11:40

Die Nestlé-Aktie hat bei 117'54 Franken ein neues Rekordhoch erreicht. Das letztmals verzeichnete Höchst war am 20. Juli.

Der Kurs hat dieses Jahr 13 Prozent zugelegt, etwa gleich viel wie der SMI, dessen grösster Konstituent Nestlé ist.

Das 12-Monate-Kursziel für Nestlé liegt laut Bloomberg bei 124,54 Franken.

+++

11:35

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Montag mit leicht negativer Tendenz eröffnet und notiert auch rund zwei Stunden nach Handelsbeginn knapp im roten Bereich.

Damit zeichnet sich nach einer längeren Aufwärtsbewegung zumindest vorerst eine Konsolidierung ab. Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hatte die letzten drei Wochen allesamt klar im Plus beendet, wobei er gegenüber dem Tiefpunkt von Anfang Oktober bei 11'382 Zählern auf dem aktuellen Stand über 600 Punkte zulegte. Das Jahreshoch bei 12'573 Punkten von Mitte August liegt zwar noch recht weit entfernt, doch gut die Hälfte des Einbruchs hat der SMI damit wieder wettgemacht.

Der Bericht zur Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

+++

cash-interview - Jens Ehrhardt: «Die guten Zeiten an den Börsen sind weitgehend vorbei» https://t.co/BcFo6vZ8aq pic.twitter.com/WfNpRwfKot — cash (@cashch) October 24, 2021

+++

10:05

Der gescheiterte Verkauf der Krisenbank Monte Paschi an den Rivalen UniCredit belastet die Aktien beider Unternehmen. Monte Paschi fallen um bis zu 9,5 Prozent auf ein Rekordtief von 0,97 Euro. Die Titel von UniCredit geben in der Spitze vier Prozent auf 11,08 Euro nach. Nach Angaben eines Insiders führten deutlich unterschiedliche Vorstellungen über finanzielle Aspekte des Deals zum Abbruch der Verhandlungen.

Das Aus erschwert die Bemühungen von Ministerpräsident Mario Draghi, die 2017 mit Steuer-Milliarden vor der Pleite geretteten Monte Paschi wie mit der EU vereinbart bis Mitte 2022 wieder zu verkaufen.

Banken - Verkauf der Krisenbank Monte Paschi an Unicredit gescheitert - Problem für Draghi https://t.co/Qbz0b3OmNC pic.twitter.com/rV4nCwuoxx — cash (@cashch) October 24, 2021

+++

09:15

Der SMI verliert leicht auf 12'045 Punkte (-0,1 Prozent). Wichtige Unternehmensnews von den Blue Chips gibt es nur sehr wenige. Novartis (-0,5 Prozent) musste am Tag vor der Zahlenveröffentlichung einen Misserfolg bei einer Studie zum Thema Lungenkrebs vermelden: Die gesteckten Ziele wurden nicht erreicht. Vorbörslich wirkt sich dies auf den Kurs allerdings nicht aus. Richemont verliert etwas stärker als die übrigen Aktien (-1,1 Prozent).

Im breiten Markt profitiert Inficon (+0,3 Prozent) von Kurszielerhöhungen durch zwei Analysehäuser. Zur Rose (-4,6 Prozent) werden derweil von einem Analystenkommentar zurückgebunden.

In der neuen Woche geht die Berichterstattung zum Sommerquartal auf Hochtouren weiter. Mit Novartis, UBS, Logitech (alle Dienstag), der Swisscom (Donnerstag) und Holcim sowie Swiss Re (je Freitag) legen gleich sechs der 20 SMI-Titel ihre Geschäftszahlen für den Zeitraum von Juli bis September vor. Aber auch im Ausland stehen viele Zahlen an. Der wichtigste Teil der US-Ertragssaison kommt dabei aus dem Technologiesektor, werden doch Unternehmen wie Facebook, Amazon und Microsoft bis hin zu Apple und Alphabet Quartalszahlen präsentieren.

Der SMI als wichtigster Schweizer Aktienindex hat die letzten drei Wochen allesamt klar im Plus beendet. Im Vergleich zum Tiefpunkt von Anfang Oktober bei 11'382 Zählern hat der SMI fast 6 Prozent bzw. gegen 700 Punkte zugelegt.

+++

09:05

Der SMI tendiert nach dem Börsenstart minim schwächer bei 12'052 Punkten. Die Kurse bewegen sich nicht stark.

+++

08:20

Die Ölpreise haben zu Beginn der neuen Woche weiter zugelegt und mehrjährige Höchststände erreicht. Während der Preis für Nordseeöl auf den höchsten Stand seit etwa drei Jahren stieg, erreichte der US-Ölpreis einen Höchstwert seit etwa sieben Jahren.

Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 86,22 US-Dollar. Das waren 69 Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 77 Cent auf 84,53 Dollar. In der Spitze waren beide Preise noch etwas höher gestiegen.

Die Preistreiber am Rohölmarkt sind seit einigen Wochen dieselben: Während weltweit ein hoher Bedarf an Energie besteht, ist das Angebot aus verschiedenen Gründen begrenzt. Das treibt die Preise von Gas, Kohle und Erdöl stark an. Der Ölverbund Opec+ weitet seine Förderung zwar beständig aus. Allerdings kann das steigende Angebot laut Experten nicht mit der konjunkturell bedingt hohen Nachfrage Schritt halten.

+++

08:15

Auch das Euro-Franken-Währungspaar notiert am Montagmorgen mit 1,0673 leicht höher als am Freitagabend, d.h. der Euro hat auch zum Franken leicht zugelegt. Am späten Freitagabend war das Paar mit 1,06435 auf ein neues Jahrestief gefallen. Ob es danach zu Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) kam, ist laut Händlern zwar nicht bekannt, aber gut möglich.

Zuletzt gab es jedenfalls mehrmals Anzeichen, dass die SNB gegen die Frankenstärke intervenieren musste. Möglicherweise findet man in der um 10 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden Giroguthaben-Entwicklung der letzten Woche gewisse Hinweise diesbezüglich. USD/CHF wurde derweil zuletzt bei 0,9154 gehandelt nach 0,9165 am Freitagabend.

+++

08:05

Der SMI notiert gemäss vorbörslichen Berechungen von Julius Bär um 0,1 Prozent bei 12'072 Punkten höher. Im SMI sind fast keine News von Unternehmen eingetroffen. Deswegen bewegen sich die Kurse kaum, wobei alle 20 Titel im Plus stehen.

Am breiten Markt sind dank Analystenkommentaren unter anderem die Aktien von Bossard, Huber+Suhner, Inficon und VAT höher gestellt.

+++

06:50

Der SMI handelt vorbörslich gemäss der IG Bank 0,3 Prozent höher.

Am Freitag war der Schweizer Leitindex um 0,2 Prozent vor auf 12'061 Punkte vorgerückt.

+++

06:45

Bitcoin ist etwas von seinem Rekordhoch abgefallen. Die weltgrösste Kryptowährung handelt derzeit für 61'982 Dollar.

+++

06:40

Die Anleger in Asien gehen am Montag vor den anstehenden Bilanzzahlen von Börsenschwergewichten im Laufe der Woche in Wartestellung. Die Tech-Giganten Microsoft, Apple und Alphabet sowie europäische und asiatische Finanzriesen wie die Deutsche Bank und Lloyds, die China Construction Bank und Nomura legen in den kommenden Tagen ihre Zahlen vor. "In dieser Woche stehen die Erträge im Mittelpunkt", so Chris Weston, Leiter der Research-Abteilung des Brokerhauses Pepperstone in Melbourne.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,8 Prozent tiefer bei 28'565 Punkten.

+++

06:00

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen trat auf der Stelle.

+++

05:55

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 113,63 Yen und stagnierte bei 6,3823 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9152 Franken.

Parallel dazu stieg der Euro um 0,2 Prozent auf 1,1664 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0676 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3783 Dollar.

+++

+++

(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)