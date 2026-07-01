Die Sorge über stockende Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie ein schwacher Yen haben die asiatischen ‌Aktienmärkte ⁠am Mittwoch geprägt. Teheran erklärte, es werde sich nicht mit US-Gesandten ⁠treffen, die in die Region geflogen waren. Zudem hielten sich Anleger wegen möglicher Interventionen der ‌japanischen Regierung zurück, da der Yen auf ein ‌neues 40-Jahres-Tief fiel. Belastend wirkten auch ​gestiegene Renditen für US-Staatsanleihen, da die Erwartungen auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed zunahmen. Der japanische Nikkei-Index legte dennoch 0,3 Prozent auf 70.246,66 Punkte zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,7 Prozent. Dagegen gab der ‌südkoreanische Kospi 1,4 Prozent nach.