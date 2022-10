Mit 5,1 Prozent Plus waren die Titel von Sodexo in Paris in der Spitzengruppe zu finden. Die Papiere des Cateringkonzerns profitierten davon, dass die Barclays-Bank ihr bislang pessimistisches Votum in ein "Overweight" drehte. Analystin Vicki Stern betonte, Sodexo biete sich in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit als Rückzug an. Sie glaube zwar nicht an eine echte Wende in der Branche, aber an begrenzte Risiken in diesem Umfeld.