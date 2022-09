10:15

Die Nachricht von Aktienverkäufen aus der Führungsriege von Delivery Hero hat die Anleger des Essensliefer-Dienstes verstimmt. Die Papiere fielen am Donnerstag um bis zu 5,4 Prozent auf 45,47 Euro.

Wie aus einer Unternehmensmitteilung von Mittwochabend hervorgeht, haben Konzernchef Niklas Östberg und Chief Operating Officer Pieter-Jan Vandepitte Anteilsscheine im Wert von 9,9 Millionen Euro und einer Million Euro veräußert. Dabei habe der durchschnittliche Preis bei der am Montag getätigten Transaktion bei rund 49,62 und 50,01 Euro je Aktie gelegen. Der Verkauf sei ein negatives Signal, sagte ein Börsianer.

Die Aktien von Delivery Hero haben seit Jahresbeginn rund 50 Prozent verloren. Vom reinen Börsenwert her hätten es die Titel bei der jüngsten Index-Entscheidung der Deutschen Börse dennoch eigentlich in den Dax schaffen können. Doch die Firma war im Halbjahr tief im Minus geblieben. Nach dem Regelwerk der Deutschen Börse erfüllte Delivery Hero deshalb das Profitabilitätskriterium für Aufstieg in die erste Börsenliga nicht. Dafür muss ein Kandidat zwei Jahre in Folge ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) vorlegen.

09:45

Der SMI notiert um 0,6 Prozent höher auf 10'818 Punkten. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewinnt 0,5 Prozent auf 1651 und der breite SPI steigt um 0,5 Prozent auf 13'856 Zähler.

Händler hofften auf eine Erholung. Ähnlich wie in den USA wo sich nach einem schwachen Start die Aktien noch in die Gewinnzone retten konnten. Sie waren am Tag zuvor allerdings nach unerwartet hohen Inflationszahlen auch regelrecht eingebrochen und hatten viel grössere Einbussen verzeichnet als die europäischen Märkte.

Am Vortag hatten geringere US-Produzentenpreise, die eine Abschwächung des Preisauftriebs signalisierten, die Gemüter beruhigen können. Wegen der hohen US-Inflation fürchteten die Anleger aber trotzdem, dass die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die steigenden Preise die restriktive Geldpolitik fortsetzen wird und damit die Wirtschaft gefährden könnte. Damit dürfte die erhoffte Erholung auf tönernen Füssen stehen, heisst es weiter. Am Donnerstag könnten zahlreiche US-Konjunkturdaten das Geschehen beeinflussen. Veröffentlicht werden die Detailhandelsumsätze, der Importpreisindex, die Kapazitätsauslastung sowie die konjunkturellen Frühindikatoren Empire Manufacturing und Philadelphia Fed Index.

Im Fokus stehen Novartis (-0,1 Prozent), die um 0,9 Prozent tiefer starten, dann aber die Verluste eingrenzen können. Auslöser der Kursbewegung sind die Weko, die eine Untersuchung wegen des möglichen Einsatzes von Sperrpatenten eingeleitet hat und die Credit Suisse. Die Bank hat die Empfehlung für die Aktien von Novartis auf "Neutral" von "Outperform" gesenkt.

Genau umgekehrt ist es bei Rivale Roche (+1,7 Prozent): Hier hat die CS das Rating auf "Outperform" von "Neutral" erhöht. Ebenfalls fester sind Swisscom (+1,0 Prozent). UBS hat das Rating für den Telekomtitel auf "Neutral" von "Sell" erhöht.

Gefragt sind ausserdem SGS (+1,5 Prozent), Swatch und Credit Suisse (je +1,1 Prozent). CS-Rivale UBS (+0,8 Prozent) hinkt etwas hinterher. Leicht tiefer bewertet werden Swiss Re (-0,1 Prozent), nachdem UBS die Verkaufsempfehlung bestätigt hat.

Zu den Verlierern zählen vor allem Wachstums- und Technologiewerte wie Sonova, Straumann und Lonza sowie Logitech und AMS-Osram mit Einbussen von 1,2 bis 0,2 Prozent. Schindler sinken um 0,4 Prozent, nachdem Morgan Stanley die Empfehlung auf "Equal Weight" von "Overweight" abgestuft hat.

09:40

Die Gaspreise steigen erneut. Der europäische Future zog um sechs Prozent auf 229 Euro je Megawattstunde an. Bereits am Mittwoch hatten sich die Preise kräftig nach oben bewegt, was Marktteilnehmer unter anderem mit dem Ringen innerhalb der EU um einen Preisdeckel für russisches Erdgas begründet hatten.

09:20

Die Aktien des Rückversicherers Swiss Re gewinnen 0,1 Prozent auf 82,3 Franken.

UBS erhöht in einer Branchenstudie das Kursziel für Swiss Re von 69 Franken auf 71 und belässt die Einstufung aber auf "Sell". Das implizierte Abwärtspotenzial beträgt minus 14 Prozent.

Swiss Re sei in der Branche am stärksten dem Inflationsdruck auf die Reserven ausgesetzt, schreibt Analyst Will Hardcastle. Auch sei der Verschuldungsgrad zu hoch, was die Dividendenauszahlungen einschränke und dazu führe, dass keine Aktienrückkäufe getätigt würden. Zudem sei das Katastrophenbudget weniger solide als bei anderen Unternehmen.

09:05

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt 0,1 Prozent auf 10'768 Punkte.

Die US-Börsen hatten sich am Mittwoch nach einem schwachen Start in die Gewinnzone retten können. Sie waren am Tag zuvor allerdings nach unerwartet hohen Inflationszahlen auch regelrecht eingebrochen und hatten viel grössere Einbussen verzeichnet als die europäischen Märkte.

Für eine Erholung sorgten die Produzentenpreise, die eine Abschwächung des Preisauftriebs in den USA signalisierten, heisst es am Markt. Dies habe die Gemüter beruhigen können. Wegen der hohen US-Inflation fürchteten die Anleger aber, die US-Notenbank Fed werde im Kampf gegen die steigenden Preise die restriktive Geldpolitik trotzdem fortsetzen und damit letztlich die Wirtschaft in eine Rezession stürzen. Damit dürfte die erhoffte Erholung auf tönernen Füssen stehen, heisst es weiter. Am Donnerstag könnten zahlreiche US-Konjunkturdaten das Geschehen beeinflussen. Veröffentlicht werden die Detailhandelsumsätze, der Importpreisindex, die Kapazitätsauslastung sowie die konjunkturellen Frühindikatoren Empire Manufacturing und Philadelphia Fed Index.

Novartis (-0,6 Prozent) schwingen nach unten aus. Die Weko hat eine Untersuchung wegen des möglichen Einsatzes von Sperrpatenten eingeleitet. Zudem hat Credit Suisse die Empfehlung für die Aktien von Novartis auf "Neutral" von "Outperform" gesenkt.

Genau umgekehrt ist es bei Rivale Roche (+0,8 Prozent): Hier hat die CS das Rating auf "Outperform" von "Neutral" erhöht.

Swisscom (+0,9 Prozent) gehört ebenfalls zu den Gewinnern. UBS hat das Rating für den Telekomtitel auf "Neutral" von "Sell" erhöht. Leicht höher indiziert sind Swiss Re (+0,1 Prozent auf 82,12 Fr.) - und dies obwohl die UBS bei einem leicht erhöhten Kursziel von 71 nach 69 Franken die Verkaufsempfehlung bestätigt hat.

08:10

Der Swiss Market Index (SMI) wird bei der Bank Julius Bär vorbörslich 0,24 Prozent tiefer geschätzt. Einzig Roche (+0,4 Prozent) und Swisscom (+0,7 Prozent) befinden sich im Plus. Das grösste Kursminus verzeichnen vorbörslich die Aktien von Novartis (-1,4 Prozent).

Der breite Markt steht 0,19 Prozent tiefer. Der grösste Kursabschlag verzeichnet Schindler (-0,9 Prozent). Morgan Stanley hat das Rating für den Liftbauer gesenkt.

07:55

Der stärkere US-Dollar und die Aussicht auf weitere aggressive Zinsanhebungen der Fed drücken den Goldpreis auf den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten. Die Feinunze des Edelmetalls verbilligt sich um 0,6 Prozent auf 1685 Dollar. Der Dollar-Index steigt um 0,2 Prozent und nähert sich damit den jüngsten Höchstständen. An den Terminbörsen wird eine Wahrscheinlichkeit von 37 Prozent gesehen, dass die US-Notenbank die Zinsen bei ihrer Sitzung nächste Woche um 100 Basispunkte anheben wird. Das würde dazu führen, dass Gold unter die Marke von 1680 Dollar je Feinunze falle, sagte Finanzexperte Michael Langford von der Beratungsfirma AirGuide.

07:40

Der Euro hat sich am Donnerstagmorgen zunächst kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 0,9966 US-Dollar und damit etwas weniger als ein Dollar.

Auch zum Franken hat sich der Euro mehr oder weniger seitwärts bewegt und kostet aktuell 0,9605 Franken nach 0,9611 am Vorabend. Gegenüber dem Dollar hat der Franken minim an Wert verloren und wird derzeit zu 0,9640 Franken gehandelt nach 0,9630 am Mittwochabend.

Am Donnerstag stehen nachmittags zahlreiche Konjunkturdaten aus den USA auf dem Programm. Grosses Augenmerk dürfte auf Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel gelegt werden, da die Daten Hinweise auf die Stärke des privaten Konsums geben. Interesse dürften auch Preiszahlen vom Aussenhandel hervorrufen, da die Inflation derzeit eines der marktbeherrschenden Themen ist. Aus der Eurozone äussern sich einige ranghohe Zentralbanker.

07:30

In Erwartung wichtiger US-Konjunkturdaten wird sich der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Donnerstag stabilisieren. Am Mittwoch hatte er wegen anhaltender Spekulationen auf ein verschärftes Zinserhöhungstempo der Notenbank Fed 1,2 Prozent auf 13'028 Punkte verloren.

Unter diesem Gesichtspunkt werden Börsianer auch die US-Einzelhandelsumsätze betrachten. Experten rechnen für August mit einer Stagnation. Die Kauflaune der US-Verbraucher gilt als Hauptstütze der weltgrössten Volkswirtschaft. Die ursprünglich für den Tagesverlauf geplanten Beratungen der Bank von England (BoE) wurden wegen der Trauerfeierlichkeiten für Queen Elizabeth II. auf kommende Woche verschoben. Wegen der anhaltend hohen Inflation gilt inzwischen eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte als sicher.

06:15

Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich gemäss der IG Bank um 0,11 Prozent tiefer.

Die Anleger müssen sich erneut auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Gemessen am Volatilitätsindex VSMI wird sich der SMI am (heutigen) Donnerstag in einer grossen Schwankungsbreite von 1,02 Prozent bewegen. Dies entspricht +/- 110 Punkten gegenüber dem letzten Schlusskurs von 10'754,40 Punkten. Der VSMI ist am Mittwoch um 4,2 Prozent auf 19,50 Punkte gestiegen.

Die Schweizer Börse startet nach dem schwachen Mittwoch ohne klare Vorgaben aus den USA in den neuen Handelstag. Die US-Indizes haben sich am Mittwoch zwar nach dem "Inflationsschock" und den Kursverlusten des Vortags wieder stabilisiert, nach Börsenschluss in Europa haben sie sich unter dem Strich allerdings nicht mehr stark bewegt. Die Investoren an der Wall Street zeigten sich unsicher, ob sie zu den tieferen Kursen nun wieder einsteigen sollten oder ob es noch einmal weiter nach unten gehen könnte.

Die am Mittwoch veröffentlichten Produzentenpreise deuteten zwar auf eine gewisse Abschwächung der Teuerung hin, hätten aber auch gezeigt, dass der Preisauftrieb in der Breite ankomme, hiess es. Zudem sei der Weg noch sehr weit, bis das Teuerungsziel der US-Notenbank Fed mit Inflationsraten von 2 Prozent wieder in Reichweite gelange.

Für die Fed-Sitzung von kommender Woche haben die Marktteilnehmer mittlerweile eine Zinserhöhung von 75 Basispunkten eingepreist. Auch eine grössere Erhöhung um ein ganzes Prozent wird nun nicht mehr ausgeschlossen. Damit wächst die Sorge, dass das Fed den Bogen bei den Zinserhöhungen überspannt und eine Rezession in der grössten Volkswirtschaft der Welt drohen könnte.

Am Schweizer Markt dürfte es am Donnerstag derweil ruhig bleiben. Von Unternehmensseite wird das Biotechunternehmen Newron seine Halbjahreszahlen vorlegen, zudem führt das Industrieunternehmen SFS einen Investorentag durch. Das Bundesamt für Statistik publiziert ausserdem die Zahlen zu den Logiernächten im August.

05:45

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 0,5 Prozent höher bei 27'946 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index steigt um 0,4 Prozent und liegt bei 1954 Punkten.

Die Börse in Shanghai liegt 0,7 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verliert 0,5 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte zeigen sich am Donnerstag ohne gemeinsame Richtung. "Die Aktienmärkte befinden sich derzeit im Niemandsland", sagte Sean Darby von Jefferies in Hongkong. Die Anleger wägen das Risiko ab, ob die US-Notenbank Fed kommende Woche eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte ankündigen wird, um die hartnäckige Inflation zu bekämpfen. "Bessere makroökonomische Nachrichten, die die Erträge stützen könnten, werden als Notwendigkeit einer weiteren Straffung zur Eindämmung des Wachstums abgetan, während die Verbraucherpreisindizes nicht schnell genug sinken", erklärte Darby. "Die beste Metapher ist, dass die Fed die Wirtschaft nicht nur mit dem Rückspiegel steuert, sondern nun gezwungen ist, das Gaspedal für die Zinserhöhung zu drücken, während die Anleihemärkte eine Überstraffung erwarten."

05:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 143,38 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,9671 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,9633 Franken. Parallel dazu fiel der Euro um 0,1 Prozent auf 0,9969 Dollar und notierte kaum verändert bei 0,9605 Franken. Das Pfund Sterling verlor 0,1 Prozent auf 1,1529 Dollar.

00:00

Nach dem Inflationsschock und hohen Kursverlusten am Vortag haben sich die US-Börsen am Mittwoch stabilisiert. Der Dow Jones Industrial schloss mit leicht positivem Vorzeichen 0,1 Prozent höher bei 31'135,09 Punkten. Zeitweise war er erstmals seit Mitte Juli wieder unter die Marke von 31'000 Punkten gesunken.

Andere New Yorker Indizes verbuchten etwas höhere Kursgewinne: Während der breit aufgestellte S&P 500 0,3 Prozent auf 3946,01 Zähler zulegte, stieg der technologielastige Nasdaq 100 um 0,8 Prozent auf 12'134,40 Punkte. Die als besonders zinsabhängig geltenden Tech-Werte waren am Vortag eingebrochen. Sie hatten besonders stark darunter gelitten, dass die US-Notenbank Fed bei ihren geldpolitischen Straffungen unter Druck bleibt.

Im Mittelpunkt stand die Nachlese der ernüchternden US-Inflationsdaten vom Vortag. Frisch veröffentlichte Erzeugerpreisdaten zeigten, dass sich der Preisauftrieb in den USA auf Herstellerebene zwar stärker als erwartet abschwächt, aber in der Breite ankommt.

"Die Hoffnungen auf ein schnelles Ende der hohen Inflation haben sich erst einmal zerschlagen", urteilte der Marktexperte Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. Die Angst, dass die US-Notenbank Fed den Bogen bei den Zinserhöhungen überspannt, habe wieder dramatisch zugenommen. Als gesetzt gilt mittlerweile eine Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte in der kommenden Woche. Selbst ein noch grösserer Schritt wird nicht mehr ausgeschlossen.

Auf Unternehmensseite hoben sich die Aktien von Johnson & Johnson im Dow positiv ab mit einem Anstieg um 2,1 Prozent. Dafür verantwortlich gemacht wurde die Ankündigung milliardenschwerer Aktienrückkäufe. Ausserdem hat der Pharma- und Konsumgüterkonzern den Jahresausblick bekräftigt.

Kursgewinne gab es ansonsten noch im Ölsektor, unter anderem mit dem Dow-Wert Chevron , der an der Spitze des Leitindex 2,4 Prozent zulegte. Der gestiegene Ölpreis galt in der Branche wieder einmal als Zugpferd. Andere Ölwerte wie ConocoPhillips oder ExxonMobil gewannen 4,8 und 2,5 Prozent.

Positiv fiel unter den Nebenwerten die Starbucks -Aktie mit einem Kurssprung um 5,5 Prozent auf. Die Kaffeehauskette hat überraschend anspruchsvolle Geschäftsziele formuliert. Das Unternehmen erwartet nun, dass der bereinigte Gewinn je Aktie in den nächsten drei Geschäftsjahren um 15 bis 20 Prozent steigen wird.

Negatives gab es hingegen für die Anleger von Nucor , hier sackte der Kurs um 11,3 Prozent ab. Der Stahlproduzent enttäuschte mit seiner Gewinnprognose für das dritte Quartal. Dem Kursrutsch folgten auch andere Metallunternehmen, darunter US Steel und der Aluminiumkonzern Alcoa mit Abschlägen von 8,6 und 10,9 Prozent.

