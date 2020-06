06:00

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index liegt 1,6 Prozent tiefer bei 22'448 Punkten. Die Börse in Shanghai lag unverändert. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg um 0,6 Prozent.

"Vor der Wirtschaft liegt ein sehr unsicherer Weg", warnte Fed-Chef Jerome Powell am Mittwochabend. Erst in den nächsten Monaten werde sich herausstellen, wohin die Reise wirklich gehe. Die Fed erwartet, dass die Wirtschaftsleistung dieses Jahr um 6,5 Prozent einbrechen und 2021 um 5,0 Prozent zulegen wird.

Dennoch waren die Aktienverluste angesichts des Ausmasses ihres jüngsten Anstiegs bescheiden. US-Daten hatten zuvor gezeigt, dass die Verbraucherpreise im Mai den dritten Monat in Folge gefallen sind, das ist der längste Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen. Powell denke daher "nicht einmal darüber nach, über eine Zinserhöhung nachzudenken". Stattdessen betonte er, dass die Erholung ein langer Weg sei und dass die Politik proaktiv sein müsse - wobei die Zinsen bis 2022 nahe Null liegen würden.

"Während Powell sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu neuen Maßnahmen verpflichtet hat, verstärkt sein Fokus auf das Abwärtsrisiko und Unsicherheit die Botschaft, dass die Fed wahrscheinlich bis September weitere Maßnahmen ergreifen werde", so Wirtschaftswissenschaftler von JP Morgan.

Die Rekordjagd von Apple , Amazon , Microsoft & Co wurde dennoch auch am Mittwoch nicht abgerissen. Die Schwergewichte an der Technologiebörse Nasdaq schwangen sich erneut zu Höchstkursen auf. Der Nasdaq 100 Index rückte in der Folge um 1,28 Prozent auf 10 094,26 Punkte vor. Am Vortag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 10 000 Zählern geknackt.

Bei den Standardwerten ging es hingegen nach der Sitzung der US-Notenbank wieder abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial büsste 1,04 Prozent auf 26'989,99 Zähler ein und rutschte damit wieder unter die 27'000er Marke. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,53 Prozent auf 3190,14 Zähler etwas weniger stark nach unten.

Fed's Powell: Many differences between now and the great depression. pic.twitter.com/2gcXUNhO96 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 10, 2020

Im asiatischen Devisenhandel verliert der Dollar 0,1 Prozent auf 106,96 Yen und stagniert bei 7,0621 Yuan. Zur Schweizer Währung notiert er 0,2 Prozent niedriger bei 0,9430 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1374 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,0731 Franken.

