09:55

Der SMI kommt seit Handelsbeginn nicht aus der Negativzone heraus und steht mit 0,3 Prozent im Minus. Die Aktien von Geberit stehen hingegen 2 Prozent höher. Die Umsatzzahlen vom Montag lagen über den Erwartungen, davon können die Aktien nun profitieren.

Kurstabelle des SMI um 09:55 (Quelle: cash.ch).

+++

09:40

Die Investmentbank Bryan Garnier erhöht das Rating für Nestlé auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 118 Franken. Die Aktien der Nahrungsmittelherstellers notieren aktuell unverändert bei 106 Franken.

+++

09:30

Die Börsenpläne des Frankfurter Technologie-Investors Brockhaus nehmen Gestalt an. Das Unternehmen setzte den Ausgabepreis für die angebotenen 3,59 Millionen Aktien auf 32 Euro pro Stück fest, wie Brockhaus Capital Management am Dienstag mitteilte. Anleger haben nun bis Donnerstag (9. Juli) Zeit, die Papiere aus einer Kapitalerhöhung im Gesamtwert von bis zu 115 Millionen Euro zu zeichnen. Am 14. Juli will Brockhaus sein Börsendebüt im streng regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse feiern. Mindestens 25 Prozent der Aktien sollen künftig im Streubesitz sein. Zum Ausgabepreis würde das Unternehmen mit 332 Millionen Euro bewertet. Organisiert wird die Emission von den Investmentbanken Citi und Jefferies.

+++

09:15

Nach dem starken Wochenauftakt nehmen einige Dax-Anleger Gewinne mit. Der deutsche Leitindex verlor zur Eröffnung am Dienstag 0,6 Prozent auf 12'660 Punkte, nachdem er am Montag 1,6 Prozent zugelegt hatte.

Ein Stimmungsumschwung sei aber nicht zu beobachten, sagte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Investoren gingen immer noch davon aus, dass das Schlimmste in der Coronavirus-Krise überstanden sei. "Zudem schüren die jüngsten Konjunkturdaten die Hoffnung, dass sich die Weltwirtschaft auf einem stabilen Erholungskurs befindet."

In dieses Bild passte der Anstieg der deutschen Industrieproduktion. "Nach dem epochalen Absturz im März und April ist das Zahlenmaterial für den Mai eine reine Labsal – auch wenn der Zuwachs hinter den Erwartungen zurückbleibt", sagte Thomas Gitzel, Chef-Volkswirt der VP Bank.

Zahlen - Milliarden-Abschreibungen wegen Corona und Brexit https://t.co/JfflN39LTh — cash (@cashch) July 7, 2020

Zu den grössten Verlierern im Dax gehörten die Aktien von HeidelbergCement mit einem Minus von 2,2 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie und des Brexit schreibt der Baustoff-Produzent 3,4 Milliarden Euro ab. Es sollte eigentlich niemanden überraschen, dass Firmen mit den Folgen der Virus-Krise zu kämpfen haben, sagte ein Börsianer.

+++

09:10

Der SMI notiert 0,5 Prozent im Minus bei 10'203 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex um satte 1,26 Prozent angezogen.

Als Hauptauslöser für die gute Stimmung vom Vortag galt, dass die chinesische Regierung via die staatlichen Medien Aufbruchstimmung verbreitete. Dabei wurde in einem Artikel auch auf die Bedeutung eines sich positiv entwickelnden Aktienmarktes verwiesen. Nun aber werden an der Börse wieder vermehrt die Schattenseiten der Corona-Folgen betont. Es gebe sehr wohl "Themen", welche die Märkte in den nächsten Monaten aus dem Gleichgewicht bringen könnten, meint ein Händler. Die Stichworte lauteten unter anderem Schuldenwirtschaft und US-Wahlen.

Neuigkeiten zu den einzelnen Unternehmen sind am Berichtstag rar. Bei den Blue Chips liegt einzig von Novartis die Meldung vor, dass die Europäische Kommission grünes Licht für die Asthma-Therapie Enerzair Breezhaler gegeben hat. Trotzdem verlieren die Aktien von Novartis 0,3 Prozent.

Etwas stärker im Minus sind die Credit-Suisse-Aktien mit minus 1,4 Prozent. Hier belaste, dass die UBS-Analysten ihre Kaufempfehlung zurückgenommen hätten, heisst es im Handel.

Ausserhalb des SMI handelt Schindler (+1,9 Prozent) deutlich im Plus. Gleich zwei Institute empfehlen die Papiere des Lift- und Rolltreppenbauers neuerdings zum Kauf.

Der Fokus richtet sich ausserdem nochmals auf die Titel, die am Vortag für Gesprächsstoff sorgten. So hatten Sonova am Montag nach Zahlen und AMS nach der EU-Genehmigung der Osram-Übernahme deutlich zugelegt. Bei AMS setzt sich der Aufwärtstrend mit plus 0,9 Prozent fort. Sonova hingegen steht 0,5 Prozent im Minus.

+++

+++

08:30

Wichtige Kurszielveränderungen am Schweizer Aktienmarkt:

+++

08:20

Ein positiver Analystenkommentar hievt Commerzbank an die Spitze des MDax. Die Aktie gewinne 1,7 Prozent auf etwa 4,51 Euro. Die Experten von Morgan Stanley stufen die Titel auf "Overweight" von "Underweight" hoch und heben das Kursziel auf 5,30 von drei Euro an.

+++

08:15

Die Ölpreise haben am Dienstag im frühen Handel leicht nachgegeben. Der Handel verlief zunächst ruhig. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,82 US-Dollar. Das waren 28 Cent weniger als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel in ähnlichem Ausmass auf 40,32 Dollar.

+++

08:10

Der SMI steht gemäss vorbörslichen Schätzungen 0,3 Prozent tiefer. 19 der 20 Aktien des SMI stehen im Minus. Einzig die Aktien des Pharmakonzerns Novartis liegen mit 0,2 Prozent im Plus. Novarts erhält die EU-Zulassung für ein Asthma-Mittel. Der grosse Verlierer sind die Aktien der Grossbank Credit Suisse. Diese stehen mit minus 1,4 Prozent im Minus.

Am breiten Markt legt der Lifthersteller Schindler 1,7 Prozent zu, nachdem UBS und Berenberg das Rating auf "Buy" erhöht haben.

+++

07:45

Der Euro hat am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,13 US-Dollar notiert. Im frühen Handel kostete die gemeinsame Währung der 19 Euroländer 1,1313 Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel.

Das Geschehen am Devisenmarkt verlief überwiegend ruhig. Dies zeigte sich auch bei den EUR/CHF- und USD/CHF-Kursen, die sich mit 1,0665 rsp. 0,9427 gegenüber dem Vorabend kaum bewegten.

Am Dienstag blicken die Anleger vor allem auf die deutsche Industrie. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Produktionsdaten für den Monat Mai. Nachdem sich am Montag bereits die Industrieaufträge deutlich von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt hatten, wird auch eine wesentlich höhere Herstellung erwartet. Ansonsten stehen am Dienstag nur wenige Konjunkturdaten von grösserer Bedeutung auf dem Programm.

+++

07:35

Hoffnungen auf eine anziehende Nachfrage des weltweit grössten Abnehmers China treiben den Kupferpreis. Das wichtige Industriemetall gewinnt 0,7 Prozent und ist mit 6172,50 Dollar je Tonne so teuer wie zuletzt vor fünfeinhalb Monaten. Mut mache Investoren die jüngste Serie starker chinesischer Konjunkturdaten, schreiben die Analysten der ANZ Bank.

+++

07:25

Nach dem starken Wochenauftakt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag kaum verändert starten. Am Montag hatte er dank Hoffnungen auf eine rasche Überwindung der wirtschaftlichen Coronavirus-Folgen 1,6 Prozent auf 12'733,45 Punkte zugelegt.

Massgeblich für die Richtung der Aktienmärkte sind die Spekulationen um das Tempo der erwarteten Erholung der Weltwirtschaft. Weiter steigende Infektionszahlen könnten den Optimisten einen empfindlichen Dämpfer verpassen, warnen Experten. Bei den Konjunkturdaten stehen die Zahlen zur deutschen Industrieproduktion auf der Agenda. Analysten rechnen für Mai im Schnitt mit einem Plus von zehn Prozent, nach einem Einbruch um fast 18 Prozent im Vormonat.

+++

07:00

Die wirtschaftliche Erholung in den USA verlangsamt sich einem US-Notenbanker zufolge möglicherweise nach der jüngsten Zunahme von Corona-Fällen. Es gebe eine "Abflachung" der wirtschaftlichen Aktivität im Bezug auf die Neueröffnung von Geschäften und der Mobilität, erklärte der Präsident des Fed-Ablegers von Atlanta, Raphael Bostic, in einem am Dienstag veröffentlichten Interview der "Financial Times". "Wir sehen verschiedene Dinge", zitierte das Blatt Bostic. "Einige davon sind beunruhigend und könnten darauf hindeuten, dass diese Erholung etwas holpriger verlaufen wird als sonst möglich gewesen wäre." Die US-Behörden hatten zuletzt 44'361 neue Infektionen gemeldet.

Miami rolled back restaurant dining as the number of U.S. coronavirus deaths exceeded 130,000 and new cases surged https://t.co/NvJrfP4dTV pic.twitter.com/ZMfNqcee7B — Reuters (@Reuters) July 7, 2020

+++

06:20

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 107,38 Yen und stagnierte bei 7,0150 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9427 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1308 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0661 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,2502 Dollar.

+++

06:00

Der asiatische Handel kann nur teilweise an die positiven Vorgaben aus den USA anschliessen:

Nikkei 225: -0,4 Prozent bei 22'621 Punkten

Hang Seng: +0,1 Prozent bei 26'351 Punkten

Shanghai Composite: +1,3 Prozent bei 3376 Punkten

Sensex: +0,0 Prozent bei 36'499 Punkten

A $3 billion ETF tracking Chinese equities surged the most in a decade https://t.co/JtPQ7nmDVY — Bloomberg Markets (@markets) July 7, 2020

Die japanische Börse tendierte nach Bekanntgabe der Daten zum privaten Konsum tiefer: Die Ausgaben der Haushalte war im Mai so stark wie noch nie gesunken. In mehreren Staaten wurde ein Anstieg neuer Coronavirus-Fälle verzeichnet, wodurch Restaurants und Bars gezwungen waren, erneut zu schliessen. Die Anleger werteten dies als einen Rückschlag für die aufkeimende Erholung der Wirtschaft.

+++

00:00

Der Dow Jones Industrial schloss 1,8 Prozent höher bei 26'287,03 Punkten und somit fast auf seinem Tageshoch. Zudem endete der Leitindex damit erstmals seit fast zwei Wochen wieder über der Marke von 26'000 Zählern. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 1,6 Prozent auf 3179,72 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,5 Prozent auf 10'604,06 Punkte nach oben. Am Freitag waren die US-Börsen wegen der Feierlichkeiten um den Unabhängigkeitstag am Samstag geschlossen geblieben.

Die Stimmung der US-Dienstleister - gemessen am ISM-Einkaufsmanagerindex - hellte sich im Juni stärker auf als erwartet und signalisiert nun wieder eine Belebung der wirtschaftlichen Aktivität. Im April war der Einkaufsmanagerindex angesichts der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit der Finanzkrise im Jahr 2009 abgesackt. Der ISM-Index gilt als zuverlässiger Frühindikator für die wirtschaftliche Aktivität in den USA.

Konjunktur - Dienstleisterstimmung erholt sich deutlich stärker als erwartet https://t.co/9JFsgqxV8S pic.twitter.com/1n8g8adsdE — cash (@cashch) July 6, 2020

Unter den Einzelwerten setzte sich der Höhenflug einiger schwergewichteter US-Technologieaktien mit weiteren Rekordständen fort. Die Papiere von Amazon überwanden erstmals die Marke von 3000 US-Dollar und erklommen ein Rekordhoch von 3059,88 Dollar. Letztlich gewannen sie rund 5,8 Prozent.

Die Anteilsscheine von Apple kletterten bis auf einen historischen Höchststand von 375,78 Dollar und endeten rund 2,7 Prozent im Plus.

Die Aktien von Microsoft stiegen auf ein Rekordhoch von 211,13 Dollar und waren damit erstmals mehr als 1,6 Billionen Dollar wert. Zum Vergleich: Alle 30 Dax-Werte kommen zusammen auf einen Börsenwert von umgerechnet rund 1,4 Billionen Dollar. Die Titel des Softwarekonzerns schlossen rund 2,2 Prozent fester.

(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)