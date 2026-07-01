08:30

Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:

Galderma: Goldman Sachs auf 200 (191) Fr. mit BUY.

ABB: Bank of America erhöht auf 88 (83) Fr. mit NEUTRAL.

ABB: Vontobel mit NEUTRAL bis 80 (70) Fr.

ABB: J.P. Morgan ist für HOLD bis 80 (72) Fr.

Barry Callebaut: Aktie für Morgan Stanley ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 1370 (1350) Fr.

Belimo: Vontobel erhöht auf 1080 (985) Fr. mit BUY. 

BKW: UBS trimmt auf 145 (160) Fr. mit NEUTRAL. 

Bucher: Kepler Cheuvreux ist für HOLD bis 330 (360) Fr.

Sandoz: Aktie für Barclays ein Kauf mit OVERWEIGHT bis 81 (75) Fr.

Sika: Goldman Sachs ist für BUY bis 210 (185) Fr.

Straumann: Goldman Sachs erhöht auf 101 (97) Fr. mit NEUTRAL.

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08:00

Julius Bär erwartet den SMI 0,1 Prozent im Plus. 18 von 20 Titeln notieren ebenfalls höher, nur Alcon und Richemont verlieren je 0,4 Prozent.

Lonza dürfte 2,5 Prozent gewinnen. Der Pharmazulieferer baut die bestehende strategische Zusammenarbeit mit einem führenden US-Biopharmaunternehmen weiter aus.

Am breiten Markt stehen Idorsia nach der CEO-Ernennung im Fokus. Roland Wandeler übernimmt nach dem überraschenden Abgang von Srishti Gupta per 1. Oktober das Amt.

BKW und Bucher geben um rund 1 Prozent nach, während Galderma fast 7 Prozent absackt. Der Hautpflegekonzern hat von der FDA einen Complete Response Letter für Relfydess erhalten, wonach die Zulassung des Produkts zwar nicht abgelehnt wurde, aber Nachbesserungen nötig sind. 

Tecan gewinnt derweil nach einer Kursziel- und Ratingerhöhung durch die UBS 4,5 Prozent vorbörslich.

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07:00

Die Valoren von ABB gehören zu den Gewinnern des ersten Halbjahres am Schweizer Markt. Am Mittwoch könnten sie das jüngst markierte Allzeithoch erneut übertreffen. 

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06:10

Der SMI verliert vorbörslich 0,3 Prozent.

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05:00

Die Sorge über stockende Gespräche zwischen den USA und dem Iran sowie ein schwacher Yen haben die asiatischen ‌Aktienmärkte ⁠am Mittwoch geprägt. Teheran erklärte, es werde sich nicht mit US-Gesandten ⁠treffen, die in die Region geflogen waren. Zudem hielten sich Anleger wegen möglicher Interventionen der ‌japanischen Regierung zurück, da der Yen auf ein ‌neues 40-Jahres-Tief fiel. Belastend wirkten auch ​gestiegene Renditen für US-Staatsanleihen, da die Erwartungen auf Zinserhöhungen durch die US-Notenbank Fed zunahmen. Der japanische Nikkei-Index legte dennoch 0,3 Prozent auf 70.246,66 Punkte zu. Die Börse in Shanghai gewann 0,7 Prozent. Dagegen gab der ‌südkoreanische Kospi 1,4 Prozent nach.

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04:00

Am Devisenmarkt gewann der Dollar 0,1 Prozent auf 162,72 Yen und legte leicht auf 6,7912 Yuan zu. Zur Schweizer Währung ​notierte er 0,1 Prozent höher bei 0,8091 Franken. Parallel ​dazu fiel der Euro um 0,1 ​Prozent auf 1,1405 Dollar und zog leicht auf 0,9228 Franken an.

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03:00

Am Rohstoffmarkt verteuerte ‌sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,4 Prozent auf 73,22 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,5 Prozent fester bei ​69,81 Dollar. ​Der Goldpreis gab dagegen um ⁠0,4 Prozent auf 3990 Dollar je Feinunze ​nach.

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02:00

Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Gewinne vom Wochenauftakt ausgebaut. Besonders stark legten erneut die überwiegend mit Technologieaktien bestückten Nasdaq-Indizes zu, da Schnäppchenjäger den jüngsten Rücksetzer weiter für Zukäufe nutzten.

Das aktuelle Bild am US-Aktienmarkt, mit einer sehr starken von KI-Euphorie getriebenen Nasdaq-Börse und dahinter zurückbleibenden Gewinnen der Standardwerte, spiegelt sich auch in den Kursentwicklungen seit Jahresbeginn. Dass der marktbreite S&P 500 zugleich das beste Quartal seit sechs Jahren erlebte, ist ebenfalls vor allem den in diesem Index enthaltenen Tech-Werten geschuldet.

Ob es von der aktuellen, Techwerte getragenen Erholung aus weiter nach oben geht und diese somit zu mehr als einer kurzfristigen Gegenbewegung wird, bleibt abzuwarten. Neben den geopolitischen Entwicklungen dürfte das vor allem vom US-Zinspfad und den Gewinnaussichten der Unternehmen abhängen, sagte Finanzmarkt-Analyst Kyle Rodda vom Londoner Fintech-Unternehmen Capital.com.

Nach Erholungsgewinnen von zwei Prozent am Montag stieg der Auswahlindex Nasdaq 100 am Dienstag um weitere 1,68 Prozent auf 30.276,35 Punkte. Auf Monatsbasis bedeutet das zwar noch ein kleines Minus. Seit Jahresbeginn steht aber ein Plus von rund 20 Prozent zu Buche.

Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,26 Prozent auf 52.319,20 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,5 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,79 Prozent auf 7.499,36 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von etwas mehr als 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,6 Prozent bedeutet.

Aktien wie Applied Materials und Lam Research kletterten im Zuge der zurückgekehrten Begeisterung für KI-Aktien auf Rekordhochs. Sandisk , die erst in der vergangenen Woche eine Bestmarke erreicht hatten und dann zurückgekommen waren, legten um knapp 11 Prozent zu. Damit ist das Rekordhoch wieder greifbar nah. Arm Holdings erholten sich mit 3,2 Prozent und Nvidia mit 2,6 Prozent. Damit war der KI-Chiphersteller drittstärkster Wert im Dow.

Den zweiten Platz nahm die Apple-Aktie mit plus 2,7 Prozent ein. Sie profitierte davon, dass der Oberste Gerichtshof eine Berufung prüfen will, die sich gegen eine Entscheidung wegen Missachtung des Gerichts im langjährigen Kartellrechtsstreit mit dem Fortnite-Entwickler Epic Games richtet. Die Richter wollen die Urteile der Vorinstanzen überprüfen. Diesen zufolge hatte der iPhone-Hersteller vorsätzlich gegen eine Entscheidung aus dem Jahr 2021 verstossen, die Entwicklergebühren für seinen lukrativen App-Store betraf.

Solaraktien waren ebenfalls gefragt. So gewannen First Solar , Nextpower , SolarEdge und Fluence Energy zwischen knapp 1,4 und 7,7 Prozent. Als Treiber wurde auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hingewiesen, wonach in den Vereinigten Staaten ein Importverbot vor allem für chinesische Wechselrichter vorbereitet wird. Es herrsche Sorge, dass das Land diese Produkte nutzen könnte, um die Stromversorgung zu stören.

Beim Industriegaskonzern Air Products sorgte der Ausstieg aus einem Alternative-Energien-Projekt für ein Plus von 8,0 Prozent.

(cash/AWP/Reuters)

Aisha Gutknecht arbeitet seit Juli 2024 als Redaktorin für cash.ch.
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