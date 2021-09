06:45

Der Swiss Market Index wird vorbörslich bei der IG Bank 0,04 Prozent höher eingeschätzt. Am Vortag hatte der SMI 1,4 Prozent verloren.

Die Futures auf den US-Märkten stehen im Plus. Der Terminkontrakt auf dem Dow Jones steigt 0,6 Prozent, derjenige auf dem Nasdaq 0,5 Prozent. Dies deutet derzeit auf eine positive Börseneröffnung hin.

+++

05:45

Japans Nikkei 225 fiel um 2,0 Prozent und nahm den Handel nach einem Feiertag am Montag wieder auf, während der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans 0,2 Prozent verlor. Der MSCI ACWI verlor 0,13 Prozent, nachdem der Index der 50 Aktienmärkte der Welt am Vortag mit einem Minus von 1,63 Prozent den stärksten Rückgang seit zwei Monaten verzeichnet hatte und auf dem niedrigsten Stand seit zwei Monaten verharrte.

Sorgen um die Schieflage beim chinesischen Immobilienriesen Evergrande belasteten die Aktienmärkte im frühen Handel in Asien. Das zunehmende Risiko, dass Evergrande seine massiven Schulden nicht bedienen kann, veranlasste die Anleger dazu, aus risikoreicheren Anlagen zu fliegen. "Es ist die Frage, ob Evergrande seine Zahlungen leisten kann, und wenn nicht, ob die chinesischen Behörden das Unternehmen retten werden?", sagte Masahiro Ichikawa, Chefstratege bei Sumitomo Mitsui DS Asset Management. "Auf die Dauer gesehen könnte ein verlangsamtes Wachstum in China auch die Nachbarländer belasten."

Die Aufsichtsbehörden haben davor gewarnt, dass die Verbindlichkeiten des Unternehmens in Höhe von 305 Mrd. USD weitere Risiken für das chinesische Finanzsystem auslösen könnten, wenn die Schulden nicht unter Kontrolle gebracht werden. Die Anleger befürchten eine Ausweitung der Probleme auf den ganzen chinesischen Immobiliensektor, einem der wichtigsten Motoren für die glänzende Wirtschaftsentwicklung des Landes.

Die Märkte in China und Taiwan waren am Dienstag wegen eines Feiertags weiterhin geschlossen.

Evergrande is likely to default without direct support, S&P says https://t.co/GIPqpxiAcl

— Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2021