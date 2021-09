09:15

Der Schweizer Aktienmarkt startet am Dienstag einen Erholungsversuch. Nachdem sich die Befürchtungen wegen einer möglichen Immobilienkrise in China wegen des drohenden Einbruchs von Evergrande über die vergangenen Tage zu einem veritablen Kursrutsch ausgeweitet haben, liegen die Hoffnungen der Investoren auf einer baldigen Stabilisierung der Märkte. Immerhin hat der hiesige Leitindex SMI allein in den vergangenen 10 Börsentagen um über 5 Prozent nachgegeben.

Vorderhand fehlen Impulse aus China, da dort die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen sind. Und global gesehen richtet sich die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer bereits auf die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank vom morgigen Mittwoch. Mehrheitlich wird erwartet, dass das Fed seine Pläne für eine baldige Straffung der Geldpolitik - das sogenannte Tapering - bestätigen wird. Bis

Der SMI wird kurz nach Handelseröffnung mit einem Plus von 0,1 Prozent auf 11'778 Punkte höher gehandelt. Der breite SPI gewinnt 0,12 Prozent auf 15'274 Zähler.

Von den Aktien der beiden Grossbanken, welche am Vortag mit Verlusten von knapp 7 bis über 7 Prozent zu den grössten Verlierern gehörten, notieren CS (+0,6%) im Plus, während UBS 0,5 Prozent verliert.

Die Schwergewichte Roche (-0,6%) und Novartis (-0,3%) werden tiefer gehandelt. Novartis hat am Morgen mit der Übernahme eines Spin-Offs der Universität Bern eine kleinere Akquisition angekündigt. Nestlé (+0,4%) wiederum legt leicht zu. Grösster SMI-Verlierer ist Richemont (-0,9%).

Etwas auffälliger legen Partners Group (+1,6%) zu. Der Spezialist für Privatmarktanlagen hat im Rahmen ihres bereits vierten Private-Equity-Buyout-Programms Kapitalzusagen in der Höhe von insgesamt 15 Milliarden US-Dollar erhalten. Auch ABB (+1,3%) sowie Geberit und SGS (je + 0,8%) können sich erholen.

Logitech (+0,3%) gewinnen ebenfalls, nachdem der Titel am Vortag als einziger Blue Chip Kursgewinne erzielt hatte. Der Spezialist für Computerzubehör ist seit dem Vortag anstelle von Swatch (-0,6%) im SMI enthalten.

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei Julius Bär mit einem leichten Minus von 0,05 Prozent angezeigt. Allerdings stehen 19 von 20 SMi-Aktien relativ deutlich im Plus. Nur die Aktie von Richemont notiert mit 1 Prozent negativ. Am Vortag war der SMi 1,4 Prozent getaucht. Am breiten Markt steigen Dätwyler nach einer Rating-Hochstufung 1,2 Prozent.

Zum Wochenstart hatte der chinesische Krisenkonzern Evergrande die Anleger vergrault. Die Folgen einer Pleite des Evergrande-Imperiums seien aber bislang sehr schwer abschätzbar, sagen Börsianer. Sie fürchteten bei einer Pleite des zweitgrössten Immobilienentwicklers in China einen Domino-Effekt auf dem Immobilien- und Finanzmarkt. Evergrande sitzt auf einem 305 Milliarden US-Dollar schweren Schuldenberg und muss in den kommenden Tagen Zinszahlungen leisten. Die Regierung in Peking machte bislang keine Anstalten, den Konzern zu unterstützen.

In den Fokus der Anleger rückt zunehmend auch die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, von der manche Börsianer ein klares Signal für ein Zurückfahren der milliardenschweren Anleihekäufe erwarten. Fed-Chef Jerome Powell hatte auf der Notenbankenkonferenz von Jackson Hole Ende August ein solches Manöver für dieses Jahr in Aussicht gestellt, jedoch noch keinen Zeitplan vorgelegt.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag im frühen Handel von ihrem Kursrutsch am Vortag erholt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 74,53 US-Dollar. Das waren 61 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 81 Cent auf 71,10 Dollar.

Zu Wochenbeginn waren die Rohölnotierungen zeitweise erheblich unter Druck geraten. Auslöser waren die Finanzprobleme des grossen Immobilienentwicklers Evergrande aus China und Sorgen über die wirtschaftliche Stabilität der Volksrepublik. Da Erdöl als riskante Anlageklasse gilt, wurde der Rohstoff von der schlechten Marktstimmung besonders belastet. Hinzu kam der aufwertende US-Dollar, der Öl für Investoren ausserhalb des Dollarraums verteuerte und die Nachfrage von dort belastete.

Am Dienstag deutete sich eine Entspannung an den Finanzmärkten an. Davon profitierten auch die Ölpreise. Am Morgen konnten sie jedoch nur einen Teil ihrer Abschläge vom Wochenstart aufholen.

Neue Kursziele für Schweizer Aktien:

Swatch: RBC senkt auf 275 (300) Fr. - Sector Perform

Lem: Research Partners erhöht auf 2150 (1950) Fr. - Halten

Implenia: Research Partners senkt auf 22 (25) Fr. - Halten

Dätwyler: Stifel erhöht auf Kaufen; Ziel 385 Franken

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,04 Prozent höher eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 1,4 Prozent verloren.

Die Futures auf den US-Märkten stehen im Plus. Der Terminkontrakt auf dem Dow Jones steigt 0,6 Prozent, derjenige auf dem Nasdaq 0,5 Prozent. Dies deutet derzeit auf eine positive Börseneröffnung hin.

Japans Nikkei 225 fiel um 2,0 Prozent und nahm den Handel nach einem Feiertag am Montag wieder auf, während der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans 0,2 Prozent verlor. Der MSCI ACWI verlor 0,13 Prozent, nachdem der Index der 50 Aktienmärkte der Welt am Vortag mit einem Minus von 1,63 Prozent den stärksten Rückgang seit zwei Monaten verzeichnet hatte und auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten verharrte.

Sorgen um die Schieflage beim chinesischen Immobilienriesen Evergrande belasteten die Aktienmärkte im frühen Handel in Asien. Das zunehmende Risiko, dass Evergrande seine massiven Schulden nicht bedienen kann, veranlasste die Anleger dazu, aus risikoreicheren Anlagen zu fliegen. "Es ist die Frage, ob Evergrande seine Zahlungen leisten kann, und wenn nicht, ob die chinesischen Behörden das Unternehmen retten werden?", sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Auf die Dauer gesehen könnte ein verlangsamtes Wachstum in China auch die Nachbarländer belasten."

Die Aufsichtsbehörden haben davor gewarnt, dass die Verbindlichkeiten des Unternehmens in Höhe von 305 Mrd. USD weitere Risiken für das chinesische Finanzsystem auslösen könnten, wenn die Schulden nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die Anleger befürchten eine Ausweitung der Probleme auf den ganzen chinesischen Immobiliensektor, einem der wichtigsten Motoren für die glänzende Wirtschaftsentwicklung des Landes.

Die Märkte in China und Taiwan waren am Dienstag wegen eines Feiertags weiterhin geschlossen.

Evergrande is likely to default without direct support, S&P says https://t.co/GIPqpxiAcl — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2021

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,2 Prozent auf 109,58 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,4655 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er kaum verändert bei 0,9275 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um 0,1 Prozent auf 1,1731 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0882 Franken.

Die Schieflage des chinesischen Immobilien-Entwicklers Evergrande und Sorgen um die weitere Entwicklung der Konjunktur haben die US-Börsen zum Wochenauftakt deutlich belastet. Der Leitindex Dow Jones verlor 1,8 Prozent auf 33.970 Punkte. Das ist der grösste Tagesverlust seit Mai. Die technologielastige Nasdaq gab 2,2 Prozent auf 14.713 Stellen nach, der breit gefasste S&P 500 1,7 Prozent auf 4357 Zähler, der grösste Tagesverlust seit Mai. Mit Spannung warten Investoren auf die Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch, von der sie ein Signal für ein Zurückfahren der milliardenschweren Anleihekäufe erwarten.

Die Furcht vor einem nachlassenden Tempo bei der Erholung der Wirtschaft setzte vor allem Bankaktien zu. Der entsprechende Branchenindex gab zwischenzeitlich rund vier Prozent nach. Dazu trug auch die Schieflage des hoch verschuldeten China Evergrande bei, die die Nachfrage nach US-Staatsanleihen anheizte und im Gegenzug die Renditen drückte. Papiere der US-Banken Morgan Stanley, JPMorgan und Bank of America gaben je rund drei Prozent nach. "Der potenzielle Zahlungsausfall des chinesischen Bauträgers könnte weitreichende und unerwartete Folgen haben", sagte Danni Hewson, Finanzanalyst bei AJ Bell. "Das ist der X-Faktor, der das Potenzial hat, das die Wellen eines Zusammenbruchs auf andere Sektoren überschwappen könnten."

Zu den größten Kursverlierern gehörten an der Wall Street Technologie-Aktien wie Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Amazon, Apple, Facebook und Tesla. Die Anteilsscheine gaben zwischen 1,5 und vier Prozent nach.

Unter Druck standen auch Autobauer wie GM und Ford, die bis zu 5,4 Prozent verloren. Die US-Verkehrsbehörde untersucht 30 Millionen US-Fahrzeuge wegen potenziell defekter Airbags. Die Untersuchung betrifft fast zwei Dutzend Autobauer, darunter auch BMW, Porsche und Daimler.

Papiere der US-Airlines United, Delta und American stiegen um bis zu drei Prozent. Hintergrund ist die Ankündigung der Aufhebung von US-Einreiseverboten für geimpfte Fluggäste aus 33 Ländern, darunter Deutschland.

