08:10

Am Rohölmarkt schwächt sich die Furcht vor Ausfällen angesichts der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine um einen Waffenstillstand ab. Der Preis für Brent-Öl aus der Nordsee sinkt um mehr als fünf Prozent auf 101,38 Dollar pro Barrel. Vorübergehend gibt der Preis sogar bis auf 100,05 Dollar nach. US-Rohöl der Sorte WTI fällt erstmals seit Anfang März wieder unter die 100-Dollar-Marke und verbilligt sich um 5,2 Prozent auf 97,65 Dollar je Barrel.

+++

08:05

An der Schweizer Börse zeichnet sich eine tiefere Eröffnung ab. Der SMI büsst laut Daten von Julius Bär vorbörslich 0,58 Prozent ein.

Sämtliche Blue-Chip-Werte verlieren. Die stärksten Verluste erleiden im SMI Credit Suisse (-1,4%) und UBS (-1,5%).

Am breiten Markt fallen Stadler (-3%) auf. Der Zugbauer hatte am Morgen mit seinen Geschäftszahlen für 2021 die Erwartungen der Analystengilde enttäuscht. Auch Tecan (-5%) konnte mit seinen Zahlen nicht überzeugen. Anders sieht es bei Sensirion aus (+1,5%).

+++

07:55

Die Aktien in China waren am Dienstag das Schlusslicht unter den asiatisch-pazifischen Märkten. Die Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten, die weit über den Erwartungen lagen, sorgte kaum für Entspannung. Der Hang Seng Index in Hongkong fiel im Nachmittagshandel um 6,35 Prozent. Dies, nachdem der Benchmark-Index am Montag auf dem niedrigsten Stand seit März 2016 geschlossen hatte. Chinesische Technologiewerte in Hongkong waren im Laufe des Tages volatil. Der Hang-Seng-Tech-Index fiel im Morgenhandel um mehr als 7 Prozent, um dann kurzzeitig in den positiven Bereich zu klettern, bevor er diese Gewinne wieder einbüßte und zuletzt um 7,46 Prozent sank.

+++

07:25

Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenauftakt hatte sich der deutsche Leitindex weiter erholt und 2,2 Prozent auf 13'929 Punkte zugelegt. Auch an den anderen europäischen Börsen zeichnet sich eine tiefere Eröffnung ab. Für Optimismus hatten die Verhandlungen von Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe gesorgt. Inmitten anhaltender Kämpfe wollen beide Seiten nach ukrainischen Angaben die Gespräche im Tagesverlauf fortsetzen. In den Fokus der Anleger rückt zudem die Zinssitzung der US-Notenbank.

Angesichts der höchsten Inflation seit 40 Jahren rechnen Börsianer für Mittwoch nach zwei Jahren Niedrigzins mit der ersten Leitzinserhöhung. Mit der erwarteten Anhebung um ein Viertel Prozentpunkt wird auf ein relativ moderates Tempo bei der Zinswende spekuliert. Auf der Konjunkturseite gibt der ZEW-Index im Tagesverlauf Auskunft über die Stimmung der deutschen Börsenprofis. Einblick in ihre Bücher gewähren unter anderem der Versorger RWE, TAG Immobilien, Wacker Chemie und Fraport.

+++

06:30

Der SMI notiert laut Daten der IG Bank vorbörslich 0,63 Prozent tiefer. Am Montag hatte sich der Schweizer Aktienmarkt weiter erholt. Der SMI schloss 1,59 Prozent höher bei 11'678,94 Punkten. Mit einem Tageshoch bei 11'697 schaffte es der Index nicht ganz bis zur Marke von 11'700 Zählern.

+++

06:10

Der Krieg in der Ukraine und neue Covid-Sorgen in China haben am Dienstag die asiatischen Börsen belastet. Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans verlor 2,4 Prozent, der Hang-Seng-Index in Hongkong 2,5 Prozent und der chinesische CSI300 1,75 Prozent. Auch der Ölpreis wurde vom allgemeinen Verkaufsdruck erfasst, Händler sprachen von der Aussicht auf weltweit steigende Liefermengen. Die US-Referenzsorte verlor 2,54 Prozent auf 100,44 Dollar je Barrel, die Nordseesorte Brent 2,27 Prozent auf 104,42 Dollar.

#5things: U.S. and China hold first high-level talks since Ukraine war. Even dip-buyers stay away from Chinese stocks. Another Evergreen ship runs aground. Here's what you need to know at the start of Asia's trading day https://t.co/ybmr6mzmaK — Bloomberg Next China (@next_china) March 15, 2022

Einzig die Börse Tokio tendierte teils freundlich, sie wurde zeitweise von positiv aufgenommenen Wirtschaftsdaten des wichtigen Handelspartners China gestützt. Das Land hatte Zuwächse bei der Industrieproduktion und den Einzelhandelsumsätzen gemeldet. Belastend wirkte weiterhin der Corona-Ausbruch in der nordöstlichen Provinz Jilin.

+++

05:50

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,11 Prozent auf 118,332 Yen und legte 0,24 Prozent auf 6,3760 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er unverändert bei 0,9381 Franken. Der Euro zog an auf 1,0977 Dollar und 1,0299 Franken an. Das Pfund Sterling stieg leicht auf 1,3039 Dollar.

+++

21:50

Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben dem US-Aktienmarkt zum Wochenstart nicht geholfen. Anders als die Börsen in Europa konnte der Dow Jones Industrial am Montag keine Gewinne einfahren. Der US-Leitindex ging prozentual unverändert bei 32 945,24 Punkten aus dem Handel. Am Markt hiess es, das Erholungspotenzial in Westeuropa sei grösser, da sich die Furcht von den Folgen des Kriegs dort zuletzt deutlich stärker bemerkbar gemacht hatte. Der New Yorker Dow bewegt sich derzeit nur leicht unter dem Niveau vor der Invasion.

Andere US-Indizes waren am Montag sogar klar ins Minus gerutscht: Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,74 Prozent auf 4173,11 Zähler und der technologielastige Nasdaq-100 sackte sogar um 1,92 Prozent auf 13 046,64 Punkte ab. Er wurde belastet von heftigen Kursverlusten bei den US-Notizen chinesischer Tech-Konzerne. Wegen einer in den USA bereits erfolgten Zeitumstellung wurde der Handel in europäischer Zeit eine Stunde früher als gewöhnlich beendet.

CNBC's newest show @CNBCOvertime takes a deep dive into the tech stock landscape and where valuations could go from here. https://t.co/2UpQPjRHoO — CNBC (@CNBC) March 14, 2022

Am Montag gab es die vierten Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine über eine Waffenruhe - dieses Mal per Video-Schalte. Die Gespräche über ein Ende der Kämpfe sind nach Angaben aus Kiew zwar unterbrochen worden, sie sollen an diesem Dienstag aber fortgesetzt werden. Es handele es sich um eine technische Pause für Gespräche in Arbeitsgruppen und eine "Klärung individueller Definitionen", erläuterte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak.

Am Ölmarkt machte sich am Montag etwas Entspannung breit, die Preise gingen von ihrem zuletzt hohen Niveau ausgehend deutlich zurück. Dies trieb die Anleger aus den zuletzt besonders gefragten US-Ölwerten wie Chevron oder ExxonMobil , die 2,5 Prozent und 3,6 Prozent verloren.

An der Nasdaq-Börse fielen die in New York gelisteten Aktien chinesischer Technologiekonzerne mit Kurseinbrüchen auf. So sackten die Papiere von Trip.com , Pinduoduo , Baidu , JD.com oder Netease zwischen 8,4 und 20,5 Prozent ab. Die in den USA gehandelten Papiere des Online-Riesen Alibaba sackten um 10,3 Prozent ab.

Tencent and Alibaba have lost more than $1 trillion in combined market value since the selloff in Hong Kong stocks began 13 months ago https://t.co/NYWWLEGwM4 — Bloomberg (@business) March 15, 2022

Am Markt hiess es, bei diesen Werten gesellten sich zu den schon länger spürbaren regulatorischen Sorgen neue hinzu um die Position Chinas im Ukraine-Krieg sowie wegen pandemiebedingter Lockdown-Massnahmen. In der Folge stufte die US-Grossbank JPMorgan solche Werte reihenweise ab, für viele drehte die Grossbank sogar ihr Votum von einer bisher positiven Einschätzung auf ein negatives "Underweight". Analyst Alex Ya hält die chinesische Internetbranche für die nächsten sechs bis zwölf Monate für unattraktiv.

Im Zusammenhang mit neuen Entwicklungen in China wurden auch die Apple -Aktien von Anlegern verkauft. Sie fielen aus Sorge vor möglichen Produktionsengpässen um 2,7 Prozent. Nach einem verhängten Corona-Lockdown im südchinesischen Shenzhen stoppte der Apple-Partner Foxconn in der Metropole die Produktion in seiner Fertigungsstätte, in der auch iPhones hergestellt werden.

Bankenkurse dagegen entwickelten sich recht robust, bevor am Mittwoch der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed ansteht - mit einer dann erwarteten ersten Zinserhöhung seit 2018. JPMorgan schafften im Dow ein Plus von einem Prozent und am breiten Markt legten die Aktien der Bank of America 2,2 Prozent zu. Generell gelten steigende Kapitalmarktzinsen als gutes Zeichen für das Alltagsgeschäft von Banken.

Ein Lichtblick an der Nasdaq waren die Moderna-Aktien mit einem Kurssprung um 8,6 Prozent, der begleitet wurde von Biontech mit einem Plus von 12 Prozent sowie dem Biontech-Partner Pfizer , dessen Titel um fast vier Prozent anzogen. Am Markt hiess es, in die mRNA-Impfstoffwerte komme wegen anziehender Corona-Fallzahlen wieder mehr Fantasie. Dabei helfen aus Sicht eines Börsianers auch die neuerlichen Lockdown-Massnahmen in China.

Moderna is the top performer on the S&P 500 Monday, jumping as much as 21%, on renewed Covid-19 fears as parts of China went into lockdown https://t.co/fJhIJZayn1 — Bloomberg (@business) March 14, 2022

Der Euro wurde am Montag gestützt. Die Gemeinschaftswährung kostete im US-Handel zuletzt 1,0953 US-Dollar, nachdem das Tageshoch einige Stunden zuvor knapp unter der Marke von 1,10 Dollar gelegen hatte. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0960 (Freitag: 1,0990) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9124 (0,9099) Euro.

US-Staatsanleihen haben dagegen nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries sank zuletzt um 0,91 Prozent auf 124,80 Punkte. Die gegenläufige Rendite erreichte mit 2,14 Prozent den höchsten Stand seit Mitte 2019.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)