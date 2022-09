14:45

Die inzwischen viertägige Talfahrt an den US-Börsen dürfte sich auch am Donnerstag zum Handelsstart fortsetzen. Die Anleger sind nervös und verunsichert, seit US-Notenbankchef Jerome Powell die Märkte auf eine weiterhin straffe Geldpolitik der Fed im Kampf gegen die Inflation eingestimmt hat. Seither haben Rezessionssorgen die Oberhand. Allerdings: Eine dauerhaft hohe Inflation wäre aber noch schädlicher für die Wirtschaft.

Bevor neue wichtige Konjunkturdaten veröffentlicht werden, taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsbeginn 0,4 Prozent im Minus auf 31'400 Punkte. Im Monat August büsste der bekannteste Wall-Street-Index etwas mehr als vier Prozent ein. Der technologielastige Nasdaq 100 wird am Donnerstag rund 0,6 Prozent tiefer bei 12 200 Punkten erwartet.

Bevor kurz nach dem Handelsstart der viel beachtete Stimmungsindex ISM für die Industrie die Aufmerksamkeit auf sich lenkt und am Freitag dann der Arbeitsmarktbericht für August, stehen einige Unternehmen mit Nachrichten im Fokus.

So büssten Nvidia vorbörslich etwas mehr als vier Prozent ein. Der Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen litt unter US-Beschränkungen für den Export von Hochleistungschips nach China und Russland. Einige Analysten verringerten daher ihre Schätzungen für den Konzern und senkten ihr Kursziel.

Die schwer angeschlagenen Aktien von Snap zeigten sich marktkonform, nachdem sie tags zuvor fast 9 Prozent zugelegt hatten. Da hatte die Mutter der Foto-App Snapchat überraschend mitgeteilt, dass sie 20 Prozent der über 6000 Stellen streichen wolle. Die kanadische Bank RBC reagierte nun und hob ihr Kursziel für die Aktie von 10 auf 11 US-Dollar an. Mit dieser überraschenden Mitteilung sei der Pessimismus wieder wettgemacht worden, der nach Berichten über den Abgang zweier Top-Manager aufgekommen sei, schrieb Analyst Brad Erickson.

3M zeigten sich vorbörslich ein halbes im Plus. Auch der US-Mischkonzern will im Rahmen eines grösseren Sparprogramms Arbeitsplätze streichen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schrieb. Neben dem Sicherheits- und Industriesegment dürfte der Jobabbau auch andere Bereiche treffen, hiess es unter Berufung auf konzerninterne Mitteilungen. Der Umfang der Personalabbau ist wohl noch unklar.

Unter den Nebenwerten sprangen zudem Forma Therapeutics um rund 47 Prozent hoch auf 19,70 Dollar. Der Diabetes-Spezialist Novo Nordisk hat sich formell mit dem Unternehmen auf eine Übernahme geeinigt. Forma soll für 20 Dollar in bar übernommen werden. Der Schlusskurs lag am Mittwoch bei 13,40 Dollar.

+++

14:05

Der SMI verharrt im Minus, hat aber die Verlust vom Vormittag etwas eingegrenzt. Zur Zeit notiert der Index bei 10'757 Punkten 0,9 Prozent tiefer.

Weiterhin sind die grössten Verlierer im Index Richemont, Partners Group, Zurich und Swiss Life. Die Aktie der Credit Suisse kostet genau 5 Franken (-1,1 Prozent). Die Valoren von Swiss Re und Swisscom notieren leicht im Plus.

Am breiten Markt notieren weiterhin Santhera (+18,6 Prozent) nach Neuigkeiten zum Wirkstoff Vamolorone an der Spitze - nur die Achiko-Aktie, die im Juni von Handel suspendiert wurde, zeigt ein Plus von 221 Prozent und bildet so auf eine undurchsichtige Weise die absolute Spitze im SPI.

Die Aktie von Zur Rose ist wieder zurückgefallen und zeigt derzeit ein Minus von 7,4 Prozent. Das Unternehmen erhöht das Kapital.

+++

12:20

Die europäischen Aktien sind den fünften Tag in Folge gesunken. Der Lockdown in China und Sorgen über aggressivere Zentralbanken dämpfen die Risikobereitschaft.

Der Stoxx 600 Index lag gegen Mittag um rund 1,6 Prozent im Minus. Die Rückgänge markieren die längste Verlustserie seit Juni, der Stoxx 600 hat inzwischen mehr als die Hälfte seiner Sommergewinne wieder abgegeben. "Es wird definitiv weitere Anpassungen geben, denn es gibt noch eine zweite Hiobsbotschaft, und das sind die Gewinne", sagte Sunaina Sinha Haldea von Raymond James.

"Wir haben nur den ersten Hauch davon gesehen, aber nicht annähernd die Nachfragezerstörung, die gerade stattfindet. Es besteht also definitiv ein grösseres Abwärtsrisiko für alle Märkte, vor allem aber für Aktien", sagte sie auf Bloomberg TV. Gea sanken nach einer Herabstufung bei JPMorgan, Kion konnten von einer Hochstufung nicht profitieren.

Marktgeschehen - Crash-Prophet Jeremy Grantham: Die «Superblase» wird in einem «epischen Finale» erst noch platzen https://t.co/9R44uR1bye pic.twitter.com/fZtL0oaWY7 — cash (@cashch) September 1, 2022

+++

11:40

Seit Freitag sind die Märkte in Sorge, dass die US-Zinsen vehementer angehoben werden als eine zeitlang angenommen. Äusserungen des Notenbankchefs Jerome Powell werden jedenfalls so aufgefasst. Dass die trübe Stimmung nicht verflogen ist, zeigen auch die aktuellen Futures für die US-Indices:

Dow Jones Futures: -0,6 3 Prozent

S&P 500 Futures: -0,84 Prozent

Nasdaq Futures: -1,29 Prozent

+++

11:30

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag tief im roten Bereich. Die bereits klaren Verluste in der Startphase wurden zuletzt noch einmal ausgeweitet, was nun bereits den fünften Minustag in Folge erwarten lässt. Damit bereitet ein Cocktail an schwachen Konjunktursignalen dem SMI einen Fehlstart in den statistisch schwächsten Monat September, dies nach einem bereits negativen August. "Die Stimmung an der Börse ist erneut im Keller", fasst ein Marktteilnehmer die Lage zusammen. Die "falkenhafte" amerikanische Notenbank hat am vergangenen Freitag dazu den Auslöser geliefert.

Der Bericht zur Schweizer Mittagsbörse findet sich hier.

+++

10:55

Europäisches Erdgas fällt den vierten Tag in Folge, da das hohe Preisniveau die Nachfrage gesenkt hat und die unerwartet rasche Auffüllung der europäischen Gasspeicher die Sorgen über die russischen Lieferungen dämpft.

Benchmark-Futures gaben um bis zu 5 Prozent nach und liegen nun etwa ein Drittel unter den Höchstständen der vergangenen Woche. Dass die Europäische Union ihr Ziel, die Speicher bis November zu 80 Prozent zu füllen, bereits vor einigen Tagen erreicht hat, wirkt am Markt offenbar stärker als die Angst davor, dass der Lieferstopp wegen der Wartung der Nord-Stream-Pipeline länger als die terminierten drei Tage andauert.

Mehr dazu hier.

+++

10:20

Die Börsenstimmung ist schelcht. Am ersten Tag des Septembers notiert der SMI im Vormittagshandel um 1,3 Prozent im Minus und fällt damit auf 10'720 Punkte.

Ausser Swiss Re, die hauchdünn positiv notieren, weisen alle Blue Chips ein negatives Vorzeichen auf. Kritische Analystenberichte lassen Richemont (-3,5 Prozent) von allen SMI-Aktien am deutlichsten zurückfallen. Verschärfte Corona-Beschränkungen in China setzen den Aktien der europäischen Luxusmarken-Hersteller zu. Die Papiere von LVMH, der Gucci-Mutter Kering, Hermes und Burberry fallen um bis zu 2,7 Prozent. Swatch verlieren 5,3 Prozent. Mit der Millionenmetropole Chengdu verhängt die grösste Stadt seit den zweimonatigen Beschränkungen Shanghais in der ersten Jahreshälfte einen Lockdown.

Auch Partners Group, Sika, Geberit und Zurich notieren um über 2 Prozent im Minus. Die Aktie der Credit Suisse notiert mit 4,99 Franken knapp unter der 5-Franken-Linie.

Am breiten Markt zeigt Achiko ein bizarr hohes Plus von 187 Prozent. Das Schweiz-kotierte indonesische Pharmaunternehmen war wochenlang vom Handel ausgeschlossen, hat nun aber der Börse wichtige Zahlen nachgeliefert, wie mitgeteilt wurde. Stark im Plus notiert auch die volatile Santhera-Aktie (+26,8 Prozent). In einer Fachzeitschrift wurden neue Erkenntnisse zum Wirkstoff Vamorolone bei Duchenne-Muskeldystrophie veröffentlicht.

Zur Rose, wo eine sehr kritisch aufgegenommene Kaptialerhöhung bekannt gegeben wurde, haben das anfängliche Minus von über 10 Prozent auf 1,75 Prozent reduziert.

+++

09:30

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit tieferen Kursen auf breiter Front in die Sitzung vom Donnerstag gestartet. Der SMI notiert bei 1,1 Prozent auf 10'735 Punkten deutlich im Minus.

Nach einem schwachen August mit einem Minus des SMI von insgesamt 2,6 Prozent misslingt damit auch der Start in den Monat September, statistisch gesehen einer der schwächsten des Jahres. Somit zeichnet sich der fünfte Verlusttag in Folge ab. Ähnlich sieht des Bild in den USA aus, wo der Dow Jones am Vortag den vierten Minustag hintereinander hingelegt hatte.

Das Börsensentiment bleibt also angeschlagen, seit die US-Notenbank ihre Entschlossenheit zur Bekämpfung der Inflation bekundet hat. Und die jüngsten konjunkturellen Daten geben keinen Anlass zur Entspannung. Laut dem Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters ADP wurden in den USA zuletzt weniger neue Stellen geschaffen als erwartet, was als schlechtes Omen für den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag gilt. Dazu passen auch die neuesten Daten zur Teuerung in der Eurozone, welche mittlerweile auf über 9 Prozent geklettert ist. "Die Stimmung an der Börse ist erneut im Keller", fasst ein Marktteilnehmer die Lage zusammen.

Die grössten Verluste gehen derzeit auf das Konto der konjunktursensiblen Swatch (-5,5 Prozent) und Richemont (-3,5 Prozent). Letztere würden zusätzlich von einer Abstufung durch eine grössere internationale Bank belastet, heisst es in Marktkreisen.

Im Bereich von 2 Prozent liegen die Abgaben in VAT, Sika, Zurich und Partners Group. Letzteren hilft eine moderate Kurszielerhöhung durch Morgan Stanley wenig, zumal das Rating unverändert auf "Equal Weight" belassen wird.

Unterdurchschnittlich sind die Verluste der defensiven Schwergewichte, von denen Novartis (-0,9 Prozent) eine Spur weniger nachgeben als Nestlé (-1 Prozent), während Roche (-0,3 Prozent) an der Spitze der Tabelle stehen.

Im breiten Markt fallen Zur Rose (-5,3 Prozent) auf. Die Versandapotheke hat am Vorabend die Ausgabe eine Anleihe sowie eine Kapitalerhöhung angekündigt, bei letzter allerdings nicht so viele Mittel eingenommen wie erhofft. In Marktkreisen heisst es dazu, dass das Unternehmen mit der Kapitalerhöhung sein Wort gebrochen habe.

Gegen den Trend ziehen Santhera (+12,5 Prozent) kräftig an, gestützt von positiven Studiendaten zu einem Medikament für die Behandlung von Duchenne Muskeldystrophie.

+++

09:10

Der SMI fällt um über 1 Prozent auf 10'741 Punkte.

Am breiten Markt sacken Zur Rose (-11,4 Prozent) nach einer Kapitalerhöhung deutlich ab.

Für die Aktie von Achiko wird ein Plus von 221 Prozent angezeigt. Das Unternehmen hat Geschäftszahlen bei der SIX nachgereicht.

+++

08:20

Weitere neue Kursziele bei Schweizer Aktien:

ABB : JPMorgan senkt auf 29 (33) Fr. - Neutral

: JPMorgan senkt auf 29 (33) Fr. - Neutral Bachem : Credit Suisse senkt auf 88 (99) Fr. - Outperform

: Credit Suisse senkt auf 88 (99) Fr. - Outperform Baloise : Vontobel senkt auf 167 (181) Fr. - Hold

: Vontobel senkt auf 167 (181) Fr. - Hold Stadler Rail : JPMorgan erhöht auf 42 (40,50) Fr. - Overweight

: JPMorgan erhöht auf 42 (40,50) Fr. - Overweight Schindler : JPMorgan senkt auf 210 (250) Fr. - Neutral

: JPMorgan senkt auf 210 (250) Fr. - Neutral Vaudoise : Vontobel senkt auf 459 (479) Fr. - Hold

: Vontobel senkt auf 459 (479) Fr. - Hold Jungfraubahn : Vontobel senkt auf 145 (148) Fr. - Hold

: Vontobel senkt auf 145 (148) Fr. - Hold Hiag : Vontobel senkt auf 95 (100) Fr. - Hold

: Vontobel senkt auf 95 (100) Fr. - Hold Investis: Vontobel erhöht auf 122 (118) Fr. - Buy

+++

08:10

Julius Bär sieht vorbörslich sämtliche 20 SMI-Titel im Minus. Am deutlichsten tiefer gestellt sind Richemont (-1,5 Prozent) nach einer Rating-Senkung durch die HBSC.

Am breiten Markt fällt der Kurs von Zur Rose (-8,7 Prozent) nach einer Kapitalerhöhung deutlich. Die Versandapotheke hat weniger eingenommen als erhofft.

VAT (-1,5 Prozent), Inficon (-1,2 Prozent) und Comet (-1,7 Prozent) fallen wegen Unsicherheiten am Chip-Markt und skeptischer Analystenstimmen. Der Chipkonzern AMD kann gewisse Halbleiterprodukte nicht nach China liefern.

+++

08:00

Die Ölpreise haben am Donnerstag ihre Verluste der vergangenen Tage ausgeweitet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 95,13 US-Dollar. Das waren 51 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 47 Cent auf 89,08 Dollar.

+++

07:50

Der Euro hat am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben, sich aber knapp über der Parität zum US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0018 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend. Zum Franken hat der Euro die Gewinne ausgebaut und notiert derzeit bei 0,9817 Franken nach 0,9811 am Vorabend. Ein Dollar kostet derweil mit 0,9800 Franken ebenfalls etwas mehr.

+++

07:25

Für Gesprächsstoff auf dem Börsenparkett sorgt weiter die Inflation, der Kampf der Notenbanken dagegen und mögliche Auswirkungen auf die Wirtschaft. Daher warten Investoren unter anderem auf Signale zur Kauflaune der deutschen Konsumenten. Experten rechnen für Juli mit stagnierenden Detailhandelsumsätzen. Auf dem Terminplan stehen ausserdem die Barometer für die Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager aus der Industrie. In beiden Fällen sagen Analysten einen Wert knapp unter der Schwelle von 50 Punkten, die Wachstum signalisiert, voraus.

+++

07:00

+++

06:40

Kursziel- und Ratingänderungen bei Schweizer Aktien:

+++

05:50

Gemäss der IG Bank tendiert der SMI ausserhalb des Börsenhandels negativ. Eine vorbörsliche Indikation sieht den Index um 0,6 Prozent tiefer.

+++

05:45

Die Rezessionsangst und die Sorgen vor aggressiven Zinserhöhungen lassen auch am Donnerstag die Anleger in Asien nicht los. "Der August war ein furchtbarer Monat für Anleger mit Aktienfonds, die mit einem Portfolio aus Aktien und Anleihen keine Diversifizierungsgewinne erzielen konnten", schrieb Rodrigo Catril von der National Australia Bank (NAB), in einer Mitteilung. "Am Monatsende gab es keine Überraschungen, sondern eher eine Fortsetzung der Hauptthemen, die im August mit einem weiteren Anstieg der Renditen für globale Kernanleihen und schwächeren Aktien zu beobachten waren. In diesem Monat wird erwartet, dass sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank (EZB) die Kreditkosten deutlich anheben werden.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notiert 1,5 Prozent bei 27'673 Punkten tiefer.

Gold fell to a six-week low on expectations the Federal Reserve and other central banks will keep raising interest rates to curb inflation https://t.co/GxEnEYCRGz — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 1, 2022

+++

04:45

Die Börse in Shanghai atmete nach der Ankündigung weiterer politischer Massnahmen im September zur Ankurbelung der schleppenden Wirtschaft auf und lag 0,2 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,1 Prozent.

+++

04:40

Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar 0,4 Prozent auf 139,46 Yen und legte 0,2 Prozent auf 6,9006 Yuan zu. Zur Schweizer Währung notierte er 0,2 Prozent höher bei 0,9796 Franken.

Parallel dazu fiel der Euro um 0,3 Prozent auf 1,0025 Dollar und gab 0,1 Prozent auf 0,9823 Franken nach. Das Pfund Sterling verlor 0,3 Prozent auf 1,1583 Dollar.

+++

01:15

Der US-Chiphersteller AMD kann eigenen Angaben zufolge wegen einer Anweisung der US-Behörden seinen Top-Chip für künstliche Intelligenz (KI) nicht länger nach China verkaufen. US-Behörden hätten AMD aufgefordert, den Export nach China zu stoppen, teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwoch mit. Die neuen Anforderungen würden den Versand seiner MI250 Chips nach China verhindern, seine MI100 Chips seien aber nicht betroffen. Das Unternehmen gehe nicht davon aus, dass die neuen Vorgaben einen wesentlichen Einfluss auf sein Geschäft haben werden.

Die Aktien des Chip-Produzenten waren nachbörslich um zwei Prozent gefallen, nachdem Konkurrent Nvidia mitgeteilt hatte, dass die neuen Vorschriften zu Umsatzeinbussen von bis zu 400 Millionen Dollar führen könnten.

+++

22:45

Die US-Börsen sind am Mittwoch im Abwärtssog geblieben. Für den Monat August ergibt sich damit ein tristes Bild, nachdem der Juli sehr stark verlaufen war. Die Anleger befürchten seit einigen Tagen vor allem, dass ein striktes geldpolitisches Handeln der US-Notenbank zu einer Rezession führen könnte.

Unter den Einzelwerten standen vor allem Unternehmensnachrichten im Blick. So brachen die Aktien von Bed Bath & Beyond um gut 21 Prozent ein. Der angeschlagene Bäder- und Wohnraumausstatter hatte umfangreiche Massnahmen angekündigt, um wieder in die Gänge zu kommen, sein Wachstum und die Ertragskraft zu steigern und die Bilanz sowie den freien Barmittelzufluss zu verbessern. So wolle er von Zeit zu Zeit eigene Aktien verkaufen, um seine Schulden zu begleichen. Zudem sollen Arbeitsplätze abgebaut und ertragsschwache Markengeschäfte geschlossen werden.

Bei der Foto-App Snapchat lässt das Wachstum weiter nach, und die Betreiberfirma Snap reagiert nun mit Stellenabbau. Rund 20 Prozent der über 6000 Jobs bei dem Unternehmen sollen gestrichen werden. Die Sparmassnahmen von Snap kamen am Markt gut an: Die Aktien schnellten um 8,7 Prozent in die Höhe. Im Kielwasser dessen griffen die Anleger auch bei den Papieren der Branchenkollegen Pinterest und Meta Platforms zu, die um 4,9 beziehungsweise 3,7 Prozent anzogen. Die Anteilsscheine der Facebook-Mutter setzten sich damit auch an die Spitze des S&P 500.

(cash/AWP/Reuters/Bloomberg)