Aktien und Anleihen wurden in die Mangel genommen und bildlich dem Schuldirektor vorgeführt, um eine gute, altmodische Prügelstrafe noch vor dem Aufwachen zu erhalten", sagte Scott Rundell, Chief Investment Officer bei Mutual Limited. "Da eine weitere Zinserhöhung um 75 Basispunkte nach dem VPI-Bericht mehr als eingepreist ist, gibt es keinen Grund, warum die Fed nicht einen weiteren grossen Schritt machen sollte", erklärte Kevin Cummins, Chefökonom für die USA bei NatWest Markets.

Geldpolitik - «Die Fed muss weiter kräftig auf die Bremse treten»: Das sagen Ökonomen zur US-Inflationsrate https://t.co/MEg8WntVso pic.twitter.com/9nrTwF79Mt — cash (@cashch) September 13, 2022

+++

05:30

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 2,2 Prozent tiefer bei 27'992 Punkten.

+++

05:00

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1 Prozent.

+++

04:30

Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 0,1 Prozent auf 144,46 Yen und legte 0,6 Prozent auf 6,9647 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9612 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 0,9985 Dollar und zog um 0,2 Prozent auf 0,9600 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,1504 Dollar.

+++

22:30

Die Aussicht auf ein anhaltend hohes Zinserhöhungstempo der US-Notenbank Fed vertreibt Anleger aus der Wall Street. Der US-Standardwerteindex Dow Jones schloss am Dienstag 3,9 Prozent tiefer auf 31.104 Punkten. Der technologielastige Nasdaq Composite gab 5,2 Prozent auf 11.633,57 Punkte nach. Der breit gefasste S&P 500 büsste 4,3 Prozent auf 3932 Punkte ein.

Die Teuerungsrate fiel zwar leicht auf 8,3 Prozent, Analysten hatten allerdings mit einem Wert von 8,1 Prozent gerechnet. Ausserdem stieg die Kernrate, bei der stark schwankende Preise von Lebensmitteln und Energie herausgerechnet sind, überraschend stark auf 6,3 Prozent. Die Daten erhöhen den Druck auf die US-Notenbank, die Geldpolitik weiter zu straffen. "Jeder der gedacht hatte, dass die Inflation klein bei gibt, nur weil die Fed die Zinsen ein paar Mal angehoben hat, ist ziemlich unwissend, wie Wirtschaft funktioniert", sagte Doug Fincher, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter Ionic.

Vor diesem Hintergrund rechnen Börsianer zwar weiterhin mehrheitlich mit einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed um 0,75 Prozentpunkte in der kommenden Woche. Inzwischen halten sie aber auch eine Anhebung um einen vollen Prozentpunkt für möglich. Die Wahrscheinlichkeit hierfür sehen sie bei 20 Prozent.

Tech stocks crushed in market selloff https://t.co/tVFinjd2DW — CNBC (@CNBC) September 13, 2022

Am Aktienmarkt trennten sich Investoren vor allem von Technologiewerten. Die Aktien von Amazon, Netflix, des Facebook-Betreibers Meta und der Google-Mutter Alphabet fielen um bis zu 9,4 Prozent. Eine steigende Inflation und höhere Zinsen entwerten Experten zufolge zukünftige Gewinne dieser wachstumsstarken Firmen.

Einzelhändler wie Walmart oder Target gerieten ebenfalls unter Verkaufsdruck. Ihre Aktien büssten bis zu 4,4 Prozent ein. Investoren fürchteten, dass die überraschend hohe US-Inflation den Verbrauchern die Kauflaune verdirbt. Der private Konsum gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft.

Rezessionsängste prägten auch die Kursentwicklung zahlreicher anderer Sektoren. So fielen die Aktien des Flugzeug-Bauers Boeing, des Autokonzerns General Motors (GM), der Restaurant-Kette McDonald's, der Fluggesellschaft United oder des Kreuzfahrt-Veranstalters Carnival um bis zu 7,2 Prozent.

Die Aussicht auf kräftig steigen de Zinsen verhalf dem Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, zu einem Plusplus von 1,3 Prozent auf 109,66 Punkte.

Weil die Aufwertung der Weltleitwährung Gold für Investoren ausserhalb der USA unattraktiver macht, büsste das Edelmetall dagegen 1,2 Prozent auf 1704 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ein.

+++

Noch kein Trading-Konto? Nur 29 Franken Courtage pro Online-Trade ob Aktien, Fonds, Anleihen oder Strukturierte Produkte Zugang zu allen wichtigen Börsenplätzen weltweit

pro Online-Trade Gratis Realtime-Kurse im Wert von 1'298 Franken pro Jahr (ab Depotwert 20'000 Franken)

Auf Wunsch telefonische Beratung Mehr erfahren...

(cash/Bloomberg/AWP/Reuters)