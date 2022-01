06:25

Der SMI notiert laut vorbörslichen Daten der IG Bank 0,33 Prozent tiefer.

+++

06:10

Die asiatischen Märkte können sich am Mittwoch nicht auf eine gemeinsame Richtung einigen. Höhere US-Staatsanleihenrenditen belasteten die globalen Technologieunternehmen. "Aber es ist ziemlich unbeständig, morgen könnten wir wieder zu der Ansicht gelangen, dass die höheren Renditen ein stärkeres globales Umfeld widerspiegeln", sagte Asien-Experte Rob Carnell von der Bank ING.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf faktisch unverändert bei 29.308 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 2036 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,8 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,7 Prozent.

China’s tech stocks fell once again following a weak session for their U.S. peers and as firms backed by Tencent came under pressure after the firm pared investment in the sector https://t.co/01ljs1gVuv

— Bloomberg Next China (@next_china) January 5, 2022