So schienen sich nicht einmal mehr die Schnäppchenjäger aus der Deckung zu wagen. Nach den jüngsten Tiefschlägen laute die Devise eher abwarten. Zudem stehe das Wochenende vor der Tür, eine Gelegenheit für einige Anleger, sich von ihren Positionen zu trennen, um das Risiko aus dem Depot zu nehmen. Am Sonntag stehen in Italien Wahlen auf der Agenda, die den Markt aber eher kaum beeinflussen sollten. Etwas Sorgen bereitet einigen Akteuren dagegen die steigende Zahl an Unternehmens-Gewinnwarnungen. Derweil signalisieren die am Morgen veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes, dass die Eurozone auf Rezessionskurs ist.