Der Euro ist Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 0,9827 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Auch gegenüber dem Franken hat der Euro erneut leicht angezogen. Er kostet derzeit 0,9754, nach 0,9745 am Vorabend. Der US-Dollar tritt bei 0,9926 mehr oder weniger an Ort, hält sich aber über der Marke von 99 Rappen.